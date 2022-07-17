https://ukraina.ru/20220717/1036517000.html
Ищенко о новой связи между Россией, Индией и Ираном
Видео: Ищенко о новой связи между Россией, Индией и Ираном
Ищенко о новой связи между Россией, Индией и Ираном
Политолог Ростислав Ищенко оценил потенциал проекта "Север-Юг" для России и рассказал, почему стране важно сотрудничать с Ираном
2022-07-17T17:03
2022-07-17T17:03
2022-07-17T17:03
видео
ростислав ищенко
тегеран (остан)
иран
владимир путин
эрдоган
украина.ру
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру оценил потенциал проекта "Север-Юг" для России, а также рассказал, почему России важно сотрудничать с Ираном.Известно, что 19 июля Владимир Путин посетит Тегеран, где проведет переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, тегеран (остан), иран, владимир путин, эрдоган, украина.ру, видео
Ищенко о новой связи между Россией, Индией и Ираном
Политолог Ростислав Ищенко оценил потенциал проекта "Север-Юг" для России и рассказал, почему стране важно сотрудничать с Ираном
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру оценил потенциал проекта "Север-Юг" для России, а также рассказал, почему России важно сотрудничать с Ираном.
Известно, что 19 июля Владимир Путин посетит Тегеран, где проведет переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.