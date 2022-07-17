https://ukraina.ru/20220717/1036517000.html

Ищенко о новой связи между Россией, Индией и Ираном

Видео: Ищенко о новой связи между Россией, Индией и Ираном

Ищенко о новой связи между Россией, Индией и Ираном

Политолог Ростислав Ищенко оценил потенциал проекта "Север-Юг" для России и рассказал, почему стране важно сотрудничать с Ираном

2022-07-17T17:03

2022-07-17T17:03

2022-07-17T17:03

видео

ростислав ищенко

тегеран (остан)

иран

владимир путин

эрдоган

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/11/1036516879_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cbf71c82ebb29decdbe710d3e3cb63b9.jpg

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру оценил потенциал проекта "Север-Юг" для России, а также рассказал, почему России важно сотрудничать с Ираном.Известно, что 19 июля Владимир Путин посетит Тегеран, где проведет переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

тегеран (остан)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ростислав ищенко, тегеран (остан), иран, владимир путин, эрдоган, украина.ру, видео