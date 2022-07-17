Военный эксперт рассказал, как Россия встретит новые натовские пушки на Украине - 17.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Россия встретит новые натовские пушки на Украине
Военный эксперт рассказал, как Россия встретит новые натовские пушки на Украине - 17.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия встретит новые натовские пушки на Украине
Трудно сказать, насколько передача Украине новых германских образцов вооружения, в том числе и современных, сможет затруднить продвижение российских войск. Все зависит от того, сколько передадут. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T16:43
2022-07-17T16:43
россия
украина
нато
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Ранее был опубликован список новых образцов вооружения, которое Германия собирается поставить на Украину, помимо того, что уже было передано Киеву. В частности, речь идет о трех самоходных гаубиц, 43 разведывательных дронах, 54 БТР М113 с вооружением, 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов, трех реактивных систем залпового огня MARS с боезапасом и о многом другом.Эксперт также отметил, что для управления сложной современной техникой нужно обучить экипажи и расчеты. С кондачка это все не решить, а на это требуются даже не месяцы.Если оно все же поступит, то мы его готовы встретить по линии разведки. Будут задействованы силы спецназа, которые на месте будут выявлять и уничтожать огневые позиции, где будут размещены образцы вооружения британского, германского или голландского производство, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, нато
Военный эксперт рассказал, как Россия встретит новые натовские пушки на Украине

ВС РФ готовы по линии разведки встретить новую партию натовской артиллерии для ВСУ

16:43 17.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Сергей Степанов
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Трудно сказать, насколько передача Украине новых германских образцов вооружения, в том числе и современных, сможет затруднить продвижение российских войск. Все зависит от того, сколько передадут. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Ранее был опубликован список новых образцов вооружения, которое Германия собирается поставить на Украину, помимо того, что уже было передано Киеву. В частности, речь идет о трех самоходных гаубиц, 43 разведывательных дронах, 54 БТР М113 с вооружением, 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов, трех реактивных систем залпового огня MARS с боезапасом и о многом другом.
Эксперт также отметил, что для управления сложной современной техникой нужно обучить экипажи и расчеты. С кондачка это все не решить, а на это требуются даже не месяцы.
"Даже если это оружие будет передано Украине в этом объеме, в чем я лично сомневаюсь, решающей роли оно не сыграет. Потому что поступающему вооружению из западных стран командование российских войск уделяет самое пристальное внимание. Чем меньше поступит этого вооружения, тем легче нам будет. Следовательно, это оружие по возможности будет уничтожаться", - указал Алехин.
Если оно все же поступит, то мы его готовы встретить по линии разведки. Будут задействованы силы спецназа, которые на месте будут выявлять и уничтожать огневые позиции, где будут размещены образцы вооружения британского, германского или голландского производство, заключил собеседник издания.
 
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Заголовок открываемого материала
16:43Военный эксперт рассказал, как Россия встретит новые натовские пушки на Украине
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15:01Не для войны с Россией. Военный эксперт о том, для чего Польша припрятала оружие
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11:49Борис Рожин: Надо заняться рассредоточением складов с боеприпасами
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