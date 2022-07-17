https://ukraina.ru/20220717/1036516531.html

Военный эксперт рассказал, как Россия встретит новые натовские пушки на Украине

Военный эксперт рассказал, как Россия встретит новые натовские пушки на Украине - 17.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия встретит новые натовские пушки на Украине

Трудно сказать, насколько передача Украине новых германских образцов вооружения, в том числе и современных, сможет затруднить продвижение российских войск. Все зависит от того, сколько передадут. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T16:43

2022-07-17T16:43

2022-07-17T16:43

россия

украина

нато

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Ранее был опубликован список новых образцов вооружения, которое Германия собирается поставить на Украину, помимо того, что уже было передано Киеву. В частности, речь идет о трех самоходных гаубиц, 43 разведывательных дронах, 54 БТР М113 с вооружением, 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов, трех реактивных систем залпового огня MARS с боезапасом и о многом другом.Эксперт также отметил, что для управления сложной современной техникой нужно обучить экипажи и расчеты. С кондачка это все не решить, а на это требуются даже не месяцы.Если оно все же поступит, то мы его готовы встретить по линии разведки. Будут задействованы силы спецназа, которые на месте будут выявлять и уничтожать огневые позиции, где будут размещены образцы вооружения британского, германского или голландского производство, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, нато