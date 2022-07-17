https://ukraina.ru/20220717/1036516158.html

Хроника событий на Украине на 16:00 17 июля: уничтожение HIMARS, потери, вербовка СБУ

Хроника событий на Украине на 16:00 17 июля: уничтожение HIMARS, потери, вербовка СБУ - 17.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 17 июля: уничтожение HIMARS, потери, вербовка СБУ

Среди понесённых украинскими военными потерь оказались и западные системы вооружений. Российский спецназовец рассказал о вербовке СБУшниками людей на... Украина.ру, 17.07.2022

2022-07-17T16:39

2022-07-17T16:39

2022-07-17T16:39

спецоперация

хроники

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Среди понесённых украинскими военными потерь оказались и западные системы вооружений. Российский спецназовец рассказал о вербовке СБУшниками людей на освобождённых территорияхО том, что представители СБУ занимаются вербовкой на территориях, перешедших под контроль ВС РФ, изданию "МК" сообщил сотрудник одного из российских спецподразделений."Потенциально вербуются люди, на которых существует какой-то компромат определенного типа, и они боятся его оглашения. Также сюда можно отнести людей, находящихся в тяжелом материальном положении или непростой жизненной ситуации. Они готовы на всё. И третий вариант, который также нельзя сбрасывать со счетов, – это идейные националисты. Они априори заняли проукраинскую позицию и готовы сотрудничать по идеологическим соображениям", - отметил он.Он отметил, что в целом методы работы контрразведки давно известны и выявление шпионов не представляет особой трудности для профессионалов, особенно в цифровую эпоху."Все методички давно написаны, и на самом деле контрразведывательная работа предполагает определенные приемы. За последние десятилетия они не изменились. Поэтому выявлять шпионов для профессионалов достаточно просто: это и кодовые слова в сообщениях, кодовые фразы в разговорах, кроме того, коммуникация между собой, с иностранными гражданами – потенциальными противниками. Всё это в современном цифровом мире выявляется очень просто", - заявил он.Он также отметил, что если говорить о конкретном примере, выявления на освобождённых территориях, где сегодня нет мобильной связи и Интернета, то основной источник информации – это местное население."Они всегда знают, кто и как настроен. Те, кто настроен к новой власти с предубеждением, берутся "на карандаш", - рассказал спецназовец.Он также обратил внимание на исторический опыт борьбы с подобными явлениями."Хорошая историческая практика, которую стоило бы рассмотреть для реализации, – это создание специальных подразделений по типу "СМЕРШ" – "Смерть шпионам", которые были созданы в годы Великой Отечественной войны и проявили себя как раз на территориях, освобождаемых Красной Армией. Отдельно я хотел бы отметить, что на все это требуется достаточно много времени", - отметил боец подразделения.По словам собеседника "МК" "даже по завершении специальной военной операции нам ещё не один год придется сталкиваться с подобными случаями".Потери УкраиныДнём 17 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине."В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуев Харьковской области уничтожено до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники", - отметил Конашенков.Он рассказал, что на фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства. Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении.Также Конашенков рассказал об уничтожении западного оружия на Украине."Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет "Harpoon", переданных Украине странами НАТО. В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня "HIMARS", производства США", - отметил он.Позже Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения РСЗО HIMARS."О том, что расчет РСЗО и машины комплекса уничтожены я знал еще вчера, ждал видео-подтверждение. В результате удара высокоточным оружием Украина потеряла 1 комплекс HIMARS. На эту систему вооружения ГШ ВСУ и западные военные советники делают сейчас ставку. Бьют по тылам на глубину до 120 км. HIMARS убит в ДНР, в Красноармейске. Тут дополню, что обычно эти системы сопровождают западные инструкторы и боевое охранение. Думаю, что скоро киевский режим потеряет все РСЗО, которые едут из-за океана", - прокомментировал это видео российский журналист Евгений Поддубный.Также официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Конашенков рассказал, что в результате удара по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожено до 65 националистов и свыше 10 единиц специальной автомобильной техники."Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в районе Дергачи Харьковской области, шесть складов боеприпасов в районах населённых пунктов Бондарное и Васюковка Донецкой Народной Республики, Малиновка Запорожской области, Червоное Сумской области, а также военная техника ВСУ и живая сила в 19 районах, включая иностранных наемников в четырех пунктах временной дислокации в районах Константиновка Харьковской области и Дзержинска Донецкой Народной Республики", - отметил Конашенков.Он рассказал, что в рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Бондарное, Дроновка и Звановка Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107-ми районах."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 21 пункт управления, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах", - заявил Конашенков.Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе украинский вертолёт Ми-17 в районе Славянска Донецкой Народной Республики."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожен один самолёт Су-25 воздушных сил Украины в районе Великая Камышеваха Харьковской области и один украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Большие Проходы Харьковской области", - отметил Конашенков.Кроме того, в районе населённого пункта Дмитренко Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета "Точка-У", а в районах Изюма Харьковской области, Таврии Запорожской области и Алчевска Луганской Народной Республики – восемь снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "HIMARS".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолётов, 140 вертолётов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномёт, а также 4379 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20220717/1036510897.html

https://ukraina.ru/20220717/1036504215.html

https://ukraina.ru/20220716/1036500605.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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