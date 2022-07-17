https://ukraina.ru/20220717/1036515910.html

Суздальцев объяснил, почему Запад все же склоняет Украину к переговорам с Россией

Суздальцев объяснил, почему Запад все же склоняет Украину к переговорам с Россией - 17.07.2022 Украина.ру

Суздальцев объяснил, почему Запад все же склоняет Украину к переговорам с Россией

В западных СМИ время от времени звучит тема мира с Россией в обмен на территориальные уступки со стороны Киева, потому что на Западе есть несколько платформ. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T16:28

2022-07-17T16:28

2022-07-17T16:28

россия

запад

украина

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Ранее бывший глава Госдепартамента США Генри Киссинджер назвал три возможных исхода военного конфликта на Украине. Во-первых, если российские войска останутся на занимаемых ими позициях, Россия "получит 20% Украины" и большую часть Донбасса. Во-вторых, противники РФ могут попробовать выдавить ее из Крыма. В-третьих, Украина может попытаться выбить российские войска на "стартовые позиции".Эксперт уточнил, что одни силы на Западе выступают за войну до последнего украинца, а другие готовы к мирным переговорам даже ценой уступок, однако Россию не устраивает ни первый, ни второй вариант, ей нужно завершение спецоперации с достижением поставленных целей.Западный мир не справляется с тем кризисом, который они создавали несколько лет, натравливая на нас Украину и обещая ей поддержку, а Киев уже делил наши ресурсы, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

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россия, запад, украина