Суздальцев объяснил, почему Запад все же склоняет Украину к переговорам с Россией - 17.07.2022 Украина.ру
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Суздальцев объяснил, почему Запад все же склоняет Украину к переговорам с Россией
Суздальцев объяснил, почему Запад все же склоняет Украину к переговорам с Россией - 17.07.2022 Украина.ру
Суздальцев объяснил, почему Запад все же склоняет Украину к переговорам с Россией
В западных СМИ время от времени звучит тема мира с Россией в обмен на территориальные уступки со стороны Киева, потому что на Западе есть несколько платформ. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T16:28
2022-07-17T16:28
россия
запад
украина
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Ранее бывший глава Госдепартамента США Генри Киссинджер назвал три возможных исхода военного конфликта на Украине. Во-первых, если российские войска останутся на занимаемых ими позициях, Россия "получит 20% Украины" и большую часть Донбасса. Во-вторых, противники РФ могут попробовать выдавить ее из Крыма. В-третьих, Украина может попытаться выбить российские войска на "стартовые позиции".Эксперт уточнил, что одни силы на Западе выступают за войну до последнего украинца, а другие готовы к мирным переговорам даже ценой уступок, однако Россию не устраивает ни первый, ни второй вариант, ей нужно завершение спецоперации с достижением поставленных целей.Западный мир не справляется с тем кризисом, который они создавали несколько лет, натравливая на нас Украину и обещая ей поддержку, а Киев уже делил наши ресурсы, заключил собеседник издания.
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россия, запад, украина
Суздальцев объяснил, почему Запад все же склоняет Украину к переговорам с Россией

Россию интересует завершение спецоперации с достижением заявленных целей

16:28 17.07.2022
 
© Владимир ТрефиловАндрей Суздальцев
Андрей Суздальцев
© Владимир Трефилов
Читать в
В западных СМИ время от времени звучит тема мира с Россией в обмен на территориальные уступки со стороны Киева, потому что на Западе есть несколько платформ. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Андрей Суздальцев - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 17:26
Андрей Суздальцев: кто онПолитолог, специалист по российско-белорусским отношениям
Ранее бывший глава Госдепартамента США Генри Киссинджер назвал три возможных исхода военного конфликта на Украине. Во-первых, если российские войска останутся на занимаемых ими позициях, Россия "получит 20% Украины" и большую часть Донбасса. Во-вторых, противники РФ могут попробовать выдавить ее из Крыма. В-третьих, Украина может попытаться выбить российские войска на "стартовые позиции".
Эксперт уточнил, что одни силы на Западе выступают за войну до последнего украинца, а другие готовы к мирным переговорам даже ценой уступок, однако Россию не устраивает ни первый, ни второй вариант, ей нужно завершение спецоперации с достижением поставленных целей.
"Есть еще различные форматы, есть венгерская позиция. Мы видим совершенную истерику о том, что Польша и Прибалтика готовы воевать нами руками стран НАТО, потому что победа России приводит их просто в ужас. Эти мелкие трещины на бронированном колпаке НАТО и Евросоюза демонстрируют, что там свои проблемы и свои страхи", - указал Суздальцев.
Западный мир не справляется с тем кризисом, который они создавали несколько лет, натравливая на нас Украину и обещая ей поддержку, а Киев уже делил наши ресурсы, заключил собеседник издания.
 
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