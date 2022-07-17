Военный эксперт рассказал, как натовские наемники используют украинскую артиллерию - 17.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как натовские наемники используют украинскую артиллерию
Военный эксперт рассказал, как натовские наемники используют украинскую артиллерию - 17.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как натовские наемники используют украинскую артиллерию
Для использования натовской артиллерии и РСЗО украинским войскам нужны подготовленные кадры. Поэтому не исключено, что в этих расчетах будут натовские инструктора или сами натовцы. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T16:12
2022-07-17T16:12
украина
нато
наемники
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Эксперт отметил, что когда на Украину были доставлены американские гаубицы M-777, которые действовали в районе острова Змеиный и на харьковском направлении, их расчеты полностью состояли из польских наемников.Конечно, чем меньше наемников прибывает на Украину, тем лучше. Но как показывает опыт и негласное правило ведения любых войн, наемники уничтожаются, это прекрасно знают наши солдаты и офицеры, принимающие участие в боевых действиях, заключил собеседник издания.
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украина, нато, наемники
Военный эксперт рассказал, как натовские наемники используют украинскую артиллерию

Расчеты американских гаубиц полностью состояли из польских наемников

16:12 17.07.2022
 
© AP / Mstyslav ChernovВСУ украинские военнослужащие наемники лес партизаны
ВСУ украинские военнослужащие наемники лес партизаны - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP / Mstyslav Chernov
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Для использования натовской артиллерии и РСЗО украинским войскам нужны подготовленные кадры. Поэтому не исключено, что в этих расчетах будут натовские инструктора или сами натовцы. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что когда на Украину были доставлены американские гаубицы M-777, которые действовали в районе острова Змеиный и на харьковском направлении, их расчеты полностью состояли из польских наемников.
"На брифинге официального представителя Минобороны генерала Конашенкова было сказано, что ряды наемников редеют. Были названы точные цифры уничтоженных наемников из Польши, Румынии, Грузии и Великобритании. Я не исключаю, что эти наемники были задействованы в качестве инструкторов или номеров расчета для применения западных образцов вооружения, которые еще разными путями поступают на Украину в зону проведения специальной военной операции", - указал Алехин.
Конечно, чем меньше наемников прибывает на Украину, тем лучше. Но как показывает опыт и негласное правило ведения любых войн, наемники уничтожаются, это прекрасно знают наши солдаты и офицеры, принимающие участие в боевых действиях, заключил собеседник издания.
 
УкраинаНАТОнаемники
 
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