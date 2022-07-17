https://ukraina.ru/20220717/1036515552.html

Военный эксперт рассказал, как натовские наемники используют украинскую артиллерию

Военный эксперт рассказал, как натовские наемники используют украинскую артиллерию - 17.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как натовские наемники используют украинскую артиллерию

Для использования натовской артиллерии и РСЗО украинским войскам нужны подготовленные кадры. Поэтому не исключено, что в этих расчетах будут натовские инструктора или сами натовцы. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T16:12

2022-07-17T16:12

2022-07-17T16:12

украина

нато

наемники

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Эксперт отметил, что когда на Украину были доставлены американские гаубицы M-777, которые действовали в районе острова Змеиный и на харьковском направлении, их расчеты полностью состояли из польских наемников.Конечно, чем меньше наемников прибывает на Украину, тем лучше. Но как показывает опыт и негласное правило ведения любых войн, наемники уничтожаются, это прекрасно знают наши солдаты и офицеры, принимающие участие в боевых действиях, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, нато, наемники