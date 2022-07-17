https://ukraina.ru/20220717/1036515215.html

Житель Харькова рассказал о самом подлом ударе, который ВСУ нанесли по городу

Житель Харькова рассказал о самом подлом ударе, который ВСУ нанесли по городу - 17.07.2022 Украина.ру

Житель Харькова рассказал о самом подлом ударе, который ВСУ нанесли по городу

Самый жестокий обстрел Харькова ВСУ устроили 26 мая, за три дня до приезда в город Зеленского, чтобы было, о чем поговорить и поплакать. В результате 9 убитых, в том числе пятимесячный младенец, и 19 раненых. Об этом рассказал житель города в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T15:50

2022-07-17T15:50

2022-07-17T15:50

харьков

всу

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Мэр Харькова Олег Синегубов, естестественно, обвинил во всем российские войска, которых ВСУ, по словам губернатора, отогнали от города на 40 км. Отсюда и версия, что обстреливали из 203 мм "Пионов", дальность стрельбы которых позволяет добивать до Харькова, только вот воронки были от гаубиц 152 мм и минометов, отметил горожанин."Да и стреляли из города, это хорошо было слышно, причем выстрелы артиллерии маскировали пусками реактивных снарядов РСЗО. Отдельное спасибо нужно сказать мэру города Игорю Терехову, по распоряжению которого на станциях метро открыли только по одному входу. Возле памятника Воину-Освободителю на улице 23-го Августа мужчина пытался спрятаться в подземном переходе, но, пока он безуспешно дергал дверь, его убило осколком", - описал ситуацию он.Но начиная с середины мая, после отхода ВС РФ севернее укронацисты снизили интенсивность обстрелов, а власть декларирует курс на восстановление города и даже финансирует кое-какие работы, от которых немного пользы, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

харьков, всу