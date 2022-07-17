https://ukraina.ru/20220717/1036515036.html

Военный эксперт объяснил, что будет, если позволить Польше забрать Западную Украину

Военный эксперт объяснил, что будет, если позволить Польше забрать Западную Украину - 17.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что будет, если позволить Польше забрать Западную Украину

Польша пойдет на фактический захват Западной Украины, если Россия не закончит денацификацию и позволит режиму Зеленского осесть на какой-то части бывшей большой Украины. Это будет отвратительное решение в том числе для самих украинцев. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T15:40

2022-07-17T15:40

2022-07-17T15:40

польша

западная украина

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Мы не знаем, что решат украинцы после завершения денацификации, но в этом случае украинцы точно останутся без территорий, которые поляки захотят забрать себе, потому что поляки введут армию, поставят свои суды и будут делать все, что им разрешит Зеленский, указал эксперт."Если мы не хотим новой большой войны, нам нужно, чтобы денацификация была завершена до конца, а польские планы не реализовались. Мы не сможем с поляками решить вопрос нацистов. Мы просто отдадим Польше территорию Украины, а нам это не надо ни с какой стороны", - уверен Артамонов.Пока же, несмотря на все сложности, ситуация развивается очень динамично. Те, кто говорит, что у России для победы над ВСУ не хватит "Искандеров-М" или западных комплектующих, глубоко ошибаются, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, западная украина