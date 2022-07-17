https://ukraina.ru/20220717/1036515036.html
Военный эксперт объяснил, что будет, если позволить Польше забрать Западную Украину
Военный эксперт объяснил, что будет, если позволить Польше забрать Западную Украину - 17.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что будет, если позволить Польше забрать Западную Украину
Польша пойдет на фактический захват Западной Украины, если Россия не закончит денацификацию и позволит режиму Зеленского осесть на какой-то части бывшей большой Украины. Это будет отвратительное решение в том числе для самих украинцев. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T15:40
2022-07-17T15:40
2022-07-17T15:40
польша
западная украина
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Мы не знаем, что решат украинцы после завершения денацификации, но в этом случае украинцы точно останутся без территорий, которые поляки захотят забрать себе, потому что поляки введут армию, поставят свои суды и будут делать все, что им разрешит Зеленский, указал эксперт."Если мы не хотим новой большой войны, нам нужно, чтобы денацификация была завершена до конца, а польские планы не реализовались. Мы не сможем с поляками решить вопрос нацистов. Мы просто отдадим Польше территорию Украины, а нам это не надо ни с какой стороны", - уверен Артамонов.Пока же, несмотря на все сложности, ситуация развивается очень динамично. Те, кто говорит, что у России для победы над ВСУ не хватит "Искандеров-М" или западных комплектующих, глубоко ошибаются, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, западная украина
Военный эксперт объяснил, что будет, если позволить Польше забрать Западную Украину
Россия обязана денацифицировать всю территорию Украины. Это в интересах самих украинцев
Польша пойдет на фактический захват Западной Украины, если Россия не закончит денацификацию и позволит режиму Зеленского осесть на какой-то части бывшей большой Украины. Это будет отвратительное решение в том числе для самих украинцев. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Мы не знаем, что решат украинцы после завершения денацификации, но в этом случае украинцы точно останутся без территорий, которые поляки захотят забрать себе, потому что поляки введут армию, поставят свои суды и будут делать все, что им разрешит Зеленский, указал эксперт.
"Если мы не хотим новой большой войны, нам нужно, чтобы денацификация была завершена до конца, а польские планы не реализовались. Мы не сможем с поляками решить вопрос нацистов. Мы просто отдадим Польше территорию Украины, а нам это не надо ни с какой стороны", - уверен Артамонов.
Пока же, несмотря на все сложности, ситуация развивается очень динамично. Те, кто говорит, что у России для победы над ВСУ не хватит "Искандеров-М" или западных комплектующих, глубоко ошибаются, заключил собеседник издания.