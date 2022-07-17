Все наоборот. Суздальцев объяснил, в чем конкретно ВСУ недооценили российскую армию - 17.07.2022 Украина.ру
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Все наоборот. Суздальцев объяснил, в чем конкретно ВСУ недооценили российскую армию
Все наоборот. Суздальцев объяснил, в чем конкретно ВСУ недооценили российскую армию - 17.07.2022 Украина.ру
Все наоборот. Суздальцев объяснил, в чем конкретно ВСУ недооценили российскую армию
С 2014 года каждую весну и осень в украинском медиапространстве начиналась дискуссия о том, что пришло время окончательно разобраться с ДНР/ЛНР. Они даже подтягивали войска к линии соприкосновения. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T15:18
2022-07-17T15:18
всу
россия
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Правда, потом начинались летние отпуска или новый год, и все это затухало. Но каждый год такое было, отметил эксперт."Украинские аналитические материалы были очень конкретными. Делались расчеты, как за 5-10 дней полностью блокировать российскую границу в Донбассе, чтобы не дать российским войскам помочь республикам. Правда, это было странно, учитывая высокую готовность нашей армии. Нам для защиты Донецка и Луганска от карательной экспедиции требовалось максимум несколько часов. Никто бы им не дал неделями громить республики", - указал Суздальцев.ВСУ ждали войну. Более того, они собирались сами ее начинать. Они видели, что Россия уже на позициях, и они хотели опередить нас. Там была гонка, кто кого, подчеркнул политолог.Таким образом, у ВСУ не было шанса одержать победу над российской армией за счет западного оружия и западных санкций, но они немало сделали для подготовки к боевым действиям, заключил собеседник издания.
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всу, россия
Все наоборот. Суздальцев объяснил, в чем конкретно ВСУ недооценили российскую армию

ВСУ ждали войну с Россией. Более того, они собирались сами ее начинать

15:18 17.07.2022
 
© president.gov.uaЗеленский Харьковская область ВСУ
Зеленский Харьковская область ВСУ
© president.gov.ua
Читать в
С 2014 года каждую весну и осень в украинском медиапространстве начиналась дискуссия о том, что пришло время окончательно разобраться с ДНР/ЛНР. Они даже подтягивали войска к линии соприкосновения. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Правда, потом начинались летние отпуска или новый год, и все это затухало. Но каждый год такое было, отметил эксперт.
"Украинские аналитические материалы были очень конкретными. Делались расчеты, как за 5-10 дней полностью блокировать российскую границу в Донбассе, чтобы не дать российским войскам помочь республикам. Правда, это было странно, учитывая высокую готовность нашей армии. Нам для защиты Донецка и Луганска от карательной экспедиции требовалось максимум несколько часов. Никто бы им не дал неделями громить республики", - указал Суздальцев.
ВСУ ждали войну. Более того, они собирались сами ее начинать. Они видели, что Россия уже на позициях, и они хотели опередить нас. Там была гонка, кто кого, подчеркнул политолог.
Таким образом, у ВСУ не было шанса одержать победу над российской армией за счет западного оружия и западных санкций, но они немало сделали для подготовки к боевым действиям, заключил собеседник издания.
 
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