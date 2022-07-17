Не для войны с Россией. Военный эксперт о том, для чего Польша припрятала оружие - 17.07.2022 Украина.ру
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Не для войны с Россией. Военный эксперт о том, для чего Польша припрятала оружие
Не для войны с Россией. Военный эксперт о том, для чего Польша припрятала оружие - 17.07.2022 Украина.ру
Не для войны с Россией. Военный эксперт о том, для чего Польша припрятала оружие
Едва ли Польша отправила на Украину все свое оружие, и оно у нее закончилось. Наверняка поляки что-то оставили на складах, потому что они попытаются воплотить в жизнь долгосрочные планы по фактическому захвату западноукраинских территорий. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью Украина.ру
2022-07-17T15:01
2022-07-17T15:01
польша
россия
оружие
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В центре Варшавы же висит плакат с красивым изречением "Время вспомнить историю" за подписью одного из генералов. поляки готовятся забирать территории Украины, которые они считают своей землей, указал эксперт."И забирая эти территории, они будут проводить зачистку от нацистов. После Волынской резни Бандера считается в Польше военным преступником, никто этот статус с него не снимал. Бандеру, конечно, не устраивали все, но он был больше настроен против поляков. Поляки этого не забыли, они очень злопамятные и достаточно жестокие", - подчеркнул Артамонов.Поляки сейчас даже проводят массовые демонстрации против украинских беженцев и мигрантов. Они не желают терпеть у себя нахлебников. Они не хотят никому ничего давать. Они хотят только брать себе, добавил специалист.Но чтобы избежать ненужных рисков, поляки могут пойти на третий вариант — "ни мира, ни войны", исполнив вариант Зеленского о "нераздельном неслиянии". Вроде бы будут два государства, не будет аншлюса, но польские судьи получат возможность судить украинцев. И Брюссель не сможет сказать, что Польша аннексировала территории Украины, заключил собеседник издания.
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польша, россия, оружие
Не для войны с Россией. Военный эксперт о том, для чего Польша припрятала оружие

Польша припрятала оружие на складах для фактической аннексии Западной Украины

15:01 17.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Едва ли Польша отправила на Украину все свое оружие, и оно у нее закончилось. Наверняка поляки что-то оставили на складах, потому что они попытаются воплотить в жизнь долгосрочные планы по фактическому захвату западноукраинских территорий. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью Украина.ру
В центре Варшавы же висит плакат с красивым изречением "Время вспомнить историю" за подписью одного из генералов. поляки готовятся забирать территории Украины, которые они считают своей землей, указал эксперт.
"И забирая эти территории, они будут проводить зачистку от нацистов. После Волынской резни Бандера считается в Польше военным преступником, никто этот статус с него не снимал. Бандеру, конечно, не устраивали все, но он был больше настроен против поляков. Поляки этого не забыли, они очень злопамятные и достаточно жестокие", - подчеркнул Артамонов.
Поляки сейчас даже проводят массовые демонстрации против украинских беженцев и мигрантов. Они не желают терпеть у себя нахлебников. Они не хотят никому ничего давать. Они хотят только брать себе, добавил специалист.
Но чтобы избежать ненужных рисков, поляки могут пойти на третий вариант — "ни мира, ни войны", исполнив вариант Зеленского о "нераздельном неслиянии". Вроде бы будут два государства, не будет аншлюса, но польские судьи получат возможность судить украинцев. И Брюссель не сможет сказать, что Польша аннексировала территории Украины, заключил собеседник издания.
 
ПольшаРоссияоружие
 
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