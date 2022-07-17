https://ukraina.ru/20220717/1036513927.html
В ножки кланяться? Суздальцев о том, что начнется, когда Россия победит на Украине
В ножки кланяться? Суздальцев о том, что начнется, когда Россия победит на Украине - 17.07.2022 Украина.ру
В ножки кланяться? Суздальцев о том, что начнется, когда Россия победит на Украине
Россия пыталась налаживать отношения с США и Западом десятками лет, но сейчас фактически мы находимся в ситуации вторжения западных стран в Россию. Просто впервые мы ответили немножко раньше. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T14:37
2022-07-17T14:37
2022-07-17T14:37
россия
украина
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Эксперт подчеркнул, что у нас за последних 400 лет было четыре таких вторжения Запада в Россию, причем дважды наши враги сжигали Москву (1612 и 1812), а один раз даже дошли до Волги и Кавказа."Каждое столетие по вторжению. Сейчас пятое вторжение. Наши отношения с Западом и с Европой начинались с белого листа. Я напомню, что до 1709 года Россию в Европе в упор не видели. Над нашими посланниками в Лондоне или в Гааге издевались, считали нас дикарями. А после 1709 года Петр I везде без охраны ездил и ему все в ножки кланялись", - указал Суздальцев.Так что нам нужна победа на Украине, а дальше в отношениях с Западом все будет по-другому, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина
В ножки кланяться? Суздальцев о том, что начнется, когда Россия победит на Украине
России нужна победа на Украине, а дальше в отношениях с Западом все будет по-другому
Россия пыталась налаживать отношения с США и Западом десятками лет, но сейчас фактически мы находимся в ситуации вторжения западных стран в Россию. Просто впервые мы ответили немножко раньше. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Эксперт подчеркнул, что у нас за последних 400 лет было четыре таких вторжения Запада в Россию, причем дважды наши враги сжигали Москву (1612 и 1812), а один раз даже дошли до Волги и Кавказа.
"Каждое столетие по вторжению. Сейчас пятое вторжение. Наши отношения с Западом и с Европой начинались с белого листа. Я напомню, что до 1709 года Россию в Европе в упор не видели. Над нашими посланниками в Лондоне или в Гааге издевались, считали нас дикарями. А после 1709 года Петр I везде без охраны ездил и ему все в ножки кланялись", - указал Суздальцев.
Так что нам нужна победа на Украине, а дальше в отношениях с Западом все будет по-другому, заключил собеседник издания.