Военный эксперт рассказал, что произойдет после ползучей аннексии Польшей Западной Украины - 17.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, что произойдет после ползучей аннексии Польшей Западной Украины
Военный эксперт рассказал, что произойдет после ползучей аннексии Польшей Западной Украины - 17.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что произойдет после ползучей аннексии Польшей Западной Украины
Польша попытается вернуть себе западноукраинские территории при помощи законопроектов Зеленского. Но даже если это произойдет, то тогда Хельсинкские договоренности и незыблемость границ перестанут играть роль. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T14:25
2022-07-17T14:25
польша
западная украина
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Эксперт подчеркнул, что в этом случае Германия вправе будет поставить вопрос о том, почему Польша, возвращая себе "Восточные кресы", оставляет себе линию Одер-Нейсе, которая позволила в сталинские времена откусить территории Германии в пользу Речи Посполитой."Польша хочет все сразу. И кусок Украины себе забрать, и германские территории за собой сохранить. Польша почувствовала себя хозяевами положения в Восточной Европе, но я не думаю, что в Евросоюзе это будет сильно приветствоваться", - указал Артамонов.Если же Россия не хочет новой большой войны, нам нужно, чтобы денацификация была завершена до конца, а польские планы не реализовались. Мы не сможем с поляками решить вопрос нацистов. Мы просто отдадим Польше территорию Украины, а нам это не надо ни с какой стороны, заключил собеседник издания.
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польша, западная украина
Военный эксперт рассказал, что произойдет после ползучей аннексии Польшей Западной Украины

Польша попытается вернуть себе "Восточные Кресы" при помощи законопроектов Зеленского

14:25 17.07.2022
 
© president.gov.uaЯрослав Качиньский Матеуш Моравецкий Владимир Зеленский Польша Украина
Ярослав Качиньский Матеуш Моравецкий Владимир Зеленский Польша Украина
© president.gov.ua
Читать в
Польша попытается вернуть себе западноукраинские территории при помощи законопроектов Зеленского. Но даже если это произойдет, то тогда Хельсинкские договоренности и незыблемость границ перестанут играть роль. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт подчеркнул, что в этом случае Германия вправе будет поставить вопрос о том, почему Польша, возвращая себе "Восточные кресы", оставляет себе линию Одер-Нейсе, которая позволила в сталинские времена откусить территории Германии в пользу Речи Посполитой.
"Польша хочет все сразу. И кусок Украины себе забрать, и германские территории за собой сохранить. Польша почувствовала себя хозяевами положения в Восточной Европе, но я не думаю, что в Евросоюзе это будет сильно приветствоваться", - указал Артамонов.
Если же Россия не хочет новой большой войны, нам нужно, чтобы денацификация была завершена до конца, а польские планы не реализовались. Мы не сможем с поляками решить вопрос нацистов. Мы просто отдадим Польше территорию Украины, а нам это не надо ни с какой стороны, заключил собеседник издания.
 
ПольшаЗападная Украина
 
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