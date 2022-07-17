Киргизский эксперт рассказала об информационных добровольцах, которых травят за букву Z - 17.07.2022 Украина.ру
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Киргизский эксперт рассказала об информационных добровольцах, которых травят за букву Z
Киргизский эксперт рассказала об информационных добровольцах, которых травят за букву Z - 17.07.2022 Украина.ру
Киргизский эксперт рассказала об информационных добровольцах, которых травят за букву Z
Были случаи, когда власти Киргизии, руководствуясь законодательством, что нельзя клеить на машины какие-то эмблемы, требовали убрать с машин наклейку Z. Но если ты носишь одежду с этой символикой, то с этим никаких проблем нет. Об этом рассказала киргизская журналистка Мария Озмитель в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T14:05
2022-07-17T14:05
киргизия
z
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Другое дело, что в Киргизии прозападные активисты и члены НКО устраивают травли уже не поводу буквы Z, а по поводу 9 мая, по поводу детей в военной форме и по поводу любого положительного отношения к нашему общему советскому прошлому. Эта работа никогда не останавливалась, но сейчас она активизировалась, отметила эксперт.По ее словам, в Киргизии есть несколько организаций российских соотечественников, но все, что они пока что делали в плане пропагандистской работы, было плохо."Люди, которые что-то в этом направлении делают хорошо — это информационные добровольцы, живые и искренние люди, которые в соцсетях отстаивают свое право быть пророссийскими кыргызстанцами, поддерживать Россию и защищать свои интересы", - указала Озмитель.Такие люди тоже подвергаются травле. Это их предлагают лишить киргизского гражданства. Причем это относится не только к русским, но и к киргизам и людям других национальностей. Их травят в соцсетях, на них пишут доносы, заключила собеседница издания.
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киргизия, z
Киргизский эксперт рассказала об информационных добровольцах, которых травят за букву Z

В Киргизии прозападные активисты давно устраивают травли за любую симпатию к России

14:05 17.07.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация в Киргизии
Ситуация в Киргизии
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Были случаи, когда власти Киргизии, руководствуясь законодательством, что нельзя клеить на машины какие-то эмблемы, требовали убрать с машин наклейку Z. Но если ты носишь одежду с этой символикой, то с этим никаких проблем нет. Об этом рассказала киргизская журналистка Мария Озмитель в интервью изданию Украина.ру
Другое дело, что в Киргизии прозападные активисты и члены НКО устраивают травли уже не поводу буквы Z, а по поводу 9 мая, по поводу детей в военной форме и по поводу любого положительного отношения к нашему общему советскому прошлому. Эта работа никогда не останавливалась, но сейчас она активизировалась, отметила эксперт.
По ее словам, в Киргизии есть несколько организаций российских соотечественников, но все, что они пока что делали в плане пропагандистской работы, было плохо.
"Люди, которые что-то в этом направлении делают хорошо — это информационные добровольцы, живые и искренние люди, которые в соцсетях отстаивают свое право быть пророссийскими кыргызстанцами, поддерживать Россию и защищать свои интересы", - указала Озмитель.
Такие люди тоже подвергаются травле. Это их предлагают лишить киргизского гражданства. Причем это относится не только к русским, но и к киргизам и людям других национальностей. Их травят в соцсетях, на них пишут доносы, заключила собеседница издания.
 
КиргизияZ
 
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