https://ukraina.ru/20220717/1036513061.html

Киргизский эксперт рассказала об информационных добровольцах, которых травят за букву Z

Киргизский эксперт рассказала об информационных добровольцах, которых травят за букву Z - 17.07.2022 Украина.ру

Киргизский эксперт рассказала об информационных добровольцах, которых травят за букву Z

Были случаи, когда власти Киргизии, руководствуясь законодательством, что нельзя клеить на машины какие-то эмблемы, требовали убрать с машин наклейку Z. Но если ты носишь одежду с этой символикой, то с этим никаких проблем нет. Об этом рассказала киргизская журналистка Мария Озмитель в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T14:05

2022-07-17T14:05

2022-07-17T14:05

киргизия

z

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Другое дело, что в Киргизии прозападные активисты и члены НКО устраивают травли уже не поводу буквы Z, а по поводу 9 мая, по поводу детей в военной форме и по поводу любого положительного отношения к нашему общему советскому прошлому. Эта работа никогда не останавливалась, но сейчас она активизировалась, отметила эксперт.По ее словам, в Киргизии есть несколько организаций российских соотечественников, но все, что они пока что делали в плане пропагандистской работы, было плохо."Люди, которые что-то в этом направлении делают хорошо — это информационные добровольцы, живые и искренние люди, которые в соцсетях отстаивают свое право быть пророссийскими кыргызстанцами, поддерживать Россию и защищать свои интересы", - указала Озмитель.Такие люди тоже подвергаются травле. Это их предлагают лишить киргизского гражданства. Причем это относится не только к русским, но и к киргизам и людям других национальностей. Их травят в соцсетях, на них пишут доносы, заключила собеседница издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киргизия, z