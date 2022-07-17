https://ukraina.ru/20220717/1036512614.html

Потому и ударили. Военный эксперт о том, как ВСУ могут "загарпунить" Черноморский флот

Потому и ударили. Военный эксперт о том, как ВСУ могут "загарпунить" Черноморский флот - 17.07.2022 Украина.ру

Потому и ударили. Военный эксперт о том, как ВСУ могут "загарпунить" Черноморский флот

Гибель российского десантного корабля в Бердянске доказывает, что нельзя использовать корабли 1964 года постройки. Он оборонялся ручной зенитной установкой, ловя в прицел прилетающие ракеты противника. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T13:49

2022-07-17T13:49

2022-07-17T13:53

черноморский флот

гарпун

всу

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Ранее в минобороны РФ заявили, что высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет "Harpoon", переданных Украине странами НАТО.Естественно, что слабое место наших плавсредств — это слабое сопротивление натовским противокорабельным ракетам класса "Гарпун", которые уже поступили на вооружение украинских войск, подчеркнул эксперт."Ничего особенного в "Гарпуне" нет, это аналог нашей ракеты Х-35. Но эта ракета способна запускаться не только с кораблей, но и с берега. Поэтому надо проработать оборону наших кораблей. Сейчас она не оптимальная. Я еще не упомянул про ракету, как Brimstone. Это вообще универсальное средство, которое используется как на море, так и на суше. Это изначально была противотанковая ракета, но сейчас она активно используется и с моря", - указал Артамонов.Новые корабли небольшого водоизмещения класса "Буян" вполне защищены от таких прилетов, у них есть современные РЛС. Но проводить десант в Одессу, не довооружив наши корабли системой обороны с воздуха — это большой риск, уверен специалист.Одессу все же будут брать при помощи десанта, но только не в лоб, а в обход. Где и как — пока неизвестно, и говорить об этом пока рано, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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черноморский флот, гарпун, всу