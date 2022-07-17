https://ukraina.ru/20220717/1036512339.html
В чём главная ошибка Киева и когда на Украине появятся польские войска - Рожин
Эксперт назвал главную ошибку Киева
В чём главная ошибка Киева и когда на Украине появятся польские войска - Рожин
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в интервью Украина.ру рассказал о продвижении российских войск, а также о причинах массового дезертирства и многочисленных конфликтов внутри ВСУ
2022-07-17T13:37
2022-07-17T13:37
2022-07-17T13:37
видео
всу
украина
рожин
киев
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00:25 - Насколько ускорились темпы продвижения российских и союзных войск? 02:18 - Массовое дезертирство украинских десантников: с чем это связано? 04:05 - Артобстрелы приграничных территорий со стороны ВСУ: насколько необходимо отодвинуть противника, чтобы это прекратилось? 05:40 - Реактивная артиллерия: как показал себя американский HImars против российских "Ураганов" и "Тайфунов"; 08:15 - Конфликты внутри украинских войск: почему бойцы "Кракена" массово отказываются выполнять приказ Киева? 10:40 - Ввод войск Польши на Украину: насколько возможен такой сценарий? 11:55 - В чём причина провальной стратегии Украины? 14:45 - Возможные поставки беспилотников России; 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/11/1036512218_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c967a8b9c22a2259f4104d0eea9b289d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, всу, украина, рожин, киев, видео
В чём главная ошибка Киева и когда на Украине появятся польские войска - Рожин
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в интервью Украина.ру рассказал о продвижении российских войск, а также о причинах массового дезертирства и многочисленных конфликтов внутри ВСУ
00:25 - Насколько ускорились темпы продвижения российских и союзных войск?
02:18 - Массовое дезертирство украинских десантников: с чем это связано?
04:05 - Артобстрелы приграничных территорий со стороны ВСУ: насколько необходимо отодвинуть противника, чтобы это прекратилось?
05:40 - Реактивная артиллерия: как показал себя американский HImars против российских "Ураганов" и "Тайфунов";
08:15 - Конфликты внутри украинских войск: почему бойцы "Кракена" массово отказываются выполнять приказ Киева?
10:40 - Ввод войск Польши на Украину: насколько возможен такой сценарий?
11:55 - В чём причина провальной стратегии Украины?
14:45 - Возможные поставки беспилотников России;
24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.