https://ukraina.ru/20220717/1036512339.html

В чём главная ошибка Киева и когда на Украине появятся польские войска - Рожин

Эксперт назвал главную ошибку Киева

В чём главная ошибка Киева и когда на Украине появятся польские войска - Рожин

Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в интервью Украина.ру рассказал о продвижении российских войск, а также о причинах массового дезертирства и многочисленных конфликтов внутри ВСУ

2022-07-17T13:37

2022-07-17T13:37

2022-07-17T13:37

видео

всу

украина

рожин

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/11/1036512218_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_01cb409556a7e054df5ae1228fcd1e32.jpg

00:25 - Насколько ускорились темпы продвижения российских и союзных войск? 02:18 - Массовое дезертирство украинских десантников: с чем это связано? 04:05 - Артобстрелы приграничных территорий со стороны ВСУ: насколько необходимо отодвинуть противника, чтобы это прекратилось? 05:40 - Реактивная артиллерия: как показал себя американский HImars против российских "Ураганов" и "Тайфунов"; 08:15 - Конфликты внутри украинских войск: почему бойцы "Кракена" массово отказываются выполнять приказ Киева? 10:40 - Ввод войск Польши на Украину: насколько возможен такой сценарий? 11:55 - В чём причина провальной стратегии Украины? 14:45 - Возможные поставки беспилотников России; 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, всу, украина, рожин, киев, видео