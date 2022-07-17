Военный эксперт рассказал, что начнется через 10 лет, если РФ не освободит Одессу от ВСУ - 17.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, что начнется через 10 лет, если РФ не освободит Одессу от ВСУ
Военный эксперт рассказал, что начнется через 10 лет, если РФ не освободит Одессу от ВСУ - 17.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что начнется через 10 лет, если РФ не освободит Одессу от ВСУ
Освобождение Одессы станет кульминацией кампании на Украине. Потому что держать нацистский строй без доступа к своим партнерам по нацизму будет для Зеленского просто невозможно. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T13:15
2022-07-17T13:15
одесса
россия
всу
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Ранее известный израильский военно-политический аналитик Яков Кедми заявил, что учебный год в Одессе начнется уже не по украинской, а по российской программе. И Россия вернется туда, где Одесса была заложена, и к тем, кто ее заложил.Эксперт уточнил, что после освобождения Одессы в распоряжении Украины останется польская граница, но она хорошо просматривается с воздуха, и оттуда нельзя доставить столько грузов, сколько может увести обычный сухогруз."Если Запад сможет усадить Россию за стол переговоров и сохранить часть нынешней нацисткой Украины, но при условии, что она будет контролировать Одессу, то туда можно будет доставить безграничное количество грузов. Поэтому нам никак нельзя останавливать кампанию, пока Одесса остается в руках врага", - подчеркнул Артамонов.Понятно, что Россия может и не освободить всю территорию Украины до ее западных границ, но Одесса должна быть освобождена, иначе это будет прелюдия к новой большой войне. Это большая угроза для тех, кто пока что ходит в школу или в детский сад, потому что она начнется лет через 15, заключил собеседник издания.
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одесса, россия, всу
Военный эксперт рассказал, что начнется через 10 лет, если РФ не освободит Одессу от ВСУ

Освобождение Одессы станет кульминацией кампании на Украине

13:15 17.07.2022
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Денис Петров
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Освобождение Одессы станет кульминацией кампании на Украине. Потому что держать нацистский строй без доступа к своим партнерам по нацизму будет для Зеленского просто невозможно. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Александр Артамонов - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 08:57
Александр Артамонов: кто онВоенный обозреватель
Ранее известный израильский военно-политический аналитик Яков Кедми заявил, что учебный год в Одессе начнется уже не по украинской, а по российской программе. И Россия вернется туда, где Одесса была заложена, и к тем, кто ее заложил.
Эксперт уточнил, что после освобождения Одессы в распоряжении Украины останется польская граница, но она хорошо просматривается с воздуха, и оттуда нельзя доставить столько грузов, сколько может увести обычный сухогруз.
"Если Запад сможет усадить Россию за стол переговоров и сохранить часть нынешней нацисткой Украины, но при условии, что она будет контролировать Одессу, то туда можно будет доставить безграничное количество грузов. Поэтому нам никак нельзя останавливать кампанию, пока Одесса остается в руках врага", - подчеркнул Артамонов.
Понятно, что Россия может и не освободить всю территорию Украины до ее западных границ, но Одесса должна быть освобождена, иначе это будет прелюдия к новой большой войне. Это большая угроза для тех, кто пока что ходит в школу или в детский сад, потому что она начнется лет через 15, заключил собеседник издания.
 
ОдессаРоссияВСУ
 
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