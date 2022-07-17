https://ukraina.ru/20220717/1036511513.html
Военный эксперт рассказал о натовских боевых роботах, способных утопить Черноморский флот
Военный эксперт рассказал о натовских боевых роботах, способных утопить Черноморский флот - 17.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о натовских боевых роботах, способных утопить Черноморский флот
Большую опасность для Черноморского флота в районе Одессы представляет американский боевой робот-брандер, малое плавсредство, которое может, самоуничтожаясь, поджечь корабль противника. Их уже доставили на Украину. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T12:43
2022-07-17T12:43
2022-07-17T12:43
черноморский флот
нато
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Американцы научили ВСУ пользоваться такими роботами, у них дальность хода в 112 морских миль и миниатюрная гидроакустическая станция, чтобы огибать препятствия и опасные для себя зоны, уточнил эксперт."Они из композитных материалов, поэтому их трудно засечь. Они плохо ловятся на РЛС и небольшое возвышение над водой (30 см при боевой части в 62 кг и скорости хода до 40 узлов). Это мини-москитный флот, который может покусать большие корабли. Я пока не знаю, насколько наш флот готов эту угрозу отразить. У меня есть некоторая информация, но она для служебного пользования и делиться ей я точно не могу", - указал Артамонов.Собеседник издания добавил, что Одесса в любом случае станет кульминацией этой кампании. Потому что держать нацистский строй без доступа к своим партнерам по нацизму будет для Зеленского просто невозможно, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20220209/1033237358.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
черноморский флот, нато
Военный эксперт рассказал о натовских боевых роботах, способных утопить Черноморский флот
Большую опасность для Черноморского флота представляет американский боевой робот-брандер
Большую опасность для Черноморского флота в районе Одессы представляет американский боевой робот-брандер, малое плавсредство, которое может, самоуничтожаясь, поджечь корабль противника. Их уже доставили на Украину. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Американцы научили ВСУ пользоваться такими роботами, у них дальность хода в 112 морских миль и миниатюрная гидроакустическая станция, чтобы огибать препятствия и опасные для себя зоны, уточнил эксперт.
"Они из композитных материалов, поэтому их трудно засечь. Они плохо ловятся на РЛС и небольшое возвышение над водой (30 см при боевой части в 62 кг и скорости хода до 40 узлов). Это мини-москитный флот, который может покусать большие корабли. Я пока не знаю, насколько наш флот готов эту угрозу отразить. У меня есть некоторая информация, но она для служебного пользования и делиться ей я точно не могу", - указал Артамонов.
Собеседник издания добавил, что Одесса в любом случае станет кульминацией этой кампании. Потому что держать нацистский строй без доступа к своим партнерам по нацизму будет для Зеленского просто невозможно, заключил собеседник издания.