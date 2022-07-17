https://ukraina.ru/20220717/1036507880.html

Саудовская Аравия не нарушит договоренности с Россией по ОПЕК+ в угоду Байдену - эксперт

Саудовская Аравия не отступит от договоренностей с РФ по ОПЕК+

Саудовская Аравия не нарушит договоренности с Россией по ОПЕК+ в угоду Байдену - эксперт

Эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран считает, что Саудовская Аравия вряд ли откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы президента США Джо Байдена. Об этом Руйоран рассказал в интервью изданию Hamshahri.

2022-07-17T11:01

2022-07-17T11:01

2022-07-17T11:05

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Ранее президент США Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы просить власти страны увеличить нефтедобычу и тем самым сократить мировое потребление российского сырья.Хоссейн Руйоран уверен, что выполнение пожеланий США невыгодно саудитам из-за особенностей устройства экономики королевства.Эксперт напомнил, что низкий уровень нефтедобычи отвечает интересам Эр-Рияда, так как доходы и благосостояние королевства напрямую связаны с ценами на нефть и доходами от их продажи.Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман прекрасно это осознает, считает Руйоран. И потому едва ли Саудовской Аравии нужно снижать цены до уровня в 70-80 долларов за баррель. Это нужно Вашингтону, но совсем не интересно Эр-Рияду, добавил он.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ukraina.ru/20211201/1032773668.html

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новости, байден, россия, саудовская аравия, ближний восток