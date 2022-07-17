Саудовская Аравия не отступит от договоренностей с РФ по ОПЕК+
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Саудовская Аравия не нарушит договоренности с Россией по ОПЕК+ в угоду Байдену - эксперт
Саудовская Аравия не отступит от договоренностей с РФ по ОПЕК+
Саудовская Аравия не нарушит договоренности с Россией по ОПЕК+ в угоду Байдену - эксперт
Эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран считает, что Саудовская Аравия вряд ли откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы президента США Джо Байдена. Об этом Руйоран рассказал в интервью изданию Hamshahri.
2022-07-17T11:01
2022-07-17T11:05
новости
байден
россия
саудовская аравия
ближний восток
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Ранее президент США Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы просить власти страны увеличить нефтедобычу и тем самым сократить мировое потребление российского сырья.Хоссейн Руйоран уверен, что выполнение пожеланий США невыгодно саудитам из-за особенностей устройства экономики королевства.Эксперт напомнил, что низкий уровень нефтедобычи отвечает интересам Эр-Рияда, так как доходы и благосостояние королевства напрямую связаны с ценами на нефть и доходами от их продажи.Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман прекрасно это осознает, считает Руйоран. И потому едва ли Саудовской Аравии нужно снижать цены до уровня в 70-80 долларов за баррель. Это нужно Вашингтону, но совсем не интересно Эр-Рияду, добавил он.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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новости, байден, россия, саудовская аравия, ближний восток

Саудовская Аравия не нарушит договоренности с Россией по ОПЕК+ в угоду Байдену - эксперт

11:01 17.07.2022 (обновлено: 11:05 17.07.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание ОПЕК в Вене
Заседание ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран считает, что Саудовская Аравия вряд ли откажется от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы президента США Джо Байдена. Об этом Руйоран рассказал в интервью изданию Hamshahri.
Ранее президент США Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы просить власти страны увеличить нефтедобычу и тем самым сократить мировое потребление российского сырья.
Хоссейн Руйоран уверен, что выполнение пожеланий США невыгодно саудитам из-за особенностей устройства экономики королевства.
Сейчас вопрос в следующем, — а необходимо ли Саудовской Аравии отворачиваться от России и соглашения по ОПЕК+? По моему мнению, с учетом того, что Россия является крупнейшей нефтедобывающей страной, Саудовская Аравия может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу, но от договоренностей с Россией она не отступит.
Хоссейн Руйоран
Эксперт по проблемам Ближнего Востока
Эксперт напомнил, что низкий уровень нефтедобычи отвечает интересам Эр-Рияда, так как доходы и благосостояние королевства напрямую связаны с ценами на нефть и доходами от их продажи.
Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман прекрасно это осознает, считает Руйоран. И потому едва ли Саудовской Аравии нужно снижать цены до уровня в 70-80 долларов за баррель. Это нужно Вашингтону, но совсем не интересно Эр-Рияду, добавил он.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.
Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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Заголовок открываемого материала
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