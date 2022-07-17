Военный эксперт о том, что нужно сделать под Харьковом, чтобы не было обстрелов Белгорода - 17.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт о том, что нужно сделать под Харьковом, чтобы не было обстрелов Белгорода
Военный эксперт о том, что нужно сделать под Харьковом, чтобы не было обстрелов Белгорода - 17.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, что нужно сделать под Харьковом, чтобы не было обстрелов Белгорода
Для прекращения обстрелов ВСУ Белгородской области российским войскам необходимо установить контроль над двумя конкретными населенными пунктами: Цуповка и Казачья Лопань. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T11:00
2022-07-17T11:00
харьков
белгород
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Там необходимо проводить операции, чтобы отодвинуть украинскую армию от государственной границы, дабы не было прилетов по российским регионам, подчеркнул эксперт."Это еще одна войсковая операция, в которой задействованы ВС РФ", - указал Артамонов.Это важно для психологического состояния и для безопасности людей, живущих по ту сторону границы. Это проводится одновременно с ударом по основным направлениям, заключил собеседник издания.
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харьков, белгород
Военный эксперт о том, что нужно сделать под Харьковом, чтобы не было обстрелов Белгорода

Для прекращения обстрелов Белгорода нужно взять два населенных пункта под Харьковом

11:00 17.07.2022
 
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБелгород обстрел
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
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Для прекращения обстрелов ВСУ Белгородской области российским войскам необходимо установить контроль над двумя конкретными населенными пунктами: Цуповка и Казачья Лопань. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Там необходимо проводить операции, чтобы отодвинуть украинскую армию от государственной границы, дабы не было прилетов по российским регионам, подчеркнул эксперт.
"Это еще одна войсковая операция, в которой задействованы ВС РФ", - указал Артамонов.
Это важно для психологического состояния и для безопасности людей, живущих по ту сторону границы. Это проводится одновременно с ударом по основным направлениям, заключил собеседник издания.
 
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