https://ukraina.ru/20220717/1036506970.html
Военный эксперт о том, что нужно сделать под Харьковом, чтобы не было обстрелов Белгорода
Военный эксперт о том, что нужно сделать под Харьковом, чтобы не было обстрелов Белгорода - 17.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, что нужно сделать под Харьковом, чтобы не было обстрелов Белгорода
Для прекращения обстрелов ВСУ Белгородской области российским войскам необходимо установить контроль над двумя конкретными населенными пунктами: Цуповка и Казачья Лопань. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T11:00
2022-07-17T11:00
2022-07-17T11:00
харьков
белгород
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Там необходимо проводить операции, чтобы отодвинуть украинскую армию от государственной границы, дабы не было прилетов по российским регионам, подчеркнул эксперт."Это еще одна войсковая операция, в которой задействованы ВС РФ", - указал Артамонов.Это важно для психологического состояния и для безопасности людей, живущих по ту сторону границы. Это проводится одновременно с ударом по основным направлениям, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
харьков, белгород
Военный эксперт о том, что нужно сделать под Харьковом, чтобы не было обстрелов Белгорода
Для прекращения обстрелов Белгорода нужно взять два населенных пункта под Харьковом
Для прекращения обстрелов ВСУ Белгородской области российским войскам необходимо установить контроль над двумя конкретными населенными пунктами: Цуповка и Казачья Лопань. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Там необходимо проводить операции, чтобы отодвинуть украинскую армию от государственной границы, дабы не было прилетов по российским регионам, подчеркнул эксперт.
"Это еще одна войсковая операция, в которой задействованы ВС РФ", - указал Артамонов.
Это важно для психологического состояния и для безопасности людей, живущих по ту сторону границы. Это проводится одновременно с ударом по основным направлениям, заключил собеседник издания.