https://ukraina.ru/20220717/1036506970.html

Военный эксперт о том, что нужно сделать под Харьковом, чтобы не было обстрелов Белгорода

Военный эксперт о том, что нужно сделать под Харьковом, чтобы не было обстрелов Белгорода - 17.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, что нужно сделать под Харьковом, чтобы не было обстрелов Белгорода

Для прекращения обстрелов ВСУ Белгородской области российским войскам необходимо установить контроль над двумя конкретными населенными пунктами: Цуповка и Казачья Лопань. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T11:00

2022-07-17T11:00

2022-07-17T11:00

харьков

белгород

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Там необходимо проводить операции, чтобы отодвинуть украинскую армию от государственной границы, дабы не было прилетов по российским регионам, подчеркнул эксперт."Это еще одна войсковая операция, в которой задействованы ВС РФ", - указал Артамонов.Это важно для психологического состояния и для безопасности людей, живущих по ту сторону границы. Это проводится одновременно с ударом по основным направлениям, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

харьков, белгород