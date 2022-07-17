https://ukraina.ru/20220717/1036506314.html

В Болгарии заметили, что санкции увеличили финансирование экономики РФ

Экономист объяснил, как санкции сыграли на руку экономике РФ

В Болгарии заметили, что санкции увеличили финансирование экономики РФ

Болгарский экономист Григор Сарийски назвал в интервью изданию Bulgaria ON AIR низкий курс евро катастрофой для экономики ЕС и США и выгодой для России

2022-07-17T10:28

2022-07-17T10:28

2022-07-17T10:28

новости

болгария

экономист

санкции

курс валют

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В середине июня курс европейской валюты впервые с 2002 года опустился ниже стоимости американского доллара.Сложившаяся ситуация, считает эксперт, выгодна для руководства России.Евро дешевеет, а цены на топливо растут, к этому нужно привыкнуть. Санкции привели к увеличению финансирования российской экономики, отметил Григор Сарийски.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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новости, болгария, экономист, санкции, курс валют