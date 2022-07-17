В Болгарии заметили, что санкции увеличили финансирование экономики РФ
Болгарский экономист Григор Сарийски назвал в интервью изданию Bulgaria ON AIR низкий курс евро катастрофой для экономики ЕС и США и выгодой для России
В середине июня курс европейской валюты впервые с 2002 года опустился ниже стоимости американского доллара.
Такой низкий курс — катастрофа как для европейской, так и для американской экономики. Будут предприняты согласованные усилия по достижению паритета. Почти половина импортеров ЕС получают прибыль. Обменный курс сейчас не выгоден европейским производителям, поскольку они платят в долларах, а экспорт идет в евро.
Сложившаяся ситуация, считает эксперт, выгодна для руководства России.
Евро дешевеет, а цены на топливо растут, к этому нужно привыкнуть. Санкции привели к увеличению финансирования российской экономики, отметил Григор Сарийски.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.
Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
1 июня, 07:45«Не таким уж крепким»: экономист о том, каким должен быть оптимальный курс рубляКурс рубля должен быть стабильным, а не зависеть от валютной выручки государства. Поддержанием стабильности российской валюты должен заниматься Центральный банк России. Такое мнение высказал экономист, кандидат экономических наук и политолог Александр Дудчак в интервью изданию Украина.ру