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Костин: Гражданская война на Украине вошла в стадию уничтожения государственности

Костин: Гражданская война на Украине вошла в стадию уничтожения государственности - 17.07.2022 Украина.ру

Костин: Гражданская война на Украине вошла в стадию уничтожения государственности

Наш первоначальный план населения и военного потенциала Украины был иллюзорен и практически никак не соприкасался с действительностью, тут уже говорить не о чем, заявил в интервью изданию Украина.ру заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин.

2022-07-17T10:15

2022-07-17T10:15

2022-07-17T10:15

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А что касается отношения Киева к Донбассу, то оно таковым было изначально, за все эти восемь лет Украина не вложила ни рубля в развитие региона, лишь чуть-чуть сделали дороги, но Донбасс при Украине оставался таким же, каким он был до 2014 года - добавил эксперт.Есть решение Зеленского ограничить базовые права жителей Донбасса, то есть Киев относится к Донбассу как к покоренной, чужой территории, раньше это была идология, сейчас - реальность, говорит Александр Костин.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, сво, юг украины, запорожская область