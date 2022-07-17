Костин: Гражданская война на Украине вошла в стадию уничтожения государственности - 17.07.2022 Украина.ру
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Костин: Гражданская война на Украине вошла в стадию уничтожения государственности
Костин: Гражданская война на Украине вошла в стадию уничтожения государственности - 17.07.2022 Украина.ру
Костин: Гражданская война на Украине вошла в стадию уничтожения государственности
Наш первоначальный план населения и военного потенциала Украины был иллюзорен и практически никак не соприкасался с действительностью, тут уже говорить не о чем, заявил в интервью изданию Украина.ру заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин.
2022-07-17T10:15
2022-07-17T10:15
украина
россия
сво
юг украины
запорожская область
спецоперация
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А что касается отношения Киева к Донбассу, то оно таковым было изначально, за все эти восемь лет Украина не вложила ни рубля в развитие региона, лишь чуть-чуть сделали дороги, но Донбасс при Украине оставался таким же, каким он был до 2014 года - добавил эксперт.Есть решение Зеленского ограничить базовые права жителей Донбасса, то есть Киев относится к Донбассу как к покоренной, чужой территории, раньше это была идология, сейчас - реальность, говорит Александр Костин.
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украина, россия, сво, юг украины, запорожская область

Костин: Гражданская война на Украине вошла в стадию уничтожения государственности

10:15 17.07.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВ ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при атаке ВСУ
В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при атаке ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
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Наш первоначальный план населения и военного потенциала Украины был иллюзорен и практически никак не соприкасался с действительностью, тут уже говорить не о чем, заявил в интервью изданию Украина.ру заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин.
А что касается отношения Киева к Донбассу, то оно таковым было изначально, за все эти восемь лет Украина не вложила ни рубля в развитие региона, лишь чуть-чуть сделали дороги, но Донбасс при Украине оставался таким же, каким он был до 2014 года - добавил эксперт.
Очень важно понять, что сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война. Просто в эту гражданскую войну активно вмешалась Россия и всё вошло в терминальную стадию, которая уничтожит государственность Украины. Дело тут не в России.
Есть решение Зеленского ограничить базовые права жителей Донбасса, то есть Киев относится к Донбассу как к покоренной, чужой территории, раньше это была идология, сейчас - реальность, говорит Александр Костин.
 
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