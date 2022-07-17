https://ukraina.ru/20220717/1036504735.html
Военный эксперт о том, как Россия зачистит Артемовск от ВСУ и куда пойдет после Северска
Военный эксперт о том, как Россия зачистит Артемовск от ВСУ и куда пойдет после Северска - 17.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, как Россия зачистит Артемовск от ВСУ и куда пойдет после Северска
Для освобождения Артемовска (Бахмут) будет иметь большое значение зачистка Кодемы, потому что это позволит выровнять линию и не оставить очагов сопротивления у нас в тылу перед решительным броском на Славянск. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T09:33
2022-07-17T09:33
2022-07-17T09:33
россия
северск
артемовск
всу
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Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из Северска. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами.А после Северска и Славянска нам предстоит брать Краматорск. Мы тогда завершим вторую часть кампании. Первая часть была завершена с полным освобождением Луганской области, констатировал эксперт."Краматорск очень важен, потому что именно оттуда ВСУ командовали "операцией объединенных сил" в Донбассе. И там тоже мощный укрепрайон, хотя не такой мощный, как в Авдеевке. Но вопрос с Авдеевкой не решится за месяц. Об этом мы сможем говорить только через-два три месяца", - указал Артамонов.Сейчас наиболее опытные войска оттягиваются из района Северск — Артемовск — Краматорск, и американские издания считают, что для Украины важнее Донбасса и Харькова именно сохранение Одессы, добавил специалист.Если киевская хунта потеряет Одессу, она потеряет морской порт, возможность связи с большой землей и получать снабжение от кораблей НАТО. Для нацистской Украины важнее этого нет ничего, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, северск, артемовск, всу
Военный эксперт о том, как Россия зачистит Артемовск от ВСУ и куда пойдет после Северска
Для освобождения Артемовска (Бахмут) будет иметь большое значение зачистка Кодемы
Для освобождения Артемовска (Бахмут) будет иметь большое значение зачистка Кодемы, потому что это позволит выровнять линию и не оставить очагов сопротивления у нас в тылу перед решительным броском на Славянск. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из Северска. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами.
А после Северска и Славянска нам предстоит брать Краматорск. Мы тогда завершим вторую часть кампании. Первая часть была завершена с полным освобождением Луганской области, констатировал эксперт.
"Краматорск очень важен, потому что именно оттуда ВСУ командовали "операцией объединенных сил" в Донбассе. И там тоже мощный укрепрайон, хотя не такой мощный, как в Авдеевке. Но вопрос с Авдеевкой не решится за месяц. Об этом мы сможем говорить только через-два три месяца", - указал Артамонов.
Сейчас наиболее опытные войска оттягиваются из района Северск — Артемовск — Краматорск, и американские издания считают, что для Украины важнее Донбасса и Харькова именно сохранение Одессы, добавил специалист.
Если киевская хунта потеряет Одессу, она потеряет морской порт, возможность связи с большой землей и получать снабжение от кораблей НАТО. Для нацистской Украины важнее этого нет ничего, заключил собеседник издания.