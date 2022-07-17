https://ukraina.ru/20220717/1036504735.html

Военный эксперт о том, как Россия зачистит Артемовск от ВСУ и куда пойдет после Северска

Военный эксперт о том, как Россия зачистит Артемовск от ВСУ и куда пойдет после Северска - 17.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, как Россия зачистит Артемовск от ВСУ и куда пойдет после Северска

Для освобождения Артемовска (Бахмут) будет иметь большое значение зачистка Кодемы, потому что это позволит выровнять линию и не оставить очагов сопротивления у нас в тылу перед решительным броском на Славянск. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T09:33

2022-07-17T09:33

2022-07-17T09:33

россия

северск

артемовск

всу

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Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из Северска. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами.А после Северска и Славянска нам предстоит брать Краматорск. Мы тогда завершим вторую часть кампании. Первая часть была завершена с полным освобождением Луганской области, констатировал эксперт."Краматорск очень важен, потому что именно оттуда ВСУ командовали "операцией объединенных сил" в Донбассе. И там тоже мощный укрепрайон, хотя не такой мощный, как в Авдеевке. Но вопрос с Авдеевкой не решится за месяц. Об этом мы сможем говорить только через-два три месяца", - указал Артамонов.Сейчас наиболее опытные войска оттягиваются из района Северск — Артемовск — Краматорск, и американские издания считают, что для Украины важнее Донбасса и Харькова именно сохранение Одессы, добавил специалист.Если киевская хунта потеряет Одессу, она потеряет морской порт, возможность связи с большой землей и получать снабжение от кораблей НАТО. Для нацистской Украины важнее этого нет ничего, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, северск, артемовск, всу