https://ukraina.ru/20220717/1036504215.html

Хроника событий на Украине на утро 17 июля: задержание СБУшника, угроза мостам

Хроника событий на Украине на утро 17 июля: задержание СБУшника, угроза мостам - 17.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 17 июля: задержание СБУшника, угроза мостам

Силовики задержали бывшего главу СБУ в "Автономной Республике Крым" Олега Кулинич. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, когда... Украина.ру, 17.07.2022

2022-07-17T09:31

2022-07-17T09:31

2022-07-17T09:31

спецоперация

хроники

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Силовики задержали бывшего главу СБУ в "Автономной Республике Крым" Олега Кулинич. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, когда ВСУ ударят по Крымскому мосту, а украинские военные хотят удара по мосту в Херсоне.О задержании Кулинича вечером 16 июля сообщили украинские СМИ. Позже эту информацию подтвердили в СБУ."Фигурантами таких дел были и сотрудники СБУ, что свидетельствует о тенденции к самоочищению Службы. Разоблачая такие ситуации, а не скрывая их, мы внедряем курс на построение современной и действенной спецслужбы, способной противодействовать сильному врагу, который наносит вред государственной безопасности Украины. Непосредственно в рамках данного дела СБУ готова оказать максимальное содействие и всю необходимую информацию для дальнейшего расследования. Отдельно напомним: фигурант уголовного производства был уволен с должности в марте этого года", - указывалось в сообщении СБУ.Кулинича на должность начальника Главного управления СБУ в "Автономной Республике Крым" президент Украины Владимир Зеленский назначил в октябре 2020 года. 2 марта Зеленский уволил Кулинича с должности.Как сообщило издание "Страна" со ссылкой на источники, Кулинич "был задокументирован на общении с представителями Минобороны России, а также с экс-заместителем секретаря СНБО во времена Януковича Владимиром Сивковичем".Как сообщило Госбюро расследований, следователи установили, что в 2014 году Кулинич якобы предал военную присягу и перешёл на сторону врага, во время перехода Крыма в состав России.Более того, ГБР утверждает, что Кулинич вступил на военную службу в ФСБ, а его действия "вредили суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины".По данным ГБР, но новой должности Кулинич якобы организовывал, контролировал и координировал работу хакеров.Информация о задержании Кулинича обрадовала украинских националистов."Ещё до назначения на должность активисты предупреждали, что он может сотрудничать с агрессором. Также он протягивал в СБУ после вторжения агента ФСБ Сергея Коротких "Боцмана". Собственно, вот теперь Кулинич официально подозреваемый в государственной измене (ст. 111 УКУ). Думаю, этот чёрт ещё многое может рассказать", - заявил Сергей Стерненко.В то же время, бывший боец "Азова" Коротких, который враждует со Стерненко, обвинения последнего не прокомментировал.Кроме того, не стал Стерненко и критиковать Зеленского, который, собственно, и назначил Кулинича на должностьСам Зеленский ещё 1 апреля, когда говорил о лишении званий генералов СБУ. экс-начальника главного управления внутренней безопасности Сергея Наумова и экс-начальника управления СБУ в Херсонской области Сергей Криворучко, угрожал, что доберётся и до других подозреваемых в предательстве."Было принято решение по двум антигероям. У меня сейчас нет времени заниматься всеми предателями, но могу сказать, что постепенно они все будут наказаны", - заявлял Зеленский.При этом Службу безопасности Украины возглавляет школьный друг Зеленского Иван Баканов.Угроза мостамСоветник главы ОП Арестович в интервью в ночь на 17 июля заявил, что Украина обязательно ударит по Крымскому мосту"Как только появится первая техническая возможность, мост тут же станет этим объектом. Если есть ограничения от партнёров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает", - заявил Арестович.Он подчеркнул, что мост "проходит по территориальным водам Украины".Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может нанести удар американскими РСЗО HIMARS по территории Крыма.До этого президент Украины Зеленский заявлял, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории. В Москве подчеркнули, что не верят его словам.При этом Украина считает Крым своей территорией.На украинские угрозы ответил российский сенатор Андрей Клишас."Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры", - написал он в своём Telegram-канале.Между тем, сами украинские военные настаивают на ударе по другому мосту."По Антоновскому мосту туда — на правый берег Днепра — много что приезжает, чтобы сопротивляться нашему наступлению, которое, возможно, когда-либо состоится на Херсонщине. Вопрос, который много кто задаёт: почему мы до сих не ударили по этому мосту? Он заминирован "ванюшками", даже если небольшая ракета туда попадёт, она вызовет детонацию. Если мы надеемся потом использовать этот мост для контрнаступления, этого не выйдет. "Ванюшки" его подорвут. Это мы его не подорвали", - заявил накануне командир одного из националистических подразделений в ВСУ Дмитрий Корчинский.Он заявил, что Антоновский мост сегодня якобы используется для переброски военной техники и боеприпасов группировке войск ВС РФ на правобережной Херсонщине."Эти вопросы задают себе парни, которые сейчас на фронте, командиры батальонов, рот, взводов, бригад. Почему мы до сих пор не уничтожили этот мост? Мы не можем уничтожить Крымский мост, но Антоновский мы можем достать", - заявил Корчинский.Вечером 16 июля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев также сообщил о том, что ВСУ планируют взорвать один из мостов в Полтавской области, а затем обвинить в этом ВС РФ."В Полтавке Запорожской области боевики украинских вооружённых формирований заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - заявил Мизинцев.Он ещё раз акцентировал внимание на то, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.

https://ukraina.ru/20220716/1036500605.html

https://ukraina.ru/20220716/1036497864.html

https://ukraina.ru/20220716/1036493857.html

https://ukraina.ru/20220716/1036489071.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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