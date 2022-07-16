https://ukraina.ru/20220716/1036500605.html

Указание Шойгу, подготовка Сумщины. Итоги 16 июля на Украине

Указание Шойгу, подготовка Сумщины. Итоги 16 июля на Украине - 16.07.2022 Украина.ру

Указание Шойгу, подготовка Сумщины. Итоги 16 июля на Украине

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указание военным нарастить действия для исключения ударов ВСУ по мирным жителям. Власти Сумщины просят горожан Украина.ру, 16.07.2022

2022-07-16T19:27

2022-07-16T19:27

2022-07-16T19:27

спецоперация

хроники

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указание военным нарастить действия для исключения ударов ВСУ по мирным жителям. Власти Сумщины просят горожан эвакуироватьсяОб указании Шойгу сообщило министерство обороны РФ. Как сообщила пресс-служба ведомства, Шойгу проинспектировал российские группировки войск (сил) "Юг" и "Центр", выполняющие задачи специальной военной операции на Украине."На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Юг" генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Александра Лапина, других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими Вооружёнными Силами боевых задач. В завершении заслушивания глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов", - сообщила пресс-служба Минобороны РФ.Также во исполнение указа президента России, министр обороны вручил за проявленные мужество и героизм медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.Указание Шойгу ряд экспертов встретил с оптимизмом."К вопросу о наращивании военной активности, которую анонсировал Шойгу. Давайте для разнообразия руководствоваться литературными вкусами. Прямо на границе есть три города, имеющие большое значение для русской литературы: Новгород-Северский, откуда был князь Игорь о полку которого сложено Слово, Путивль, где на стене рыдала Ярославна, Конотоп, над которым у Бродского реял жовтоблакитный. Хорошо было бы сделать так, чтобы заветные места "Слова о полку Игореве" вернулись в Россию, а над Конотопом жовтоблакитный больше не реял. Заодно отодвинем от границы линию фронта и потенциальных обстрелов", - заявил историк и публицист Егор Холмогоров.Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов отметил, что уже есть последствия заявления Шойгу."Прозвучало важное заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу: нарастить действия ВС РФ по всем направлениям. Последствия этого решения не заставили себя долго ждать: высокоточным оружием был "откалиброван" ряд военных объектов ВСУ в Николаеве, Одессе и Днепропетровске. Видео с мощными и точными ударами уже вовсю расходятся в социальных сетях. Одно из подобных видео демонстрирует, что украинские силы ПВО не успевают работать по нашим ракетам и объекты успешно поражаются <...> Очевидно, что сейчас усилится продвижение на фронтах Донбасса, и по мере продвижения фронта от мирных городов последствия обстрелов нацистами будут минимизироваться", - написал он в своей колонке для RT.Пока же мирное население Донбасса продолжает страдать от обстрелов украинских военных, гибнут мирные люди, отметил Безсонов.Позже корреспонденты РИА Новости сообщили о том, что к российские войска стягивают все большее количество современной техники к линии фронта в Донбассе.В частности, журналисты встретили БМПТ "Терминатор", передвигавшийся в сторону передовой под Северском. "Терминатор" — боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащённой гранатомётами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищённые цели.Спустя некоторое время российский журналист Александр Коц выложил видео движения военной техники к Артёмовску."Активный трафик на Артёмовском направлении", - отметил он в своём Telegram-канале.В Донбассе продолжаются боевые действия.Сумщина готовитсяМэр Сум Александр Лысенко призвал горожан покинуть город."Если вы остаётесь в городе, избегайте больших скоплений людей и не игнорируйте воздушную тревогу. Если есть возможность уехать из города, то лучше ею воспользоваться... Я думаю, что сегодня, завтра и послезавтра нужно уделить своей безопасности большое внимание. Прошу всех воспользоваться моим советом", - заявил Лысенко.Он отметил, что в эти выходные за городом будет безопаснее, чем в Сумах.С аналогичным призывом к горожанам обратился и мэр расположенного к 40 км к северо-западу от Сум Белополья Юрий Зарко."Похоже, нас ждут непростые выходные. Поэтому я бы посоветовал тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам в села, подальше от границы хотя бы на 40 км", - отметил Зарко.Таким образом, мэры городов в Сумской области чем-то встревожены и просят граждан покинуть города.При этом ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о получении его страной нового оружия."Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо, партнёры. Нет пощады врагам!" - написал Резников.В начале июня Британия анонсировала предоставление Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км."Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого использования дальнобойной артиллерии", – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.Также отмечалось, что предоставление систем M270 согласовано с США, поскольку их производит американская компания и для передачи третьей стороне требуется формальное разрешение Вашингтона.Тем временем Украина продолжает обстрел приграничных территорий России. Так, утром 16 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об ударе по Тёткино."Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел еще продолжается, подробности сообщу позже", — написал Старовойт в своём Telegram-канале в 05:32 утра.Позже он уточнил ущерб от обстрела."Больше 20 прилётов зафиксировано сегодня во время утреннего минометного обстрела посёлка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.Примечательно, что Тёткино находится на расстоянии около 10 км от украинского Белополья, мэр которого призвал сограждан покинуть город.

https://ukraina.ru/20220716/1036497864.html

https://ukraina.ru/20220716/1036493857.html

https://ukraina.ru/20220716/1036489071.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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