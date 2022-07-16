https://ukraina.ru/20220716/1036500011.html

Крым в новых реалиях: что говорят отдыхающие о ценах и безопасности

Крым в новых реалиях: что говорят отдыхающие о ценах и безопасности - 16.07.2022 Украина.ру

Крым в новых реалиях: что говорят отдыхающие о ценах и безопасности

Курортный сезон в разгаре, а на побережье Крыма всё ещё свободно. По оценкам отельеров республики, в этом сезоне полуостров потеряет не менее трети от... Украина.ру, 16.07.2022

2022-07-16T17:45

2022-07-16T17:45

2022-07-16T17:45

крым

сочи

море

сво

краснодар

севастополь

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Курортный сезон в разгаре, а на побережье Крыма всё ещё свободно. По оценкам отельеров республики, в этом сезоне полуостров потеряет не менее трети от привычного турпотока. Причины - отсутствие авиасообщения (и билетов на поезда из-за спроса), а также страх ехать на граничащую с Украиной территорию. Власти полуострова регулярно продлевают режим террористической опасности. Впрочем, цены в Крыму в этом курортном сезоне продолжают повышаться. Привычные приморские блюда прибавили в цене от 50 до 200 рублей. Впрочем, немало россиян с удовольствием выбирают отдых в полюбившемся им Крыму. Мы спросили у отдыхающих в Севастополе, не боятся ли они за свою безопасность, из каких уголков страны приезжают, а также узнали, какую сумму им придётся потратить на отдых на побережье Чёрного моря. Подробности - в видеоматериале.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крым, сочи, море, сво, краснодар, севастополь, видео