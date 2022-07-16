Крым в новых реалиях: что говорят отдыхающие о ценах и безопасности - 16.07.2022 Украина.ру
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Крым в новых реалиях: что говорят отдыхающие о ценах и безопасности
Крым в новых реалиях: что говорят отдыхающие о ценах и безопасности - 16.07.2022 Украина.ру
Крым в новых реалиях: что говорят отдыхающие о ценах и безопасности
Курортный сезон в разгаре, а на побережье Крыма всё ещё свободно. По оценкам отельеров республики, в этом сезоне полуостров потеряет не менее трети от... Украина.ру, 16.07.2022
2022-07-16T17:45
2022-07-16T17:45
крым
сочи
море
сво
краснодар
севастополь
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Курортный сезон в разгаре, а на побережье Крыма всё ещё свободно. По оценкам отельеров республики, в этом сезоне полуостров потеряет не менее трети от привычного турпотока. Причины - отсутствие авиасообщения (и билетов на поезда из-за спроса), а также страх ехать на граничащую с Украиной территорию. Власти полуострова регулярно продлевают режим террористической опасности. Впрочем, цены в Крыму в этом курортном сезоне продолжают повышаться. Привычные приморские блюда прибавили в цене от 50 до 200 рублей. Впрочем, немало россиян с удовольствием выбирают отдых в полюбившемся им Крыму. Мы спросили у отдыхающих в Севастополе, не боятся ли они за свою безопасность, из каких уголков страны приезжают, а также узнали, какую сумму им придётся потратить на отдых на побережье Чёрного моря. Подробности - в видеоматериале.
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крым, сочи, море, сво, краснодар, севастополь, видео

Крым в новых реалиях: что говорят отдыхающие о ценах и безопасности

17:45 16.07.2022
 
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Курортный сезон в разгаре, а на побережье Крыма всё ещё свободно. По оценкам отельеров республики, в этом сезоне полуостров потеряет не менее трети от привычного турпотока. Причины - отсутствие авиасообщения (и билетов на поезда из-за спроса), а также страх ехать на граничащую с Украиной территорию. Власти полуострова регулярно продлевают режим террористической опасности. Впрочем, цены в Крыму в этом курортном сезоне продолжают повышаться. Привычные приморские блюда прибавили в цене от 50 до 200 рублей. Впрочем, немало россиян с удовольствием выбирают отдых в полюбившемся им Крыму. Мы спросили у отдыхающих в Севастополе, не боятся ли они за свою безопасность, из каких уголков страны приезжают, а также узнали, какую сумму им придётся потратить на отдых на побережье Чёрного моря. Подробности - в видеоматериале.
 
КрымСочимореСВОКраснодарСевастополь
 
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