https://ukraina.ru/20220716/1036500011.html
Крым в новых реалиях: что говорят отдыхающие о ценах и безопасности
Крым в новых реалиях: что говорят отдыхающие о ценах и безопасности - 16.07.2022 Украина.ру
Крым в новых реалиях: что говорят отдыхающие о ценах и безопасности
Курортный сезон в разгаре, а на побережье Крыма всё ещё свободно. По оценкам отельеров республики, в этом сезоне полуостров потеряет не менее трети от... Украина.ру, 16.07.2022
2022-07-16T17:45
2022-07-16T17:45
2022-07-16T17:45
крым
сочи
море
сво
краснодар
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/10/1036499885_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7285cda3efd103aa46f7edf263d4f919.jpg
Курортный сезон в разгаре, а на побережье Крыма всё ещё свободно. По оценкам отельеров республики, в этом сезоне полуостров потеряет не менее трети от привычного турпотока. Причины - отсутствие авиасообщения (и билетов на поезда из-за спроса), а также страх ехать на граничащую с Украиной территорию. Власти полуострова регулярно продлевают режим террористической опасности. Впрочем, цены в Крыму в этом курортном сезоне продолжают повышаться. Привычные приморские блюда прибавили в цене от 50 до 200 рублей. Впрочем, немало россиян с удовольствием выбирают отдых в полюбившемся им Крыму. Мы спросили у отдыхающих в Севастополе, не боятся ли они за свою безопасность, из каких уголков страны приезжают, а также узнали, какую сумму им придётся потратить на отдых на побережье Чёрного моря. Подробности - в видеоматериале.
краснодар
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/10/1036499885_210:0:1170:720_1920x0_80_0_0_1c1b716bfc8a00debcdf187bee45c139.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, сочи, море, сво, краснодар, севастополь, видео
Курортный сезон в разгаре, а на побережье Крыма всё ещё свободно. По оценкам отельеров республики, в этом сезоне полуостров потеряет не менее трети от привычного турпотока. Причины - отсутствие авиасообщения (и билетов на поезда из-за спроса), а также страх ехать на граничащую с Украиной территорию. Власти полуострова регулярно продлевают режим террористической опасности. Впрочем, цены в Крыму в этом курортном сезоне продолжают повышаться. Привычные приморские блюда прибавили в цене от 50 до 200 рублей. Впрочем, немало россиян с удовольствием выбирают отдых в полюбившемся им Крыму. Мы спросили у отдыхающих в Севастополе, не боятся ли они за свою безопасность, из каких уголков страны приезжают, а также узнали, какую сумму им придётся потратить на отдых на побережье Чёрного моря. Подробности - в видеоматериале.