https://ukraina.ru/20220716/1036497864.html

Хроника событий на Украине на 16:00 16 июля: предупреждение Сумщине, потери Украины

Хроника событий на Украине на 16:00 16 июля: предупреждение Сумщине, потери Украины - 16.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 16 июля: предупреждение Сумщине, потери Украины

Мэр Сум Александр Лысенко посоветовал покинуть город на выходные. Украинские военные продолжают нести потери Украина.ру, 16.07.2022

2022-07-16T16:00

2022-07-16T16:00

2022-07-16T16:00

спецоперация

хроники

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Мэр Сум Александр Лысенко посоветовал покинуть город на выходные. Украинские военные продолжают нести потериСвой призыв мэр Сум Лысенко разместил в соцсетях."Если вы остаётесь в городе, избегайте больших скоплений людей и не игнорируйте воздушную тревогу. Если есть возможность уехать из города, то лучше ею воспользоваться... Я думаю, что сегодня, завтра и послезавтра нужно уделить своей безопасности большое внимание. Прошу всех воспользоваться моим советом", - заявил Лысенко.Он отметил, что в эти выходные за городом будет безопаснее, чем в Сумах.С аналогичным призывом к горожанам обратился и мэр расположенного к 40 км к северо-западу от Сум Белополья Юрий Зарко."Похоже, нас ждут непростые выходные. Поэтому я бы посоветовал тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам в села, подальше от границы хотя бы на 40 км", - отметил Зарко.Таким образом, мэры городов в Сумской области чем-то встревожены и просят граждан покинуть города.При этом ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о получении его страной нового оружия."Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо, партнёры. Нет пощады врагам!" - написал Резников.В начале июня Британия анонсировала предоставление Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км."Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого использования дальнобойной артиллерии", – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.Также отмечалось, что предоставление систем M270 согласовано с США, поскольку их производит американская компания и для передачи третьей стороне требуется формальное разрешение Вашингтона.Тем временем Украина продолжает обстрел приграничных территорий России. Так, утром 16 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об ударе по Тёткино."Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел еще продолжается, подробности сообщу позже", — заявил Старовойт.Позже он уточнил ущерб от обстрела."Больше 20 прилётов зафиксировано сегодня во время утреннего минометного обстрела посёлка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.Примечательно, что Тёткино находится на расстоянии около 10 км от украинского Белополья, мэр которого призвал сограждан покинуть город.Потери УкраиныДнём 16 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине."В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении. Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек. Для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жители Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии", - отметил Конашенков.По его словам, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев, уничтожено до 200 националистов и иностранных наёмников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники."На фоне успешных действий российских Вооруженных Сил и значительных потерь ВСУ, украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе. В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артёмовска и потребовали их ротировать на запад Украины", - заявил Конашенков.Он также рассказал, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии "Южный машиностроительный завод". Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики и 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области, склад боеприпасов в районе Константиновки Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 25 районах."В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Артемовск, Авдеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73 районах", - сообщил Конашенков.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен: 21 пункт управления, пять складов с боеприпасами, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах."Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населённых пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска. Также, сбиты в воздухе два украинских вертолета: Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска Донецкой Народной Республики", - рассказал Конашенков.Российскими средствами противовоздушной обороны были уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Долгенькое, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, Камышаны Херсонской области, Решетиловское Запорожской области, Алчевск Луганской Народной Республики, Серебрянка, Григоровка, Спартак, Красный Октябрь и Криничная Донецкой Народной Республики."Кроме того, в районе населенного пункта Новозвановка Донецкой Народной Республики перехвачена баллистическая ракета "Точка-У", а в районе Изюма Харьковской области – два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган", - отметил представитель Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 256 самолётов, 139 вертолётов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4253 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20220716/1036493857.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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