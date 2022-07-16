Хроника событий на Украине на 16:00 16 июля: предупреждение Сумщине, потери Украины - 16.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
https://ukraina.ru/20220716/1036497864.html
Хроника событий на Украине на 16:00 16 июля: предупреждение Сумщине, потери Украины
Хроника событий на Украине на 16:00 16 июля: предупреждение Сумщине, потери Украины - 16.07.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на 16:00 16 июля: предупреждение Сумщине, потери Украины
Мэр Сум Александр Лысенко посоветовал покинуть город на выходные. Украинские военные продолжают нести потери Украина.ру, 16.07.2022
2022-07-16T16:00
2022-07-16T16:00
спецоперация
хроники
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Мэр Сум Александр Лысенко посоветовал покинуть город на выходные. Украинские военные продолжают нести потериСвой призыв мэр Сум Лысенко разместил в соцсетях."Если вы остаётесь в городе, избегайте больших скоплений людей и не игнорируйте воздушную тревогу. Если есть возможность уехать из города, то лучше ею воспользоваться... Я думаю, что сегодня, завтра и послезавтра нужно уделить своей безопасности большое внимание. Прошу всех воспользоваться моим советом", - заявил Лысенко.Он отметил, что в эти выходные за городом будет безопаснее, чем в Сумах.С аналогичным призывом к горожанам обратился и мэр расположенного к 40 км к северо-западу от Сум Белополья Юрий Зарко."Похоже, нас ждут непростые выходные. Поэтому я бы посоветовал тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам в села, подальше от границы хотя бы на 40 км", - отметил Зарко.Таким образом, мэры городов в Сумской области чем-то встревожены и просят граждан покинуть города.При этом ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о получении его страной нового оружия."Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо, партнёры. Нет пощады врагам!" - написал Резников.В начале июня Британия анонсировала предоставление Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км."Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого использования дальнобойной артиллерии", – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.Также отмечалось, что предоставление систем M270 согласовано с США, поскольку их производит американская компания и для передачи третьей стороне требуется формальное разрешение Вашингтона.Тем временем Украина продолжает обстрел приграничных территорий России. Так, утром 16 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об ударе по Тёткино."Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел еще продолжается, подробности сообщу позже", — заявил Старовойт.Позже он уточнил ущерб от обстрела."Больше 20 прилётов зафиксировано сегодня во время утреннего минометного обстрела посёлка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.Примечательно, что Тёткино находится на расстоянии около 10 км от украинского Белополья, мэр которого призвал сограждан покинуть город.Потери УкраиныДнём 16 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине."В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении. Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек. Для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жители Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии", - отметил Конашенков.По его словам, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев, уничтожено до 200 националистов и иностранных наёмников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники."На фоне успешных действий российских Вооруженных Сил и значительных потерь ВСУ, украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе. В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артёмовска и потребовали их ротировать на запад Украины", - заявил Конашенков.Он также рассказал, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии "Южный машиностроительный завод". Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики и 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области, склад боеприпасов в районе Константиновки Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 25 районах."В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Артемовск, Авдеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73 районах", - сообщил Конашенков.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен: 21 пункт управления, пять складов с боеприпасами, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах."Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населённых пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска. Также, сбиты в воздухе два украинских вертолета: Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска Донецкой Народной Республики", - рассказал Конашенков.Российскими средствами противовоздушной обороны были уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Долгенькое, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, Камышаны Херсонской области, Решетиловское Запорожской области, Алчевск Луганской Народной Республики, Серебрянка, Григоровка, Спартак, Красный Октябрь и Криничная Донецкой Народной Республики."Кроме того, в районе населенного пункта Новозвановка Донецкой Народной Республики перехвачена баллистическая ракета "Точка-У", а в районе Изюма Харьковской области – два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган", - отметил представитель Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 256 самолётов, 139 вертолётов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4253 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ukraina.ru/20220716/1036493857.html
https://ukraina.ru/20220716/1036489071.html
https://ukraina.ru/20220715/1036485608.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники

Хроника событий на Украине на 16:00 16 июля: предупреждение Сумщине, потери Украины

16:00 16.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазбитый танк Вооруженных сил Украины в Счастьинском районе ЛНР.
Разбитый танк Вооруженных сил Украины в Счастьинском районе ЛНР. - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Мэр Сум Александр Лысенко посоветовал покинуть город на выходные. Украинские военные продолжают нести потери
Свой призыв мэр Сум Лысенко разместил в соцсетях.
"Если вы остаётесь в городе, избегайте больших скоплений людей и не игнорируйте воздушную тревогу. Если есть возможность уехать из города, то лучше ею воспользоваться... Я думаю, что сегодня, завтра и послезавтра нужно уделить своей безопасности большое внимание. Прошу всех воспользоваться моим советом", - заявил Лысенко.
Совещание С. Шойгу с руководством Минобороны РФ
12:36Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 16 июля: указание Шойгу, итальянская угроза, обстрелы
Он отметил, что в эти выходные за городом будет безопаснее, чем в Сумах.
С аналогичным призывом к горожанам обратился и мэр расположенного к 40 км к северо-западу от Сум Белополья Юрий Зарко.
"Похоже, нас ждут непростые выходные. Поэтому я бы посоветовал тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам в села, подальше от границы хотя бы на 40 км", - отметил Зарко.
Таким образом, мэры городов в Сумской области чем-то встревожены и просят граждан покинуть города.
При этом ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о получении его страной нового оружия.
"Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо, партнёры. Нет пощады врагам!" - написал Резников.
В начале июня Британия анонсировала предоставление Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.
"Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого использования дальнобойной артиллерии", – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Также отмечалось, что предоставление систем M270 согласовано с США, поскольку их производит американская компания и для передачи третьей стороне требуется формальное разрешение Вашингтона.
Тем временем Украина продолжает обстрел приграничных территорий России. Так, утром 16 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об ударе по Тёткино.
"Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел еще продолжается, подробности сообщу позже", — заявил Старовойт.
Позже он уточнил ущерб от обстрела.
"Больше 20 прилётов зафиксировано сегодня во время утреннего минометного обстрела посёлка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.
М270 - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
09:50Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 16 июля: Курщина, М270, Закарпатье
Примечательно, что Тёткино находится на расстоянии около 10 км от украинского Белополья, мэр которого призвал сограждан покинуть город.
Потери Украины
Днём 16 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.
"В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении. Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек. Для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жители Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии", - отметил Конашенков.
По его словам, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев, уничтожено до 200 националистов и иностранных наёмников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники.
"На фоне успешных действий российских Вооруженных Сил и значительных потерь ВСУ, украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе. В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артёмовска и потребовали их ротировать на запад Украины", - заявил Конашенков.
Похоронная команда Рубежного выполняет работы по поиску тел погибших - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 18:45Спецоперация
Потери ВСУ, смерть британца. Итоги 15 июля на Украине
Он также рассказал, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии "Южный машиностроительный завод". Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики и 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области, склад боеприпасов в районе Константиновки Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 25 районах.
"В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Артемовск, Авдеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73 районах", - сообщил Конашенков.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен: 21 пункт управления, пять складов с боеприпасами, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах.
"Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населённых пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска. Также, сбиты в воздухе два украинских вертолета: Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска Донецкой Народной Республики", - рассказал Конашенков.
Макс Назаров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 16:28Спецоперация
Хроника событий на Украине на 16:00 15 июля: потери, задержание ведущего, смерть британца
Российскими средствами противовоздушной обороны были уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Долгенькое, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, Камышаны Херсонской области, Решетиловское Запорожской области, Алчевск Луганской Народной Республики, Серебрянка, Григоровка, Спартак, Красный Октябрь и Криничная Донецкой Народной Республики.
"Кроме того, в районе населенного пункта Новозвановка Донецкой Народной Республики перехвачена баллистическая ракета "Точка-У", а в районе Изюма Харьковской области – два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган", - отметил представитель Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 256 самолётов, 139 вертолётов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4253 единицы специальной военной автомобильной техники.
 
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Заголовок открываемого материала
16:00Хроника событий на Украине на 16:00 16 июля: предупреждение Сумщине, потери Украины
15:41Эксперт объяснил важность медиаподдержки спецоперации
14:44Эксперт рассказал о противодействии террористической активности СБУ на Украине
14:11Западная Украина за минувшую неделю: Будапешт за венгров, а Бухарест молчит о своих
14:01США вступили в открытое вооружённое противостояние с Россией — Ищенко
13:25"Стереть города в пыль": Ищенко объяснил, зачем США поставили Украине "Хаймарсы"
12:51США поставляют Украине вооружение не для того, чтобы помочь ей победить РФ — Ищенко
12:41Российский политик дал совет потерявшим активы на Западе бизнесменам
12:36Хроника событий на Украине на 12:00 16 июля: указание Шойгу, итальянская угроза, обстрелы
12:01США решили не наказывать Индию за покупку российских C-400
11:47Обозреватель WSJ рассказал об успехах Путина на "дипломатическом фронте"
11:20Трасс придумала, как Британии снизить зависимость от России
11:00Венгрия может ввести войска в Закарпатье — Бужанский
10:40Шик бывает разный. Как встречали в Эр-Рияде Путина, Трампа и Байдена
10:24Украина пригрозила западным банкам исками из-за российской нефти
10:21Андрей Медведев о борьбе с террором на Украине: Вешали или ликвидировали на месте
10:08Многие американцы разделяют позицию Путина по Украине - экс-посол США
10:0216 июля 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Украины
09:53Жертвами украинских военных стали семь жителей ДНР за сутки
09:50Хроника событий на Украине на утро 16 июля: Курщина, М270, Закарпатье
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