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Российский политик дал совет потерявшим активы на Западе бизнесменам
Российский политик дал совет потерявшим активы на Западе бизнесменам - 16.07.2022 Украина.ру
Российский политик дал совет потерявшим активы на Западе бизнесменам
Пострадавшие от западных санкций российские бизнесмены должны начать вкладывать свои деньги в экономику РФ, считает председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, передает 16 июля РИА Новости
2022-07-16T12:41
2022-07-16T12:41
2022-07-16T12:41
новости
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"Да, сейчас многое меняется, надеюсь, что наши бизнесмены, кто потерял за последние месяцы недвижимость, активы за границей, начнут организовывать бизнес в России, вкладывать свои деньги в стране. Других вариантов, по-моему, у них просто нет ", — сказал он.Топилин выразил недоумение по поводу того, что у российских бизнесменов виллы, яхты, зарубежные футбольные, хоккейные, баскетбольные клубы."Ну, что, разве у нас в стране нечем развлечься, нечем заняться?", — заключил председатель думского комитета по экономической политике.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости
Российский политик дал совет потерявшим активы на Западе бизнесменам
Пострадавшие от западных санкций российские бизнесмены должны начать вкладывать свои деньги в экономику РФ, считает председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, передает 16 июля РИА Новости
"Да, сейчас многое меняется, надеюсь, что наши бизнесмены, кто потерял за последние месяцы недвижимость, активы за границей, начнут организовывать бизнес в России, вкладывать свои деньги в стране. Других вариантов, по-моему, у них просто нет ", — сказал он.
Топилин выразил недоумение по поводу того, что у российских бизнесменов виллы, яхты, зарубежные футбольные, хоккейные, баскетбольные клубы.
"Ну, что, разве у нас в стране нечем развлечься, нечем заняться?", — заключил председатель думского комитета по экономической политике.