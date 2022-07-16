https://ukraina.ru/20220716/1036494201.html

Российский политик дал совет потерявшим активы на Западе бизнесменам

Российский политик дал совет потерявшим активы на Западе бизнесменам - 16.07.2022 Украина.ру

Российский политик дал совет потерявшим активы на Западе бизнесменам

Пострадавшие от западных санкций российские бизнесмены должны начать вкладывать свои деньги в экономику РФ, считает председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, передает 16 июля РИА Новости

2022-07-16T12:41

2022-07-16T12:41

2022-07-16T12:41

новости

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"Да, сейчас многое меняется, надеюсь, что наши бизнесмены, кто потерял за последние месяцы недвижимость, активы за границей, начнут организовывать бизнес в России, вкладывать свои деньги в стране. Других вариантов, по-моему, у них просто нет ", — сказал он.Топилин выразил недоумение по поводу того, что у российских бизнесменов виллы, яхты, зарубежные футбольные, хоккейные, баскетбольные клубы."Ну, что, разве у нас в стране нечем развлечься, нечем заняться?", — заключил председатель думского комитета по экономической политике.

https://ukraina.ru/20220704/1034291831.html

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новости