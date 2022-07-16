https://ukraina.ru/20220716/1036493857.html

Хроника событий на Украине на 12:00 16 июля: указание Шойгу, итальянская угроза, обстрелы

Хроника событий на Украине на 12:00 16 июля: указание Шойгу, итальянская угроза, обстрелы - 16.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 16 июля: указание Шойгу, итальянская угроза, обстрелы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указание военным нарастить действия для исключения ударов ВСУ по мирным жителям. Политический кризис в Италии может... Украина.ру, 16.07.2022

2022-07-16T12:36

2022-07-16T12:36

2022-07-16T12:36

спецоперация

хроники

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указание военным нарастить действия для исключения ударов ВСУ по мирным жителям. Политический кризис в Италии может сказаться на поставках оружия Украине. Украинские военные продолжают обстреливать ДонбассОб указании Шойгу сообщило министерство обороны РФ. Как сообщила пресс-служба ведомства, Шойгу проинспектировал российские группировки войск (сил) "Юг" и "Центр", выполняющие задачи специальной военной операции на Украине."На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Юг" генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Александра Лапина, других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими Вооружёнными Силами боевых задач. В завершении заслушивания глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов", - сообщила пресс-служба Минобороны РФ.Также во исполнение указа президента России, министр обороны вручил за проявленные мужество и героизм медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.Итальянский кризисГлава МИД Италии Луиджи Ди Майо предупредил, что беспорядок, охвативший правительство Марио Драги, грозит лишить Украину жизненно важной военной поддержки. Об этом он заявил в телефонном интервью Politico.Ди Майо обвинил критиков Драги в том, что они играют на руку РФ, и выступил со призывом к политическим партиям не отправлять правительство в отставку во время голосования за недоверие на следующей неделе в итальянском парламенте."Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправить оружие [наУкраину]. Это одна из многих серьёзных проблем", - добавил он.Если правительство развалится, оно будет продолжать исполнять обязанности с ограниченными полномочиями до выборов, сказал министр. Это может привести к параличу, поскольку правительству не будет полномочий продолжать вооружать Украину, помогать итальянским семьям с кризисом стоимости жизни или подписывать новые газовые соглашения для создания запасов в случае, если закупка газа у РФ станет невозможной"Если правительство падёт в среду, у нас нет полномочий подписывать какие-либо новые энергетические контракты, и это серьезно, потому что мы направляемся к зиме", — заявил министр.Он также заявил, что Драги "является одним из самых жестких западных лидеров, противостоящих Путину".Он напомнил, что Драги был одним из первых, кто предложил жёсткие санкции в отношении РФ и замораживание российских валютных резервов, а также поддержал кандидатство Украины в ЕС.Ранее Ди Майо возглавлял "Движение 5 звезд", но месяц назад покинул партию из-за ссоры из-за отправки оружия в Украину. Он обвинил нынешнего лидера партии и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в пророссийских симпатиях и атаке на Драги.Ранее, 14 июля, президент Италии Серджо Матарелла отказался принимать отставку премьер-министра Марио Драги, который объяснил ее тем, что "лежавший в основе правительства пакет доверия потерпел неудачу".Драги примет участие в заседании парламента Италии 20 июля, где и будет решена судьба его правительства.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 101 раз открывали огонь по территории республики."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерия 152 и 122 мм, НАР калибром 80 мм (без использования авиации), миномёты 120 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 935 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семнадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Кировский, Куйбышевский, Петровский и Ленинский районы), Горловка (Никитовский район), Макеевка (Червоногвардейский район), Гольмовский, Доломитное, Зайцево (южное), Пантелеймоновка, Железная Балка, Крутая Балка, Верхнеторецкое, Новобахмутовка, Троицкое, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Кременец, Докучаевск."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 7 гражданских лиц в Киевском и Петровском районах Донецка и Верхнеторецком. Ранения различной степени тяжести получили 19 гражданских лиц в Киевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Яковлевке, Докучаевске и Ясиноватой", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии повреждено 27 домостроений в Петровском, Кировском, Киевском районах Донецка и Ясиноватой, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Стаханов с применением американских РСЗО HIMARS, выпустив шесть ракет."В результате обстрела ранено 2 мирных жителя, разрушено 4 дома и повреждено 29 жилых домов. Повреждения получили множество социальных объектов и объектов инфраструктуры. Без электроэнергии остаются 1450 абонентов", - отметил Филипоненко.Он также сообщил, что с начала текущих суток обстрелу из американских РСЗО HIMARS подвергся населённый пункт Скарговка.В Донбассе ведутся ожесточённые бои.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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