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США решили не наказывать Индию за покупку российских C-400

США решили не наказывать Индию за покупку российских C-400 - 16.07.2022 Украина.ру

США решили не наказывать Индию за покупку российских C-400

Палата представителей конгресса США одобрила поправку, освобождающую Индию от санкций за приобретение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 у России, сообщило 15 июля турецкое издание Haber7

2022-07-16T12:01

2022-07-16T12:01

2022-07-16T12:26

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"Если законопроект одобрят в Сенате и президент США Джо Байден, то ограничения против Нью-Дели не будут применяться", — говорится в публикации.Такое решение вызвало негативную реакции в Турции. По мнению автора статьи Эркана Талу, Вашингтон продемонстрировал политику "двойных стандартов", поскольку против Анкары такие ограничения были введены при схожих обстоятельствах."Поправки были одобрены для того, чтобы удержать Индию на своей стороне в оппозиции Китаю", — заключил обозреватель.Ранее Пентагон заявлял, что покупка Индией С-400 — нарушение ограничений, введенных на приобретение российского вооружения. Эксперты полагают, что Вашингтон изменил решение из-за ожидающихся со стороны Нью-Дели ответных санкций, которые могут серьезно затронуть интересы США.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США: Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA.Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, президент Турции заявил в конце августа, что не сомневается в покупке у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400. Позже, несмотря на давление со стороны США, Эрдоган сообщил, что сделка с Россией уже совершена и не будет пересмотрена.

https://ukraina.ru/20220320/1033566849.html

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новости, сша, с-400, индия