США решили не наказывать Индию за покупку российских C-400 - 16.07.2022 Украина.ру
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США решили не наказывать Индию за покупку российских C-400
США решили не наказывать Индию за покупку российских C-400 - 16.07.2022 Украина.ру
США решили не наказывать Индию за покупку российских C-400
Палата представителей конгресса США одобрила поправку, освобождающую Индию от санкций за приобретение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 у России, сообщило 15 июля турецкое издание Haber7
2022-07-16T12:01
2022-07-16T12:26
новости
сша
с-400
индия
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"Если законопроект одобрят в Сенате и президент США Джо Байден, то ограничения против Нью-Дели не будут применяться", — говорится в публикации.Такое решение вызвало негативную реакции в Турции. По мнению автора статьи Эркана Талу, Вашингтон продемонстрировал политику "двойных стандартов", поскольку против Анкары такие ограничения были введены при схожих обстоятельствах."Поправки были одобрены для того, чтобы удержать Индию на своей стороне в оппозиции Китаю", — заключил обозреватель.Ранее Пентагон заявлял, что покупка Индией С-400 — нарушение ограничений, введенных на приобретение российского вооружения. Эксперты полагают, что Вашингтон изменил решение из-за ожидающихся со стороны Нью-Дели ответных санкций, которые могут серьезно затронуть интересы США.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США: Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA.Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, президент Турции заявил в конце августа, что не сомневается в покупке у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400. Позже, несмотря на давление со стороны США, Эрдоган сообщил, что сделка с Россией уже совершена и не будет пересмотрена.
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новости, сша, с-400, индия

США решили не наказывать Индию за покупку российских C-400

12:01 16.07.2022 (обновлено: 12:26 16.07.2022)
 
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Палата представителей конгресса США одобрила поправку, освобождающую Индию от санкций за приобретение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 у России, сообщило 15 июля турецкое издание Haber7
"Если законопроект одобрят в Сенате и президент США Джо Байден, то ограничения против Нью-Дели не будут применяться", — говорится в публикации.
Такое решение вызвало негативную реакции в Турции.
По мнению автора статьи Эркана Талу, Вашингтон продемонстрировал политику "двойных стандартов", поскольку против Анкары такие ограничения были введены при схожих обстоятельствах.
"Поправки были одобрены для того, чтобы удержать Индию на своей стороне в оппозиции Китаю", — заключил обозреватель.
Ранее Пентагон заявлял, что покупка Индией С-400 — нарушение ограничений, введенных на приобретение российского вооружения. Эксперты полагают, что Вашингтон изменил решение из-за ожидающихся со стороны Нью-Дели ответных санкций, которые могут серьезно затронуть интересы США.
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США: Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA.
Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, президент Турции заявил в конце августа, что не сомневается в покупке у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400. Позже, несмотря на давление со стороны США, Эрдоган сообщил, что сделка с Россией уже совершена и не будет пересмотрена.
Россия развернула в Сирии ЗРК С-400 - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 13:50
Эксперт оценил возможность передачи ВСУ С-400 ТурциейТурция, несмотря на продолжающееся военно-техническое сотрудничество с Украиной, не пойдет на передачу Киеву российских комплексов С-400, считает ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов
 
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