https://ukraina.ru/20220716/1036493313.html

Обозреватель WSJ рассказал об успехах Путина на "дипломатическом фронте"

Обозреватель WSJ рассказал об успехах Путина на "дипломатическом фронте" - 16.07.2022 Украина.ру

Обозреватель WSJ рассказал об успехах Путина на "дипломатическом фронте"

Президент России Владимир Путин нивелировал ущерб от западных санкций, переориентировав газовые поставки на азиатский рынок. Об этом 15 июля написал Джеральд Сейб для газеты The Wall Street Journal

2022-07-16T11:47

2022-07-16T11:47

2022-07-16T12:11

россия

владимир путин

новости

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"У Путина есть некоторые причины радоваться своему плану. На экономическом фронте он продает значительные объемы нефти в Индию и изучает возможность продажи природного газа в Пакистан", — говорится в публикации.Кроме того, по мнению автора, у президента России есть успехи и на дипломатическом фронте. В статье напоминается, что 35 стран, включая Индию, Китай и ЮАР, отказались на специальной сессии Генассамблеи ООН в начале марта осудить спецоперацию.Сейб обратил внимание, что преимущество Путину дают также страны БРИКС и ШОС.Журналист отметил, что Москва на фоне ухудшения отношений между Востоком и Западом из-за ситуации вокруг Украины строит новую сеть в сфере дипломатии, экономики и безопасности по оси Север - Юг. Ключевым союзником России выступает Китай, "щедро ведя торговлю и инвестируя в государства Азии, Латинской Америки и Африки".Автор подчеркнул, что после начала конфликта на Украине США и их партнеры по НАТО сфокусировались на объединении Запада. А Китай и Россия исходят из того, что такое стремление представляет собой устаревший образ мышления времен холодной войны, который уже потерял свою прежнюю актуальность. Он считает, что безразличие к странам Африки и Латинской Америки со стороны США, а также восприятие Вашингтона, как ненадежного партнера дает России и Китаю открытое пространство для маневра.

https://ukraina.ru/20220711/1034325737.html

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россия, владимир путин, новости