https://ukraina.ru/20220716/1036492984.html

Трасс придумала, как Британии снизить зависимость от России

Трасс придумала, как Британии снизить зависимость от России - 16.07.2022 Украина.ру

Трасс придумала, как Британии снизить зависимость от России

Великобритания должна строить больше атомных электростанций и производить больше малых модульных реакторов, чтобы перестать зависеть от российского газа. Об этом 15 июля во время первых предвыборных теледебатов кандидатов на пост премьер-министра заявила глава министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс, передает телеканал Channel 4

2022-07-16T11:20

2022-07-16T11:20

2022-07-16T11:46

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трасс (лиз трасс)

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"Я считаю, что мы должны рассматривать газ как топливо переходного периода… Мы также должны строить больше атомных электростанций, и мы также должны производить больше малых модульных реакторов", — сказала она, отвечая на вопрос о росте цен на энергию.Трасс является одним из пяти кандидатов, прошедших в третий тур выборов премьер-министра. Кроме нее в дебатах приняли участие экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ukraina.ru/20220712/1034337320.html

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британия, трасс (лиз трасс), россия, новости