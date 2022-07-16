Трасс придумала, как Британии снизить зависимость от России - 16.07.2022 Украина.ру
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Трасс придумала, как Британии снизить зависимость от России
Трасс придумала, как Британии снизить зависимость от России - 16.07.2022 Украина.ру
Трасс придумала, как Британии снизить зависимость от России
Великобритания должна строить больше атомных электростанций и производить больше малых модульных реакторов, чтобы перестать зависеть от российского газа. Об этом 15 июля во время первых предвыборных теледебатов кандидатов на пост премьер-министра заявила глава министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс, передает телеканал Channel 4
2022-07-16T11:20
2022-07-16T11:46
британия
трасс (лиз трасс)
россия
новости
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"Я считаю, что мы должны рассматривать газ как топливо переходного периода… Мы также должны строить больше атомных электростанций, и мы также должны производить больше малых модульных реакторов", — сказала она, отвечая на вопрос о росте цен на энергию.Трасс является одним из пяти кандидатов, прошедших в третий тур выборов премьер-министра. Кроме нее в дебатах приняли участие экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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британия, трасс (лиз трасс), россия, новости

Трасс придумала, как Британии снизить зависимость от России

11:20 16.07.2022 (обновлено: 11:46 16.07.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
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Читать в
Великобритания должна строить больше атомных электростанций и производить больше малых модульных реакторов, чтобы перестать зависеть от российского газа. Об этом 15 июля во время первых предвыборных теледебатов кандидатов на пост премьер-министра заявила глава министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс, передает телеканал Channel 4
"Я считаю, что мы должны рассматривать газ как топливо переходного периода… Мы также должны строить больше атомных электростанций, и мы также должны производить больше малых модульных реакторов", — сказала она, отвечая на вопрос о росте цен на энергию.
Трасс является одним из пяти кандидатов, прошедших в третий тур выборов премьер-министра.
Кроме нее в дебатах приняли участие экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
12 июля, 08:35
У кандидата в премьеры Британии нашли «русский след»У кандидата в премьер-министры Великобритании, бывшего главы Минфина Риши Сунака нашли «русский след», перпедало 11 июля издание «Коммерсантъ»
 
БританияТрасс (Лиз Трасс)РоссияНовости
 
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