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Венгрия может ввести войска в Закарпатье — Бужанский
Венгрия может ввести войска в Закарпатье — Бужанский - 16.07.2022 Украина.ру
Венгрия может ввести войска в Закарпатье — Бужанский
Будапешт может ввести войска на территорию Закарпатья вопреки воле киевского режима. Об этом заявил 15 июля в своем Telegram депутат Рады Максим Бужанский
2022-07-16T11:00
2022-07-16T11:00
2022-07-16T11:09
венгрия
закарпатье
бужанский
новости
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Так парламентарий прокомментировал высказывания главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который сообщил, что у Будапешта есть сценарии "военной чрезвычайной ситуации" для защиты венгерского меньшинства в Закарпатье."Я думаю, что украинский МИД должен немедленно потребовать объяснений у венгерских коллег относительно того, от кого и каким образом собрались спасать на украинской территории сто пятьдесят тысяч украинских венгров венгерские власти. <...> Вижу здесь прямой намек на события 17 сентября 1939 года (дата начала Польского похода Красной армии. — ред.)", — написал Бужанский.Он также предположил, что Киев должен указать Будапешту на несовместимость слов Сийярто с уважением суверенитета Украины.Первого сентября 1939 года Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Быстрое продвижение немецких войск на восток создавало угрозу выхода армий вермахта к границе с СССР в непосредственной близости от Минска и Киева. 17 сентября 1939 года по решению Советского правительства войска Красной Армии перешли границу и вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, входивших в состав России до 1917 года, чтобы не допустить дальнейшего продвижения германской армии на восток и взять под защиту белорусское и украинское население в условиях распада польского государства.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
венгрия, закарпатье, бужанский, новости
Венгрия может ввести войска в Закарпатье — Бужанский
11:00 16.07.2022 (обновлено: 11:09 16.07.2022)
Будапешт может ввести войска на территорию Закарпатья вопреки воле киевского режима. Об этом заявил 15 июля в своем Telegram депутат Рады Максим Бужанский
Так парламентарий прокомментировал высказывания главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который сообщил, что у Будапешта есть сценарии "военной чрезвычайной ситуации" для защиты венгерского меньшинства в Закарпатье.
"Я думаю, что украинский МИД должен немедленно потребовать объяснений у венгерских коллег относительно того, от кого и каким образом собрались спасать на украинской территории сто пятьдесят тысяч украинских венгров венгерские власти. <...> Вижу здесь прямой намек на события 17 сентября 1939 года (дата начала Польского похода Красной армии. — ред.)", — написал
Бужанский.
Он также предположил, что Киев должен указать Будапешту на несовместимость слов Сийярто с уважением суверенитета Украины.
Первого сентября 1939 года Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Быстрое продвижение немецких войск на восток создавало угрозу выхода армий вермахта к границе с СССР в непосредственной близости от Минска и Киева. 17 сентября 1939 года по решению Советского правительства войска Красной Армии перешли границу и вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, входивших в состав России до 1917 года, чтобы не допустить дальнейшего продвижения германской армии на восток и взять под защиту белорусское и украинское население в условиях распада польского государства.