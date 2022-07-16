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Венгрия может ввести войска в Закарпатье — Бужанский

Венгрия может ввести войска в Закарпатье — Бужанский - 16.07.2022 Украина.ру

Венгрия может ввести войска в Закарпатье — Бужанский

Будапешт может ввести войска на территорию Закарпатья вопреки воле киевского режима. Об этом заявил 15 июля в своем Telegram депутат Рады Максим Бужанский

2022-07-16T11:00

2022-07-16T11:00

2022-07-16T11:09

венгрия

закарпатье

бужанский

новости

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Так парламентарий прокомментировал высказывания главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который сообщил, что у Будапешта есть сценарии "военной чрезвычайной ситуации" для защиты венгерского меньшинства в Закарпатье."Я думаю, что украинский МИД должен немедленно потребовать объяснений у венгерских коллег относительно того, от кого и каким образом собрались спасать на украинской территории сто пятьдесят тысяч украинских венгров венгерские власти. <...> Вижу здесь прямой намек на события 17 сентября 1939 года (дата начала Польского похода Красной армии. — ред.)", — написал Бужанский.Он также предположил, что Киев должен указать Будапешту на несовместимость слов Сийярто с уважением суверенитета Украины.Первого сентября 1939 года Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Быстрое продвижение немецких войск на восток создавало угрозу выхода армий вермахта к границе с СССР в непосредственной близости от Минска и Киева. 17 сентября 1939 года по решению Советского правительства войска Красной Армии перешли границу и вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, входивших в состав России до 1917 года, чтобы не допустить дальнейшего продвижения германской армии на восток и взять под защиту белорусское и украинское население в условиях распада польского государства.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

венгрия, закарпатье, бужанский, новости