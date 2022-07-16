https://ukraina.ru/20220716/1036482554.html

Боец полка "Ахмат-1" назвал условие, при котором ВСУ получат преимущество перед Россией

Боец полка "Ахмат-1" назвал условие, при котором ВСУ получат преимущество перед Россией - 16.07.2022 Украина.ру

Боец полка "Ахмат-1" назвал условие, при котором ВСУ получат преимущество перед Россией

Преимущество над российскими военными ВСУ смогут обеспечить только в том случае, если они получат большое количество американских РСЗО. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой.

2022-07-16T04:15

2022-07-16T04:15

2022-07-16T04:15

боец

рсзо

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Поэтому, добавил он, пока немецкая промышленность выпускала один "Тигр", Советский Союз делал свои десять и брал на фронте массой и мобильностью.А в этот раз, пояснил боец, российским военным помогает то, что американские РСЗО отслеживаются по пунктам следования, и в большинстве случаев уничтожаются.

https://ukraina.ru/20220715/1036461477.html

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боец, рсзо, всу, россия, новости