Боец полка "Ахмат-1" назвал условие, при котором ВСУ получат преимущество перед Россией - 16.07.2022 Украина.ру
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Боец полка "Ахмат-1" назвал условие, при котором ВСУ получат преимущество перед Россией
Боец полка "Ахмат-1" назвал условие, при котором ВСУ получат преимущество перед Россией - 16.07.2022 Украина.ру
Боец полка "Ахмат-1" назвал условие, при котором ВСУ получат преимущество перед Россией
Преимущество над российскими военными ВСУ смогут обеспечить только в том случае, если они получат большое количество американских РСЗО. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой.
2022-07-16T04:15
2022-07-16T04:15
боец
рсзо
всу
россия
новости
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Поэтому, добавил он, пока немецкая промышленность выпускала один "Тигр", Советский Союз делал свои десять и брал на фронте массой и мобильностью.А в этот раз, пояснил боец, российским военным помогает то, что американские РСЗО отслеживаются по пунктам следования, и в большинстве случаев уничтожаются.
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боец, рсзо, всу, россия, новости

Боец полка "Ахмат-1" назвал условие, при котором ВСУ получат преимущество перед Россией

04:15 16.07.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Ахмат" в Мариуполе
Бойцы батальона Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Преимущество над российскими военными ВСУ смогут обеспечить только в том случае, если они получат большое количество американских РСЗО. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой.

Это как во время Великой Отечественной войны. Очень хороший и безупречный танк был у немцев - "Тигр". До появления у нас танков ИС он превосходил все наши танки на порядок. Один мог сражаться против нескольких наших танков. Но дело в том, что в сражении против десяти Т-34 "Тигры" проигрывали.

Геннадий Дубовой
Боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель, военкор
Поэтому, добавил он, пока немецкая промышленность выпускала один "Тигр", Советский Союз делал свои десять и брал на фронте массой и мобильностью.
А в этот раз, пояснил боец, российским военным помогает то, что американские РСЗО отслеживаются по пунктам следования, и в большинстве случаев уничтожаются.
Геннадий Дубовой интервью
Вчера, 14:25Чем воюют на Украине
Геннадий Дубовой: Американцы дают ВСУ всякий хлам, а не самые передовое оружие
 
боецРСЗОВСУРоссияНовости
 
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