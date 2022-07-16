"Контрбатарейная борьба": эксперт рассказал о трудностях российских солдат в СВО - 16.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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"Контрбатарейная борьба": эксперт рассказал о трудностях российских солдат в СВО
"Контрбатарейная борьба": эксперт рассказал о трудностях российских солдат в СВО - 16.07.2022 Украина.ру
"Контрбатарейная борьба": эксперт рассказал о трудностях российских солдат в СВО
Российские солдаты и бойцы ЛДНР часто вынуждены принимать тяжелые решения, так как в отличии от противника, скованны моральными нормами, объяснил в интервью Украина.ру доктор военных наук Константин Сивков
2022-07-16T08:15
2022-07-16T08:15
спецоперация
новости
сво
артиллерия
мораль
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Эксперт объяснил, что иногда, для того, чтобы спасти 5-10 человек в Донецке, придется убить столько же в Авдеевке или Марьинке, чего российская армия не может допустить.По его словам, союзная артиллерия работает по украинским позициям вне жилой застройки, а в жилой застройке, если обнаружили, если получается высокоточным оружием – с самолетов или вертолетов.Полный текст интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, артиллерия, мораль

"Контрбатарейная борьба": эксперт рассказал о трудностях российских солдат в СВО

08:15 16.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российские солдаты и бойцы ЛДНР часто вынуждены принимать тяжелые решения, так как в отличии от противника, скованны моральными нормами, объяснил в интервью Украина.ру доктор военных наук Константин Сивков

"Это контрбатарейная борьба, тяжелая вещь. Но у нас, в отличие от них, намного больше возможностей. Но они не скованны моральными нормами, а мы - сильно скованны в возможности применения нашего оружия", - сказал он.

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Эксперт объяснил, что иногда, для того, чтобы спасти 5-10 человек в Донецке, придется убить столько же в Авдеевке или Марьинке, чего российская армия не может допустить.
По его словам, союзная артиллерия работает по украинским позициям вне жилой застройки, а в жилой застройке, если обнаружили, если получается высокоточным оружием – с самолетов или вертолетов.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
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