"Контрбатарейная борьба": эксперт рассказал о трудностях российских солдат в СВО
"Контрбатарейная борьба": эксперт рассказал о трудностях российских солдат в СВО - 16.07.2022 Украина.ру
"Контрбатарейная борьба": эксперт рассказал о трудностях российских солдат в СВО
Российские солдаты и бойцы ЛДНР часто вынуждены принимать тяжелые решения, так как в отличии от противника, скованны моральными нормами, объяснил в интервью Украина.ру доктор военных наук Константин Сивков
Эксперт объяснил, что иногда, для того, чтобы спасти 5-10 человек в Донецке, придется убить столько же в Авдеевке или Марьинке, чего российская армия не может допустить.По его словам, союзная артиллерия работает по украинским позициям вне жилой застройки, а в жилой застройке, если обнаружили, если получается высокоточным оружием – с самолетов или вертолетов.Полный текст интервью читайте здесь.
Российские солдаты и бойцы ЛДНР часто вынуждены принимать тяжелые решения, так как в отличии от противника, скованны моральными нормами, объяснил в интервью Украина.ру доктор военных наук Константин Сивков
"Это контрбатарейная борьба, тяжелая вещь. Но у нас, в отличие от них, намного больше возможностей. Но они не скованны моральными нормами, а мы - сильно скованны в возможности применения нашего оружия", - сказал он.