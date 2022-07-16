https://ukraina.ru/20220716/1036477397.html

"Контрбатарейная борьба": эксперт рассказал о трудностях российских солдат в СВО

"Контрбатарейная борьба": эксперт рассказал о трудностях российских солдат в СВО - 16.07.2022 Украина.ру

"Контрбатарейная борьба": эксперт рассказал о трудностях российских солдат в СВО

Российские солдаты и бойцы ЛДНР часто вынуждены принимать тяжелые решения, так как в отличии от противника, скованны моральными нормами, объяснил в интервью Украина.ру доктор военных наук Константин Сивков

2022-07-16T08:15

2022-07-16T08:15

2022-07-16T08:15

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Эксперт объяснил, что иногда, для того, чтобы спасти 5-10 человек в Донецке, придется убить столько же в Авдеевке или Марьинке, чего российская армия не может допустить.По его словам, союзная артиллерия работает по украинским позициям вне жилой застройки, а в жилой застройке, если обнаружили, если получается высокоточным оружием – с самолетов или вертолетов.Полный текст интервью читайте здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, артиллерия, мораль