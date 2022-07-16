"Прочее стрелючее железо": Вассерман описал судьбу украинского "Вундерваффе" - 16.07.2022 Украина.ру
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"Прочее стрелючее железо": Вассерман описал судьбу украинского "Вундерваффе"
"Прочее стрелючее железо": Вассерман описал судьбу украинского "Вундерваффе" - 16.07.2022 Украина.ру
"Прочее стрелючее железо": Вассерман описал судьбу украинского "Вундерваффе"
Американские РСЗО HIMARS оказались эффективными для Украины и в боевом смысле, и в медийном. Это оружие по праву можно считать украинским пропагандистским "Вундерваффе". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман.
2022-07-16T06:30
2022-07-16T06:30
вассерман
украина
джавелины
himars
новости
эксперт
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По его словам, аналогичным образом самое эффективное средство западной пропаганды – это практически полная блокировка объективных СМИ. Таким образом коллективный Запад в лучшем случае молчит о том, что "киевские террористы стреляют по мирным жителям", в худшем – выдает последствия стрельбы ВСУ за действия вооруженных сил ЛНР, ДНР и РФ.Вассерман добавил, что украинский "Вундерваффе" ждет та же судьба, что и Йозефа Геббельса, который вместе с женой отравил шестерых детей, а потом супруги покончили с собой.
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вассерман, украина, джавелины, himars, новости, эксперт

"Прочее стрелючее железо": Вассерман описал судьбу украинского "Вундерваффе"

06:30 16.07.2022
 
© AFP / FAYEZ NURELDINEUS military
US military - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AFP / FAYEZ NURELDINE
Читать в
Американские РСЗО HIMARS оказались эффективными для Украины и в боевом смысле, и в медийном. Это оружие по праву можно считать украинским пропагандистским "Вундерваффе". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман.
По его словам, аналогичным образом самое эффективное средство западной пропаганды – это практически полная блокировка объективных СМИ. Таким образом коллективный Запад в лучшем случае молчит о том, что "киевские террористы стреляют по мирным жителям", в худшем – выдает последствия стрельбы ВСУ за действия вооруженных сил ЛНР, ДНР и РФ.

В таких условиях все эти "Джавелины", "Хаймарсы" и прочее стрелючее железо, действительно оказываются эффективными инструментами западной пропаганды.

10-й съезд партии Справедливая Россия, Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
Член комитета Государственной Думы РФ по просвещению
Вассерман добавил, что украинский "Вундерваффе" ждет та же судьба, что и Йозефа Геббельса, который вместе с женой отравил шестерых детей, а потом супруги покончили с собой.
Уборка зерновых на Юге России - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 10:03
Зубец: скандал с зерном – способ изменить мировую цену на негоМногие эксперты утверждают, что история с невозможностью вывезти зерно с Украины из-за России – прием по переделу агрорынка, который Вашингтон использует в своих интересах. Так ли это, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец
 
ВассерманУкраинаДжавелиныHIMARSНовостиэксперт
 
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