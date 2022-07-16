"Прочее стрелючее железо": Вассерман описал судьбу украинского "Вундерваффе"
© AFP / FAYEZ NURELDINEUS military
© AFP / FAYEZ NURELDINE
Американские РСЗО HIMARS оказались эффективными для Украины и в боевом смысле, и в медийном. Это оружие по праву можно считать украинским пропагандистским "Вундерваффе". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман.
По его словам, аналогичным образом самое эффективное средство западной пропаганды – это практически полная блокировка объективных СМИ. Таким образом коллективный Запад в лучшем случае молчит о том, что "киевские террористы стреляют по мирным жителям", в худшем – выдает последствия стрельбы ВСУ за действия вооруженных сил ЛНР, ДНР и РФ.
В таких условиях все эти "Джавелины", "Хаймарсы" и прочее стрелючее железо, действительно оказываются эффективными инструментами западной пропаганды.
Вассерман добавил, что украинский "Вундерваффе" ждет та же судьба, что и Йозефа Геббельса, который вместе с женой отравил шестерых детей, а потом супруги покончили с собой.
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