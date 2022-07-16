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"Обычные пушки": Сивков призвал не превозносить западное оружие

"Обычные пушки": Сивков призвал не превозносить западное оружие - 16.07.2022 Украина.ру

"Обычные пушки": Сивков призвал не превозносить западное оружие

В российских СМИ слишком много внимания уделяется западному оружию, которое поставляется на Украину, считает доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-07-16T05:00

2022-07-16T05:00

2022-07-16T05:00

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Он отметил, что важно говорить о том, что западное оружие, в результате, убивает граждан Украины, но при этом не стоит делать ему рекламу.Он привел в пример гаубицу "М777", которая по характеристикам полностью идентична российской пушке, советской гаубице "Мста-Б". Эксперт объяснил, что дальность стрельбы американской – 24 обычных снаряда, и у российской - 24. Активно-реактивных снарядов – 32, и 30 у российских – идентично.Единственное преимущество, которое он отметил в американских гаубица х – вес. Те, которые стоят на вооружении ВС РФ весят 7,5 тонн, американская – 4,5.Полный текст интервью читайте здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, гаубицы, пушка, оружие