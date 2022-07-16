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"Обычные пушки": Сивков призвал не превозносить западное оружие
"Обычные пушки": Сивков призвал не превозносить западное оружие - 16.07.2022 Украина.ру
"Обычные пушки": Сивков призвал не превозносить западное оружие
В российских СМИ слишком много внимания уделяется западному оружию, которое поставляется на Украину, считает доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-07-16T05:00
2022-07-16T05:00
2022-07-16T05:00
спецоперация
новости
гаубицы
пушка
оружие
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Он отметил, что важно говорить о том, что западное оружие, в результате, убивает граждан Украины, но при этом не стоит делать ему рекламу.Он привел в пример гаубицу "М777", которая по характеристикам полностью идентична российской пушке, советской гаубице "Мста-Б". Эксперт объяснил, что дальность стрельбы американской – 24 обычных снаряда, и у российской - 24. Активно-реактивных снарядов – 32, и 30 у российских – идентично.Единственное преимущество, которое он отметил в американских гаубица х – вес. Те, которые стоят на вооружении ВС РФ весят 7,5 тонн, американская – 4,5.Полный текст интервью читайте здесь.
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, гаубицы, пушка, оружие
"Обычные пушки": Сивков призвал не превозносить западное оружие
В российских СМИ слишком много внимания уделяется западному оружию, которое поставляется на Украину, считает доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
Он отметил, что важно говорить о том, что западное оружие, в результате, убивает граждан Украины, но при этом не стоит делать ему рекламу.
На самом деле, это обычные рядовые пушки и реактивные системы, которые по всем тактико-техническим характеристикам не являются абсолютно никакими выдающимися. Рядовые, подчеркиваю.
Константин Сиваков
Доктор военных наук
Он привел в пример гаубицу "М777", которая по характеристикам полностью идентична российской пушке, советской гаубице "Мста-Б". Эксперт объяснил, что дальность стрельбы американской – 24 обычных снаряда, и у российской - 24. Активно-реактивных снарядов – 32, и 30 у российских – идентично.
Единственное преимущество, которое он отметил в американских гаубица х – вес. Те, которые стоят на вооружении ВС РФ весят 7,5 тонн, американская – 4,5.
Полный текст интервью читайте здесь
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