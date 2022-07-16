(Не)толкиенист Зеленский и его номенклатурные живописцы
12:43 16.07.2022 (обновлено: 12:56 16.07.2022)
© Андрей Холоменюк
© Андрей Холоменюк
С начала июля в Черновицком центре культуры и искусств имени Ивана Миколайчука проходит выставка батальной живописи местного художника Андрея Холоменюка
Если бы у запорожских казаков были американские винтовки
В цикле картин представлены эпизоды из средневековой и современной истории Украины. Выставка проходит вовсе не на региональном уровне, картины были также отправлены в экспозиции музеев США, Чехии и Австралии — продвигать «украинский бренд».
Высокопарное название выставки — «Войско Руси-Украины на защите Украины и Европы», на батальных полотнах в знойно-горчичных тонах изображены запорожские казаки, тевтонские рыцари, современные солдаты ВСУ.
© Андрей ХоломенюкКозак с винтовкой
© Андрей Холоменюк
Козак с винтовкой
Постоянно возвращается художник к теме Битвы под Оршей 1514 года, в которой польско-литовское войско одержало над московским стратегическую победу. Ирония в том, что выиграв сражение, польско-литовское войско по сути проиграло войну. .
Напомню. Масштабное и кровопролитное сражение развернулось в ходе русской-литовской войны, которая началась двумя годами ранее. Целью Оршанской битвы для короля Сигизмунда II был Смоленск — его возвращение после недавней утраты. В результате битвы польско-литовские войска добились отступления русской армии, но Смоленск взят не был, и, более того, по окончанию войны вошел в состав великого княжества Московского.
Более того, Сигизмунду восемь лет спустя пришлось признать Смоленск и его окрестности за московским князем Василием ІІІ. Но это будет позже. Пока же, в 1514 году в Новогрудке, столице Великого Княжества Литовского и Кракове решили разыграть карту Битвы под Оршей с максимальной внешнеполитической выгодой: пропаганда того времени совершила, поистине, чудо, не имея никаких современных условий и возможностей, поляки и литовцы сумели распространить на всю Европу информацию о грандиозном разгроме русского войска, колоссальных его потерях и переломе в ходе войны.
Однако, ход войны не изменился. Смоленск остался русским, в 1522 году в Москве был заключен мир, а спустя годы и века проигрывающие армии будут снова и снова устраивать подобного рода информационные провокации.
© Андрей ХоломенюкБитва под Оршей. украинский художник
© Андрей Холоменюк
Битва под Оршей. украинский художник
На полотне Холоменюка мы видим грозных рыцарей в латах, прорезающих себе мечами дорогу путь сквозь водную гладь (совсем как римский император Калигула), победоносных и сильных. Существует более традиционное изображение Битвы под Оршей — картина анонимного художника XVI века, по легенде участвовавшего лично в сражении и страстно почитавшего литовского гетмана Константина Острожского (на полотне он изображен трижды). Картина имеет совершенно другую тональность — бескрайнее людское море, трагичное, безнадежное столкновение, в котором, совершенно очевидно, погибнут большинство сражающихся.
© сеть
© сеть
Воины света, воины добра
Другая любимая тема живописца Андрея Холоменюка — тевтонские и ливонские рыцари, разумеется, сражающиеся с «московской ордой». По стилистике их изображение отдаленно напоминание фильм советского кинорежиссера Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» на музыку одноименной кантаты композитора Сергей Прокофьева. Однако… бледные образы мрачных картин Холоменюка — кривое зеркало.
10 июня, 10:04Могущество Польши будет прирастать УкраинойНа Украину доставлены последние тридцать танков из партии в 230 штук, поставленных Польшей. Это много - больше, чем две полнокровные танковые бригады современных ВСУ (210 танков на двоих максимум) или чем танковая дивизия вермахта, сформированная по штатам 1941 года (в зависимости от количества и состава танковых полков, максимум 206 танков)
Тевтонские рыцари здесь не вражеские полчища завоевателей-иноверцев, а, внезапно, светлые герои, бьющиеся с русскими на русской Ладоге. По композиции полотна действительно напоминают батальные изображения Средних веков, а некоторые детали снаряжения рыцарей, например, шлемы, отсылают зрителя с сказочной мифологии. Впрочем, о сказочных аналогиях речь еще пойдет.
И все же, как художник не старается придать тевтонцам облик «воинов света», память услужливо предлагает всё ту же аналогию — «Ледовое побоище» из кантаты Прокофьева с неумолимо грозной, властной и безжалостной силой, лязгающей медью и оглушающими ударными.
19 июня, 08:40«Вокруг Булгакова»: «Укрой меня своей чугунной шинелью!»Эта фраза взята из письма Булгакова своему другу и первому биографу Павлу Попову в письме от 25 января 1932 года. Обращается писатель к своему литературному учителю Н. В. Гоголю, точнее к его памятнику работы Николая Андреева, который сейчас стоит на Никитском бульваре, перед домом, где Гоголь прожил последние годы и сжёг второй том «Мёртвых душ»
Открытым остается вопрос о взаимосвязи немецких воинов тевтонского и ливонского орденов с Украиной и украинцами. Впрочем, украинского художника эти вопросы не волнуют.
© Андрей ХолоемнюкТевтонские рыцари. украинский художник
© Андрей Холоемнюк
Тевтонские рыцари. украинский художник
Сказочное пограничье
«Во «Властелине колец» есть вопиющая несправедливость — почти все существа, герои этой саги, при всех своих недостатках могли в конечном счете договориться между собой. И лишь тролли неминуемо были плохими, безо всякой альтернативы. Было невозможно представить, чтобы кто-то из них вдруг решил сменить свою работу на "что-нибудь связанное с котятами и цветочками"», — Терри Пратчетт.
Как бы ни пытался президент Владимир Зеленский публично откреститься от фэнтезийной терминологии своей пропаганды, заявляя на Саммите ООН, что «Украина — не пограничье между орками и эльфами», удается ему это плохо. Ширпотребная украинская пропаганда буквально пестрит сказочным образами и спорными мифологемами.
Конъектурное искусство, соответственно, активно эксплуатирует эти антропоморфные образы, представляя участников конфликта, жителей разных регионов и отдельных политических деятелей персонажами из произведений британских писателей Джона Толкиена или Терри Пратчетта. Если вчитаться в описания сказочных народов их романов, ассоциации с бездарными аллюзиями напрашиваются сами собой:
«Но я полагаю, что Квенди этих преданий по сути имеют мало общего с европейскими эльфами и феями; и если бы от меня потребовали рационалистического объяснения, мне следовало бы сказать, что на самом деле они олицетворяют собою людей, наделённых многократно увеличенным эстетическим и творческим потенциалом, более значительными красотой, долголетием и благородством — то Старшие Дети, обреченные, уступив место Последышам (людям), угаснуть и выжить лишь в тонкой ветви родословной, смешавшей кровь с народом людей, среди которых только одно это и даёт право на истинное "благородство"», — пишет Толкиен.
© Андрей ХоломенюкГном с современным оружием
© Андрей Холоменюк
Гном с современным оружием
В своих картинах черновицкий художник, как и многие другие, чьи выставки сейчас проходят на Украине под восторженные овации, активно миксует данные сказочные аллегории с разнообразными историческими отсылками и неизменно милитаристскими воззваниями. Все это мифологическое «лукоморье», если приглядеться, не выдерживает никакого анализа — победоносные сражения оказываются разукрашенными мифами, переосмысленные исторические образы остаются при близком рассмотрении все теми же, а сказочные мифологемы вызывают лишь удивление.
Каждое время рождает не только своих героев, но и своих художников, а так же поэтом писателей и музыкантов. У Гитлера тоже были свои художники. Только их имена смыли волны истории и их практически, кроме узких специалистов, никто не знает. Потому что бесчеловечность нацизма не оставила им места в истории живописи. Нечто подобное неминуемо произойдет и с так называемой украинской творческой интеллигенцией, которая вместо призывов к гуманизму, милосердию и любви насаждают в украинском обществе нацизм, ненависть и культ жестокости. Они служат не народу, которому нужна правда и мир, а власти, которая погрязла в войне и лжи. Впрочем, они даже и не служат, а обслуживают ее.