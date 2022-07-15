Битва дронов: Кнутов сравнил силы России и Украины - 15.07.2022 Украина.ру
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Битва дронов: Кнутов сравнил силы России и Украины
Битва дронов: Кнутов сравнил силы России и Украины - 15.07.2022 Украина.ру
Битва дронов: Кнутов сравнил силы России и Украины
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов сравнил по количеству и мощности российские и украинские беспилотники.
2022-07-15T08:00
2022-07-15T08:00
новости
дроны
беспилотники
военный эксперт
юрий кнутов
вооружение
украина
россия
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По словам специалиста, у украинской армии очень много маленьких бытовых коптеров невоенного назначения. И в этом плане Киев выигрывает, потому что закупают эти аппараты на государственные средства. Однако, добавил Кнутов, и сбивают такую технику в астрономических масштабах, порой просто из автоматов.А вот по части количества и мощности боевых дронов Россия и Украина почти равны, считает эксперт. Он уточнил, что Москва использует "Орлан-10", а Киев – натовский "Байрактар-B2".
https://ukraina.ru/20220714/1036340651.html
https://ukraina.ru/20220714/1036417573.html
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новости, дроны, беспилотники, военный эксперт, юрий кнутов, вооружение, украина, россия
Битва дронов: Кнутов сравнил силы России и Украины

Коптеры - это глаза и уши современных армий

08:00 15.07.2022
 
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© РИА Новости . РИА Новости
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В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов сравнил по количеству и мощности российские и украинские беспилотники.
По словам специалиста, у украинской армии очень много маленьких бытовых коптеров невоенного назначения. И в этом плане Киев выигрывает, потому что закупают эти аппараты на государственные средства. Однако, добавил Кнутов, и сбивают такую технику в астрономических масштабах, порой просто из автоматов.
А вот по части количества и мощности боевых дронов Россия и Украина почти равны, считает эксперт. Он уточнил, что Москва использует "Орлан-10", а Киев – натовский "Байрактар-B2".

Дроны – это на сегодняшний день глаза и уши, они вытесняют корректировщиков, наземных и артиллерийских, и даже некоторые виды разведки вообще. Без таких аппаратов сейчас ведение боевых действий нецелесообразно. Благодаря БПЛА можно увидеть. Где противник в засаде, как он замаскирован, и подавить его бесконтактным боем. То есть дрон позволяет вести бой без потерь.

Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
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Новостидроныбеспилотникивоенный экспертЮрий КнутовВооружениеУкраинаРоссия
 
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