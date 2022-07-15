https://ukraina.ru/20220715/bespilotniki-1036430015.html

Битва дронов: Кнутов сравнил силы России и Украины

Битва дронов: Кнутов сравнил силы России и Украины - 15.07.2022 Украина.ру

Битва дронов: Кнутов сравнил силы России и Украины

В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов сравнил по количеству и мощности российские и украинские беспилотники.

2022-07-15T08:00

2022-07-15T08:00

2022-07-15T08:00

новости

дроны

беспилотники

военный эксперт

юрий кнутов

вооружение

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/53/1034065358_0:90:3085:1825_1920x0_80_0_0_5ccd0e12930ca2c3616d4ac348c7c53e.jpg

По словам специалиста, у украинской армии очень много маленьких бытовых коптеров невоенного назначения. И в этом плане Киев выигрывает, потому что закупают эти аппараты на государственные средства. Однако, добавил Кнутов, и сбивают такую технику в астрономических масштабах, порой просто из автоматов.А вот по части количества и мощности боевых дронов Россия и Украина почти равны, считает эксперт. Он уточнил, что Москва использует "Орлан-10", а Киев – натовский "Байрактар-B2".

https://ukraina.ru/20220714/1036340651.html

https://ukraina.ru/20220714/1036417573.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дроны, беспилотники, военный эксперт, юрий кнутов, вооружение, украина, россия