Битва дронов: Кнутов сравнил силы России и Украины
Коптеры - это глаза и уши современных армий
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов сравнил по количеству и мощности российские и украинские беспилотники.
По словам специалиста, у украинской армии очень много маленьких бытовых коптеров невоенного назначения. И в этом плане Киев выигрывает, потому что закупают эти аппараты на государственные средства. Однако, добавил Кнутов, и сбивают такую технику в астрономических масштабах, порой просто из автоматов.
А вот по части количества и мощности боевых дронов Россия и Украина почти равны, считает эксперт. Он уточнил, что Москва использует "Орлан-10", а Киев – натовский "Байрактар-B2".
Дроны – это на сегодняшний день глаза и уши, они вытесняют корректировщиков, наземных и артиллерийских, и даже некоторые виды разведки вообще. Без таких аппаратов сейчас ведение боевых действий нецелесообразно. Благодаря БПЛА можно увидеть. Где противник в засаде, как он замаскирован, и подавить его бесконтактным боем. То есть дрон позволяет вести бой без потерь.