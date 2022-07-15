Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220715/1036472875.html
Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса"
Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса"
Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса"
Вакантную должность занял Юрий Борисов, который прежде был вице-премьером по оборонной промышленности. Соответствующий указ 15 июля опубликован на сайте Кремля
2022-07-15T15:11
2022-07-15T15:11
новости
владимир путин
рогозин
роскосмос
должность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/45/1033394515_0:0:3114:1752_1920x0_80_0_0_710e588ce4675b24d5c841b2ebe78b9d.jpg.webp
Юрий Борисов, покинувший должность вице-премьера, сменил на посту главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который возглавлял госкорпорацию с мая 2018 года.Такое решение принял глава государства Владимир Путин.Известно, что ранее Борисов занимал руководящие посты в федеральном агентстве по промышленности, был заместителем министра промышленности и торговли. Он также работал зампредседателя Военно-промышленной комиссии при правительстве и заместителем министра обороны, а также зампредседателя правительства РФ.
https://ukraina.ru/20220303/1033434397.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/45/1033394515_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_523bf5fb9b5cd4dbc2b6017a97665a07.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, рогозин, роскосмос, должность

Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса"

15:11 15.07.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФорум "Армия-2020"
Форум Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
Вакантную должность занял Юрий Борисов, который прежде был вице-премьером по оборонной промышленности. Соответствующий указ 15 июля опубликован на сайте Кремля
Юрий Борисов, покинувший должность вице-премьера, сменил на посту главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который возглавлял госкорпорацию с мая 2018 года.
Такое решение принял глава государства Владимир Путин.
Известно, что ранее Борисов занимал руководящие посты в федеральном агентстве по промышленности, был заместителем министра промышленности и торговли.
Он также работал зампредседателя Военно-промышленной комиссии при правительстве и заместителем министра обороны, а также зампредседателя правительства РФ.
Южмаш - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 22:59
Роскосмос: на украинском «Южмаше» делали угрожавшие России баллистические ракетыНа "Южмашзаводе", используя советский задел, конструировали баллистические ракеты, угрожавшие России. Об этом 3 марта в эфире Первого канала заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
 
НовостиВладимир ПутинРогозинроскосмосдолжность
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:28Хроника событий на Украине на 16:00 15 июля: потери, задержание ведущего, смерть британца
16:21Полная антисанитария: Кадыров показал, в каких условиях живут украинские военные
15:54Ищенко: Почему Украину отдают полякам? Вступит ли Северная Корея в войну против США? Видео
15:49Следующий пошел. Европейские лидеры идут в отставку на фоне кризиса
15:40"Я бы не поступил так никогда": Киркоров-старший осудил Галкина
15:39Николай Азаров: Киевская хунта скоро прекратит свою кипучую управленческую деятельность
15:34"Я не сделала ничего плохого!" Бородина испугалась за дочерей из-за украинских хейтеров
15:25Начал с гимна России: приговоренный к смерти наемник открыл в себе вокальный талант
15:25Не было никогда, и вот опять. США снимают санкции с РФ и начинают "сливать" Украину
15:11Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса"
14:54Минобороны РФ раскрыло детали переговоров по зерну в Стамбуле
14:45СМИ: хакеры нашли доказательство связи Киркорова и одесского неонациста-убийцы
14:38Катастрофа в энергетике! Будет ли Запад продолжать войну с Россией - Митрахович. Видео
14:32Глава МВД Сербии ответил на выпад Гончаренко, но тот не успокоился
14:26Роботизированная кукла: странное поведение Байдена озадачило сеть
14:25Геннадий Дубовой: Американцы дают ВСУ всякий хлам, а не самые передовое оружие
13:58Будапешт подготовил военные сценарии защиты венгров в украинском Закарпатье
13:43Депутат от "Слуги народа" Безуглая снова набросилась на одного из своих коллег
13:36Анонсировано оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза
13:23Сотни украинских националистов были уничтожены в Артемовске
Лента новостейМолния