Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса"
Вакантную должность занял Юрий Борисов, который прежде был вице-премьером по оборонной промышленности. Соответствующий указ 15 июля опубликован на сайте Кремля
Юрий Борисов, покинувший должность вице-премьера, сменил на посту главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который возглавлял госкорпорацию с мая 2018 года.
Такое решение принял глава государства Владимир Путин.
Известно, что ранее Борисов занимал руководящие посты в федеральном агентстве по промышленности, был заместителем министра промышленности и торговли.
Он также работал зампредседателя Военно-промышленной комиссии при правительстве и заместителем министра обороны, а также зампредседателя правительства РФ.
3 марта, 22:59Роскосмос: на украинском «Южмаше» делали угрожавшие России баллистические ракетыНа "Южмашзаводе", используя советский задел, конструировали баллистические ракеты, угрожавшие России. Об этом 3 марта в эфире Первого канала заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин