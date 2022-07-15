https://ukraina.ru/20220715/1036472875.html

Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса"

Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса"

Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса"

Вакантную должность занял Юрий Борисов, который прежде был вице-премьером по оборонной промышленности. Соответствующий указ 15 июля опубликован на сайте Кремля

2022-07-15T15:11

2022-07-15T15:11

2022-07-15T15:11

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Юрий Борисов, покинувший должность вице-премьера, сменил на посту главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который возглавлял госкорпорацию с мая 2018 года.Такое решение принял глава государства Владимир Путин.Известно, что ранее Борисов занимал руководящие посты в федеральном агентстве по промышленности, был заместителем министра промышленности и торговли. Он также работал зампредседателя Военно-промышленной комиссии при правительстве и заместителем министра обороны, а также зампредседателя правительства РФ.

https://ukraina.ru/20220303/1033434397.html

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новости, владимир путин, рогозин, роскосмос, должность