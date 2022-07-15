https://ukraina.ru/20220715/1036467470.html
Анонсировано оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза
Анонсировано оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза - 15.07.2022 Украина.ру
Анонсировано оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин 17 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2022-07-15T13:36
2022-07-15T13:36
2022-07-15T13:37
владимир путин
совбез
заседание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/27/1034002733_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_fe85da1c9935689c7ade2c361600961e.jpg.webp
Президент РФ Владимир Путин 17 июля проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, заседание состоится в середине дня или же во второй половине дня.
https://ukraina.ru/20220715/1036460941.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/27/1034002733_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_496500aebe16d63bf16b6f971eee8060.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, совбез, заседание
Анонсировано оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза
13:36 15.07.2022 (обновлено: 13:37 15.07.2022)
Президент РФ Владимир Путин 17 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков