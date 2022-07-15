https://ukraina.ru/20220715/1036467470.html

Анонсировано оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза

Анонсировано оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза - 15.07.2022 Украина.ру

Анонсировано оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин 17 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2022-07-15T13:36

2022-07-15T13:36

2022-07-15T13:37

владимир путин

совбез

заседание

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Президент РФ Владимир Путин 17 июля проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, заседание состоится в середине дня или же во второй половине дня.

https://ukraina.ru/20220715/1036460941.html

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2022

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владимир путин, совбез, заседание