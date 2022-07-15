Анонсировано оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза - 15.07.2022 Украина.ру
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Анонсировано оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза
Анонсировано оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза - 15.07.2022 Украина.ру
Анонсировано оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин 17 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2022-07-15T13:36
2022-07-15T13:37
владимир путин
совбез
заседание
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Президент РФ Владимир Путин 17 июля проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, заседание состоится в середине дня или же во второй половине дня.
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владимир путин, совбез, заседание

Анонсировано оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза

13:36 15.07.2022 (обновлено: 13:37 15.07.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин 17 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин 17 июля проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, заседание состоится в середине дня или же во второй половине дня.
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