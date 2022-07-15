https://ukraina.ru/20220715/1036456499.html
Ирина Шейк угодила под волну американского хейта из-за оливье
Ирина Шейк угодила под волну американского хейта из-за оливье - 15.07.2022 Украина.ру
Ирина Шейк угодила под волну американского хейта из-за оливье
Американские пользователи возмутились фото оливье, которое модель Ирина Шейк выставила на своей странице в запрещенном в РФ Instagram
2022-07-15T11:40
2022-07-15T11:40
2022-07-15T11:40
новости
ирина шейк
модель
оливье
хейт
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Снимок салата она подписала "Russianzz on Wednaday", что в переводе на русский значит "русские в среду", где первое слово написано через латинские z, которые ассоциируются со спецоперацией на Украине.Англоязычные пользователи обвинили Шейк в поддержке СВО, после чего модель удалила свою публикацию.
https://ukraina.ru/20220714/1036433579.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036456255_0:0:2179:1634_1920x0_80_0_0_dc6a3ebbd3dca424d6f3c24b08c9e05f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ирина шейк, модель, оливье, хейт
Ирина Шейк угодила под волну американского хейта из-за оливье
Американские пользователи возмутились фото оливье, которое модель Ирина Шейк выставила на своей странице в запрещенном в РФ Instagram