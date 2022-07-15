Ирина Шейк угодила под волну американского хейта из-за оливье - 15.07.2022 Украина.ру
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Ирина Шейк угодила под волну американского хейта из-за оливье
Ирина Шейк угодила под волну американского хейта из-за оливье - 15.07.2022 Украина.ру
Ирина Шейк угодила под волну американского хейта из-за оливье
Американские пользователи возмутились фото оливье, которое модель Ирина Шейк выставила на своей странице в запрещенном в РФ Instagram
2022-07-15T11:40
2022-07-15T11:40
новости
ирина шейк
модель
оливье
хейт
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Снимок салата она подписала "Russianzz on Wednaday", что в переводе на русский значит "русские в среду", где первое слово написано через латинские z, которые ассоциируются со спецоперацией на Украине.Англоязычные пользователи обвинили Шейк в поддержке СВО, после чего модель удалила свою публикацию.
https://ukraina.ru/20220714/1036433579.html
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новости, ирина шейк, модель, оливье, хейт

Ирина Шейк угодила под волну американского хейта из-за оливье

11:40 15.07.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк71-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
71-й Каннский международный кинофестиваль. День третий - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Американские пользователи возмутились фото оливье, которое модель Ирина Шейк выставила на своей странице в запрещенном в РФ Instagram
Снимок салата она подписала "Russianzz on Wednaday", что в переводе на русский значит "русские в среду", где первое слово написано через латинские z, которые ассоциируются со спецоперацией на Украине.
Англоязычные пользователи обвинили Шейк в поддержке СВО, после чего модель удалила свою публикацию.
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"Я хочу, чтобы вы знали": звезда "Сватов" снова отличилась антироссийским заявлениемУкраинская актриса сериала "Сваты" Анна Кошмал на днях у себя в соцсетях объяснила, почему новый сезон картины якобы никогда не выйдет на экраны
 
НовостиИрина ШейкмодельОливьехейт
 
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