https://ukraina.ru/20220715/1036456499.html

Ирина Шейк угодила под волну американского хейта из-за оливье

Ирина Шейк угодила под волну американского хейта из-за оливье - 15.07.2022 Украина.ру

Ирина Шейк угодила под волну американского хейта из-за оливье

Американские пользователи возмутились фото оливье, которое модель Ирина Шейк выставила на своей странице в запрещенном в РФ Instagram

2022-07-15T11:40

2022-07-15T11:40

2022-07-15T11:40

новости

ирина шейк

модель

оливье

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Снимок салата она подписала "Russianzz on Wednaday", что в переводе на русский значит "русские в среду", где первое слово написано через латинские z, которые ассоциируются со спецоперацией на Украине.Англоязычные пользователи обвинили Шейк в поддержке СВО, после чего модель удалила свою публикацию.

https://ukraina.ru/20220714/1036433579.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ирина шейк, модель, оливье, хейт