https://ukraina.ru/20220715/1036453849.html

"Произведено в Америке": эксперт рассказал, на чем строится медиа-пиар украинского оружия

"Произведено в Америке": эксперт рассказал, на чем строится медиа-пиар украинского оружия - 15.07.2022 Украина.ру

"Произведено в Америке": эксперт рассказал, на чем строится медиа-пиар украинского оружия

Советское модернизированное оружие, которое есть на вооружении у российской и украинской армий ничем не отличается от американских систем, но именно они, благодаря пиару, считаются "сверхоружием", рассказал в интервью Украина.ру доктор военных наук Константин Сивков

2022-07-15T10:46

2022-07-15T10:46

2022-07-15T10:46

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Сравнивая нашумевшую американскую установку HIMARS с РСЗО "Ураган", он объяснил, что они довольно схожи по техническим и баллистическим характеристикам.Также, он привел в пример систему залпового огня "Смерч", которые имелись на вооружении ВСУ в довольно большом количестве. По словам эксперта, один "Смерч" соответствует по боевому потенциалу трем-четырем HIMARS, но последний невероятно раскручен благодаря рекламе, благодаря тому, что он – американский.Однако, на данный момент, отметил он, "Смерчей" у Украины не осталось, информации о том, что их сбивают в последнее время не поступало.Полный текст интервью читайте здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новости, оружие, америка, пиар