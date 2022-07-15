"Произведено в Америке": эксперт рассказал, на чем строится медиа-пиар украинского оружия - 15.07.2022 Украина.ру
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"Произведено в Америке": эксперт рассказал, на чем строится медиа-пиар украинского оружия
"Произведено в Америке": эксперт рассказал, на чем строится медиа-пиар украинского оружия - 15.07.2022 Украина.ру
"Произведено в Америке": эксперт рассказал, на чем строится медиа-пиар украинского оружия
Советское модернизированное оружие, которое есть на вооружении у российской и украинской армий ничем не отличается от американских систем, но именно они, благодаря пиару, считаются "сверхоружием", рассказал в интервью Украина.ру доктор военных наук Константин Сивков
2022-07-15T10:46
2022-07-15T10:46
спецоперация
украина
новости
оружие
америка
пиар
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Сравнивая нашумевшую американскую установку HIMARS с РСЗО "Ураган", он объяснил, что они довольно схожи по техническим и баллистическим характеристикам.Также, он привел в пример систему залпового огня "Смерч", которые имелись на вооружении ВСУ в довольно большом количестве. По словам эксперта, один "Смерч" соответствует по боевому потенциалу трем-четырем HIMARS, но последний невероятно раскручен благодаря рекламе, благодаря тому, что он – американский.Однако, на данный момент, отметил он, "Смерчей" у Украины не осталось, информации о том, что их сбивают в последнее время не поступало.Полный текст интервью читайте здесь.
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украина, новости, оружие, америка, пиар

"Произведено в Америке": эксперт рассказал, на чем строится медиа-пиар украинского оружия

10:46 15.07.2022
 
© Фото : Євген Карась / TelegramHIMARS ВСУ
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : Євген Карась / Telegram
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Советское модернизированное оружие, которое есть на вооружении у российской и украинской армий ничем не отличается от американских систем, но именно они, благодаря пиару, считаются "сверхоружием", рассказал в интервью Украина.ру доктор военных наук Константин Сивков
Сравнивая нашумевшую американскую установку HIMARS с РСЗО "Ураган", он объяснил, что они довольно схожи по техническим и баллистическим характеристикам.
Также, он привел в пример систему залпового огня "Смерч", которые имелись на вооружении ВСУ в довольно большом количестве. По словам эксперта, один "Смерч" соответствует по боевому потенциалу трем-четырем HIMARS, но последний невероятно раскручен благодаря рекламе, благодаря тому, что он – американский.

Возьмите, на "Смерч" прилепите лейбл "произведено в Америке" и будет столько же крику, даже куда больше. Поэтому ничего особенного нет.

Константин Сивков
Константин Сивков
Доктор военных наук
Однако, на данный момент, отметил он, "Смерчей" у Украины не осталось, информации о том, что их сбивают в последнее время не поступало.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
СпецоперацияУкраинаНовостиоружиеАмерикапиар
 
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