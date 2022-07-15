https://ukraina.ru/20220715/1036453849.html
"Произведено в Америке": эксперт рассказал, на чем строится медиа-пиар украинского оружия
"Произведено в Америке": эксперт рассказал, на чем строится медиа-пиар украинского оружия - 15.07.2022 Украина.ру
"Произведено в Америке": эксперт рассказал, на чем строится медиа-пиар украинского оружия
Советское модернизированное оружие, которое есть на вооружении у российской и украинской армий ничем не отличается от американских систем, но именно они, благодаря пиару, считаются "сверхоружием", рассказал в интервью Украина.ру доктор военных наук Константин Сивков
2022-07-15T10:46
2022-07-15T10:46
2022-07-15T10:46
спецоперация
украина
новости
оружие
америка
пиар
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Сравнивая нашумевшую американскую установку HIMARS с РСЗО "Ураган", он объяснил, что они довольно схожи по техническим и баллистическим характеристикам.Также, он привел в пример систему залпового огня "Смерч", которые имелись на вооружении ВСУ в довольно большом количестве. По словам эксперта, один "Смерч" соответствует по боевому потенциалу трем-четырем HIMARS, но последний невероятно раскручен благодаря рекламе, благодаря тому, что он – американский.Однако, на данный момент, отметил он, "Смерчей" у Украины не осталось, информации о том, что их сбивают в последнее время не поступало.Полный текст интервью читайте здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, оружие, америка, пиар
"Произведено в Америке": эксперт рассказал, на чем строится медиа-пиар украинского оружия
Советское модернизированное оружие, которое есть на вооружении у российской и украинской армий ничем не отличается от американских систем, но именно они, благодаря пиару, считаются "сверхоружием", рассказал в интервью Украина.ру доктор военных наук Константин Сивков
Сравнивая нашумевшую американскую установку HIMARS с РСЗО "Ураган", он объяснил, что они довольно схожи по техническим и баллистическим характеристикам.
Также, он привел в пример систему залпового огня "Смерч", которые имелись на вооружении ВСУ в довольно большом количестве. По словам эксперта, один "Смерч" соответствует по боевому потенциалу трем-четырем HIMARS, но последний невероятно раскручен благодаря рекламе, благодаря тому, что он – американский.
Возьмите, на "Смерч" прилепите лейбл "произведено в Америке" и будет столько же крику, даже куда больше. Поэтому ничего особенного нет.
Константин Сивков
Доктор военных наук
Однако, на данный момент, отметил он, "Смерчей" у Украины не осталось, информации о том, что их сбивают в последнее время не поступало.
Полный текст интервью читайте здесь.