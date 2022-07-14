https://ukraina.ru/20220714/1036433920.html

Михеев назвал главное оружие Украины

Михеев назвал главное оружие Украины - 14.07.2022 Украина.ру

Михеев назвал главное оружие Украины

Пиар – главное оружие украинской армии, он нацелен на американцев и европейцев, чтобы они поставляли больше оружия, рассказал в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев

2022-07-14T17:28

2022-07-14T17:28

2022-07-14T17:29

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украина

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эксперт

пиар

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По мнению эксперта, киевские власти хотят доказать лидерам Европы и США, что их оружие работает и необходимо Украине, хотя доставлять его становится все более затруднительно.Он напомнил об ударах ВСУ по гражданским объектам на освобождённых территориях – они не имею никакого военного смысла, но создают пиар, картинку для украинских и западных СМИ.Полный текст интервью читайте здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, оружие, эксперт, пиар