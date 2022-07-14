Михеев назвал главное оружие Украины - 14.07.2022 Украина.ру
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Михеев назвал главное оружие Украины
Михеев назвал главное оружие Украины - 14.07.2022 Украина.ру
Михеев назвал главное оружие Украины
Пиар – главное оружие украинской армии, он нацелен на американцев и европейцев, чтобы они поставляли больше оружия, рассказал в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев
2022-07-14T17:28
2022-07-14T17:29
новости
украина
оружие
эксперт
пиар
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По мнению эксперта, киевские власти хотят доказать лидерам Европы и США, что их оружие работает и необходимо Украине, хотя доставлять его становится все более затруднительно.Он напомнил об ударах ВСУ по гражданским объектам на освобождённых территориях – они не имею никакого военного смысла, но создают пиар, картинку для украинских и западных СМИ.Полный текст интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, оружие, эксперт, пиар

Михеев назвал главное оружие Украины

17:28 14.07.2022 (обновлено: 17:29 14.07.2022)
 
© Володимир ЗеленськийВСУ Зеленский
ВСУ Зеленский
© Володимир Зеленський
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Пиар – главное оружие украинской армии, он нацелен на американцев и европейцев, чтобы они поставляли больше оружия, рассказал в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев

Понятно, что пиар давно стал главным оружием украинской армии. Сейчас они говорят про миллион человек, которых они сосредоточат в наступлении на юг. Для того, чтобы понять, что это невозможно, тут не надо быть даже военным специалистом, - сказал он.

Читать далее
По мнению эксперта, киевские власти хотят доказать лидерам Европы и США, что их оружие работает и необходимо Украине, хотя доставлять его становится все более затруднительно.
Он напомнил об ударах ВСУ по гражданским объектам на освобождённых территориях – они не имею никакого военного смысла, но создают пиар, картинку для украинских и западных СМИ.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
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17:28Михеев назвал главное оружие Украины
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