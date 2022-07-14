Михеев назвал главное оружие Украины

По мнению эксперта, киевские власти хотят доказать лидерам Европы и США, что их оружие работает и необходимо Украине, хотя доставлять его становится все более затруднительно.Он напомнил об ударах ВСУ по гражданским объектам на освобождённых территориях – они не имею никакого военного смысла, но создают пиар, картинку для украинских и западных СМИ.Полный текст интервью читайте здесь.
Пиар – главное оружие украинской армии, он нацелен на американцев и европейцев, чтобы они поставляли больше оружия, рассказал в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев
Понятно, что пиар давно стал главным оружием украинской армии. Сейчас они говорят про миллион человек, которых они сосредоточат в наступлении на юг. Для того, чтобы понять, что это невозможно, тут не надо быть даже военным специалистом, - сказал он.