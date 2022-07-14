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"Я хочу, чтобы вы знали": звезда "Сватов" снова отличилась антироссийским заявлением

"Я хочу, чтобы вы знали": звезда "Сватов" снова отличилась антироссийским заявлением - 14.07.2022 Украина.ру

"Я хочу, чтобы вы знали": звезда "Сватов" снова отличилась антироссийским заявлением

Украинская актриса сериала "Сваты" Анна Кошмал на днях у себя в соцсетях объяснила, почему новый сезон картины якобы никогда не выйдет на экраны

2022-07-14T16:48

2022-07-14T16:48

2022-07-14T16:50

сваты

россия

украина

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звезда

сериал

новости

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После начала российской спецоперации на Украине Кошмал раскритиковала своих коллег по "Сватам", которые не захотели осуждать действия РФ. На этот раз Кошмал не понравилась идея снимать новый, восьмой, сезон сериала в России. "Много слухов развели на эту тему. Я хочу, чтобы вы знали: создатели сериала "Сваты" - украинцы. И режиссер этого сериала один - Андрей Яковлев. Он - украинец. Все, что они там себе придумали... Я не знаю...", - сказала она. Ранее Кошмал назвала "оплеухой" отношение своих российских коллег к ситуации на Украине. В конце июня исполнитель одной из главных ролей в "Сватах" Федор Добронравов посетил военный госпиталь в Самаре. Там он пообщался с участниками спецоперации и выразил им свою поддержку.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сваты, россия, украина, актеры, актриса, звезда, сериал, новости