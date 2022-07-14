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"Я хочу, чтобы вы знали": звезда "Сватов" снова отличилась антироссийским заявлением
"Я хочу, чтобы вы знали": звезда "Сватов" снова отличилась антироссийским заявлением - 14.07.2022 Украина.ру
"Я хочу, чтобы вы знали": звезда "Сватов" снова отличилась антироссийским заявлением
Украинская актриса сериала "Сваты" Анна Кошмал на днях у себя в соцсетях объяснила, почему новый сезон картины якобы никогда не выйдет на экраны
2022-07-14T16:48
2022-07-14T16:48
2022-07-14T16:50
сваты
россия
украина
актеры
актриса
звезда
сериал
новости
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После начала российской спецоперации на Украине Кошмал раскритиковала своих коллег по "Сватам", которые не захотели осуждать действия РФ. На этот раз Кошмал не понравилась идея снимать новый, восьмой, сезон сериала в России. "Много слухов развели на эту тему. Я хочу, чтобы вы знали: создатели сериала "Сваты" - украинцы. И режиссер этого сериала один - Андрей Яковлев. Он - украинец. Все, что они там себе придумали... Я не знаю...", - сказала она. Ранее Кошмал назвала "оплеухой" отношение своих российских коллег к ситуации на Украине. В конце июня исполнитель одной из главных ролей в "Сватах" Федор Добронравов посетил военный госпиталь в Самаре. Там он пообщался с участниками спецоперации и выразил им свою поддержку.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сваты, россия, украина, актеры, актриса, звезда, сериал, новости
"Я хочу, чтобы вы знали": звезда "Сватов" снова отличилась антироссийским заявлением
16:48 14.07.2022 (обновлено: 16:50 14.07.2022)
Украинская актриса сериала "Сваты" Анна Кошмал на днях у себя в соцсетях объяснила, почему новый сезон картины якобы никогда не выйдет на экраны
После начала российской спецоперации на Украине Кошмал раскритиковала своих коллег по "Сватам", которые не захотели осуждать действия РФ.
На этот раз Кошмал не понравилась идея снимать новый, восьмой, сезон сериала в России.
"Много слухов развели на эту тему. Я хочу, чтобы вы знали: создатели сериала "Сваты" - украинцы. И режиссер этого сериала один - Андрей Яковлев. Он - украинец. Все, что они там себе придумали... Я не знаю...", - сказала она.
Ранее Кошмал назвала "оплеухой" отношение своих российских коллег к ситуации на Украине.
В конце июня исполнитель одной из главных ролей в "Сватах" Федор Добронравов посетил военный госпиталь в Самаре. Там он пообщался с участниками спецоперации и выразил им свою поддержку.