https://ukraina.ru/20220714/1036341417.html
Чайковского отстояли! Баталии в киевской академии музыки
Чайковского отстояли! Баталии в киевской академии музыки - 14.07.2022 Украина.ру
Чайковского отстояли! Баталии в киевской академии музыки
Националистически настроенные активисты многократно и очень скандально требовали убрать имя Петра Ильича Чайковского из названия киевской музыкальной академии... Украина.ру, 14.07.2022
2022-07-14T14:22
2022-07-14T14:22
2022-07-14T16:12
петр ильич чайковский
киев
музыка
националисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036342597_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_32cd853dd3828d3b5ec6e91b6aa96a9b.jpg
Националистически настроенные активисты многократно и очень скандально требовали убрать имя Петра Ильича Чайковского из названия киевской музыкальной академии (НМАУ), но коллектив и студенты отстояли композитора.Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского носит имя великого композитора-романтика с 1940 года. Двумя годами ранее консерватория была награждена Орденом Ленина. Приведем некоторые мнения из музыкальной дискуссии на тему переименования.Баталии вокруг имени Петра Ильича Чайковского в названии Киевской Национальной музыкальной академии развернулись особенно активно в начале лета, когда на волне повсеместной отмены русских деятелей культуры и искусства, ректор и ученый совет академии обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "поддержать все мероприятия для возвращения Украине композитора с украинскими корнями для защиты его наследия от использования его агрессором как инструмент разрушения украинской сущности".При этом, еще в середине июня киевская общественность всколыхнулась спорами и дебатами на эту тему, сторонники переименования требовали отказаться от Чайковского как от "русского бренда", символа "российского империализма" и композитора, который сам писал, что чувствует себя "простым русским человеком". И наиболее оригинальным тезисом представляется то, что знаменитый балет "Лебединое озеро", вернее, танцевальная миниатюра "Танец маленьких лебедей" является "советским символом трагедии и разрушения", а потому в очередной раз порочит автора в глазах украинцев.Однако, большинство студентов, преподавателей и сам ректор встали на защиту имени композитора. Одним из самых активных защитников стал друг ректора композитор и музыковед Юрий Рыбчинский, который многократно обращал внимание на украинское, казацкое происхождение Чайковского, его украинские периоды творчества и любовь к Украине.Было решено провести конференцию трудового коллектива и, наконец, решение приняли. Ректор Максим Тимошенко и коллектив консерватории отстояли Чайковского."Там, где все горбаты, стройность становится уродством", - Оноре де БальзакРектор КНМАУ Максим Тимошенко в скандалах оказывается не впервые, в том числе, и из-за Чайковского. Он стал главой учебного заведения в 2018 году сменив на посту Владимира Рожка, известного не только своей управленческой деятельностью и коррупционными скандалами, но и тем, что был депутатом Верховной Рады от правящей в те времена "Партии регионов". Злые языки называли назначение Тимошенко на должность "рейдерским захватом", но по сей день коллектив и студенты, в большинстве своем, нынешним ректором довольны и говорят о нем, как о руководителе, который сможет "всех помирить".Максим Тимошенко – яркая творческая личность в киевском музыкальном мире. Доктор философии, дирижер, музыковед, академик УАН (Украинская Академия Наук), руководитель и амбассадор экологических организаций и даже Посол мира. На посту ректора академии он много занимался преобразованиями, обновлением здания, творческих проектов и международного взаимодействия.Пожалуй, самый интересный для нас проект Максима Тимошенко – проектирование Международной академии искусств и музыки имени – тоже – Петра Чайковского в китайском городе Хэншуй. Тимошенко совместно с известным китайским меценатом Чжао Юнцяном запустили проект создания академии в 2019 году, однако пандемия коронавируса затормозила этот процесс.Тогда Тимошенко уже пришлось отбиваться от требований отказаться от имени маэстро, сменить называние академии, объяснить, почему он держится за имя "символа русского колониализма"."Консерватория – лицо столицы, страны. За рубежом многие знают именно нас – Киевскую консерваторию имени Чайковского. В мире наиболее исполняемые композиторы – Моцарт и Чайковский. Каждые пять минут в мире звучит музыка Чайковского! Мало кто знает, что Чайковскому предлагали стать директором музыкального училища, переименование которого в консерваторию он и инициировал. По сути, Чайковский мог стать первым ректором Консерватории. Он очень любил Украину. О Каменке Чайковский писал, что находил там то ощущение мира и покоя в душе, которое напрасно искал в Петербурге и Москве. Это ментально переворачивает историю и возвращает Чайковского Украине". – рассказал он в интервью каналу Gordon.UA в 2020 г.Также в книге "Чайковский: Украина на карте жизни и творчества" Тимошенко пишет:Конечно, проводя такие параллели и настаивая на именно украинском происхождении композитора, Тимошенко рискует вызвать шквал недовольства со стороны националистически настроенных сограждан и серьезных исследователей творчества композитора. Однако, сам Чайковский, едва ли смог бы заинтересовался бы этим спором – одинаково нежно любивший Каменку (сейчас – Черкасская область Украины) и Санкт-Петербург, Браилов (Винницкой области) и Клин – Московской, где по сей день находится крупнейшая его усадьба. Русское и украинское мелодическое и песенное начало существуют в его музыке в неразрывной связи, в соседстве, дополняя друг друга в романсах и камерных произведениях, переплетаясь в Первом фортепианном концерте, Струнной серенаде, пьесах.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036342597_83:0:1042:719_1920x0_80_0_0_77925262356d535de075401d73c76896.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
петр ильич чайковский, киев, музыка, националисты
Война — это всё преходящее, а музыка вечна
Евгений Оноприенко
Сценарист фильма "В бой идут одни старики"
Националистически настроенные активисты многократно и очень скандально требовали убрать имя Петра Ильича Чайковского из названия киевской музыкальной академии (НМАУ), но коллектив и студенты отстояли композитора.
Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского носит имя великого композитора-романтика с 1940 года. Двумя годами ранее консерватория была награждена Орденом Ленина. Приведем некоторые мнения из музыкальной дискуссии на тему переименования.
Баталии вокруг имени Петра Ильича Чайковского в названии Киевской Национальной музыкальной академии развернулись особенно активно в начале лета, когда на волне повсеместной отмены русских деятелей культуры и искусства, ректор и ученый совет академии обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "поддержать все мероприятия для возвращения Украине композитора с украинскими корнями для защиты его наследия от использования его агрессором как инструмент разрушения украинской сущности".
При этом, еще в середине июня киевская общественность всколыхнулась спорами и дебатами на эту тему, сторонники переименования требовали отказаться от Чайковского как от "русского бренда", символа "российского империализма" и композитора, который сам писал, что чувствует себя "простым русским человеком". И наиболее оригинальным тезисом представляется то, что знаменитый балет "Лебединое озеро", вернее, танцевальная миниатюра "Танец маленьких лебедей" является "советским символом трагедии и разрушения", а потому в очередной раз порочит автора в глазах украинцев.
Однако, большинство студентов, преподавателей и сам ректор встали на защиту имени композитора. Одним из самых активных защитников стал друг ректора композитор и музыковед Юрий Рыбчинский, который многократно обращал внимание на украинское, казацкое происхождение Чайковского, его украинские периоды творчества и любовь к Украине.
Нечего воевать с культурой. Пусть армии воюют. Чайковский, как и Шекспир, как и Жанна д`Арк, как и Христос, не принадлежит одному конкретному народу, он принадлежит всему миру.
Было решено провести конференцию трудового коллектива и, наконец, решение приняли. Ректор Максим Тимошенко и коллектив консерватории отстояли Чайковского.
"Там, где все горбаты, стройность становится уродством", - Оноре де Бальзак
Ректор КНМАУ Максим Тимошенко в скандалах оказывается не впервые, в том числе, и из-за Чайковского. Он стал главой учебного заведения в 2018 году сменив на посту Владимира Рожка, известного не только своей управленческой деятельностью и коррупционными скандалами, но и тем, что был депутатом Верховной Рады от правящей в те времена "Партии регионов". Злые языки называли назначение Тимошенко на должность "рейдерским захватом", но по сей день коллектив и студенты, в большинстве своем, нынешним ректором довольны и говорят о нем, как о руководителе, который сможет "всех помирить".
Максим Тимошенко – яркая творческая личность в киевском музыкальном мире. Доктор философии, дирижер, музыковед, академик УАН (Украинская Академия Наук), руководитель и амбассадор экологических организаций и даже Посол мира. На посту ректора академии он много занимался преобразованиями, обновлением здания, творческих проектов и международного взаимодействия.
Пожалуй, самый интересный для нас проект Максима Тимошенко – проектирование Международной академии искусств и музыки имени – тоже – Петра Чайковского в китайском городе Хэншуй. Тимошенко совместно с известным китайским меценатом Чжао Юнцяном запустили проект создания академии в 2019 году, однако пандемия коронавируса затормозила этот процесс.
Тогда Тимошенко уже пришлось отбиваться от требований отказаться от имени маэстро, сменить называние академии, объяснить, почему он держится за имя "символа русского колониализма".
"Консерватория – лицо столицы, страны. За рубежом многие знают именно нас – Киевскую консерваторию имени Чайковского. В мире наиболее исполняемые композиторы – Моцарт и Чайковский. Каждые пять минут в мире звучит музыка Чайковского! Мало кто знает, что Чайковскому предлагали стать директором музыкального училища, переименование которого в консерваторию он и инициировал. По сути, Чайковский мог стать первым ректором Консерватории. Он очень любил Украину. О Каменке Чайковский писал, что находил там то ощущение мира и покоя в душе, которое напрасно искал в Петербурге и Москве. Это ментально переворачивает историю и возвращает Чайковского Украине". – рассказал он в интервью каналу Gordon.UA в 2020 г.
Также в книге "Чайковский: Украина на карте жизни и творчества" Тимошенко пишет:
Во время действия жестких императорских законов, которые запрещали распространение украинской культуры, – печально известных Валуевского циркуляра и Эмского указа, – Петр Чайковский пишет вокальную музыку на слова опального Тараса Шевченко. Это великие Чайковский и Шевченко! И в мире люди должны знать, как можно больше о связи Чайковского с Украиной.
Максим Тимошенко
Ректор КНМАУ
Конечно, проводя такие параллели и настаивая на именно украинском происхождении композитора, Тимошенко рискует вызвать шквал недовольства со стороны националистически настроенных сограждан и серьезных исследователей творчества композитора. Однако, сам Чайковский, едва ли смог бы заинтересовался бы этим спором – одинаково нежно любивший Каменку (сейчас – Черкасская область Украины) и Санкт-Петербург, Браилов (Винницкой области) и Клин – Московской, где по сей день находится крупнейшая его усадьба. Русское и украинское мелодическое и песенное начало существуют в его музыке в неразрывной связи, в соседстве, дополняя друг друга в романсах и камерных произведениях, переплетаясь в Первом фортепианном концерте, Струнной серенаде, пьесах.