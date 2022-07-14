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Чайковского отстояли! Баталии в киевской академии музыки

Чайковского отстояли! Баталии в киевской академии музыки - 14.07.2022 Украина.ру

Чайковского отстояли! Баталии в киевской академии музыки

Националистически настроенные активисты многократно и очень скандально требовали убрать имя Петра Ильича Чайковского из названия киевской музыкальной академии... Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T14:22

2022-07-14T14:22

2022-07-14T16:12

петр ильич чайковский

киев

музыка

националисты

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Националистически настроенные активисты многократно и очень скандально требовали убрать имя Петра Ильича Чайковского из названия киевской музыкальной академии (НМАУ), но коллектив и студенты отстояли композитора.Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского носит имя великого композитора-романтика с 1940 года. Двумя годами ранее консерватория была награждена Орденом Ленина. Приведем некоторые мнения из музыкальной дискуссии на тему переименования.Баталии вокруг имени Петра Ильича Чайковского в названии Киевской Национальной музыкальной академии развернулись особенно активно в начале лета, когда на волне повсеместной отмены русских деятелей культуры и искусства, ректор и ученый совет академии обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "поддержать все мероприятия для возвращения Украине композитора с украинскими корнями для защиты его наследия от использования его агрессором как инструмент разрушения украинской сущности".При этом, еще в середине июня киевская общественность всколыхнулась спорами и дебатами на эту тему, сторонники переименования требовали отказаться от Чайковского как от "русского бренда", символа "российского империализма" и композитора, который сам писал, что чувствует себя "простым русским человеком". И наиболее оригинальным тезисом представляется то, что знаменитый балет "Лебединое озеро", вернее, танцевальная миниатюра "Танец маленьких лебедей" является "советским символом трагедии и разрушения", а потому в очередной раз порочит автора в глазах украинцев.Однако, большинство студентов, преподавателей и сам ректор встали на защиту имени композитора. Одним из самых активных защитников стал друг ректора композитор и музыковед Юрий Рыбчинский, который многократно обращал внимание на украинское, казацкое происхождение Чайковского, его украинские периоды творчества и любовь к Украине.Было решено провести конференцию трудового коллектива и, наконец, решение приняли. Ректор Максим Тимошенко и коллектив консерватории отстояли Чайковского."Там, где все горбаты, стройность становится уродством", - Оноре де БальзакРектор КНМАУ Максим Тимошенко в скандалах оказывается не впервые, в том числе, и из-за Чайковского. Он стал главой учебного заведения в 2018 году сменив на посту Владимира Рожка, известного не только своей управленческой деятельностью и коррупционными скандалами, но и тем, что был депутатом Верховной Рады от правящей в те времена "Партии регионов". Злые языки называли назначение Тимошенко на должность "рейдерским захватом", но по сей день коллектив и студенты, в большинстве своем, нынешним ректором довольны и говорят о нем, как о руководителе, который сможет "всех помирить".Максим Тимошенко – яркая творческая личность в киевском музыкальном мире. Доктор философии, дирижер, музыковед, академик УАН (Украинская Академия Наук), руководитель и амбассадор экологических организаций и даже Посол мира. На посту ректора академии он много занимался преобразованиями, обновлением здания, творческих проектов и международного взаимодействия.Пожалуй, самый интересный для нас проект Максима Тимошенко – проектирование Международной академии искусств и музыки имени – тоже – Петра Чайковского в китайском городе Хэншуй. Тимошенко совместно с известным китайским меценатом Чжао Юнцяном запустили проект создания академии в 2019 году, однако пандемия коронавируса затормозила этот процесс.Тогда Тимошенко уже пришлось отбиваться от требований отказаться от имени маэстро, сменить называние академии, объяснить, почему он держится за имя "символа русского колониализма"."Консерватория – лицо столицы, страны. За рубежом многие знают именно нас – Киевскую консерваторию имени Чайковского. В мире наиболее исполняемые композиторы – Моцарт и Чайковский. Каждые пять минут в мире звучит музыка Чайковского! Мало кто знает, что Чайковскому предлагали стать директором музыкального училища, переименование которого в консерваторию он и инициировал. По сути, Чайковский мог стать первым ректором Консерватории. Он очень любил Украину. О Каменке Чайковский писал, что находил там то ощущение мира и покоя в душе, которое напрасно искал в Петербурге и Москве. Это ментально переворачивает историю и возвращает Чайковского Украине". – рассказал он в интервью каналу Gordon.UA в 2020 г.Также в книге "Чайковский: Украина на карте жизни и творчества" Тимошенко пишет:Конечно, проводя такие параллели и настаивая на именно украинском происхождении композитора, Тимошенко рискует вызвать шквал недовольства со стороны националистически настроенных сограждан и серьезных исследователей творчества композитора. Однако, сам Чайковский, едва ли смог бы заинтересовался бы этим спором – одинаково нежно любивший Каменку (сейчас – Черкасская область Украины) и Санкт-Петербург, Браилов (Винницкой области) и Клин – Московской, где по сей день находится крупнейшая его усадьба. Русское и украинское мелодическое и песенное начало существуют в его музыке в неразрывной связи, в соседстве, дополняя друг друга в романсах и камерных произведениях, переплетаясь в Первом фортепианном концерте, Струнной серенаде, пьесах.

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Мария Нестерова

петр ильич чайковский, киев, музыка, националисты