Чем воюют в Украине. Гаубицы М777 из Канады и США - 14.07.2022 Украина.ру
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Чем воюют в Украине. Гаубицы М777 из Канады и США
Чем воюют в Украине. Гаубицы М777 из Канады и США - 14.07.2022 Украина.ру
Чем воюют в Украине. Гаубицы М777 из Канады и США
Американские 155 мм. гаубицы М777 стали одной из первых современных иностранных систем вооружения, которые были получены Украиной. Бытовое её название – "три... Украина.ру, 14.07.2022
2022-07-14T04:03
2022-07-14T04:03
пушка
сша
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Американские 155 мм. гаубицы М777 стали одной из первых современных иностранных систем вооружения, которые были получены Украиной. Бытовое её название – "три топора", а самый известный, даже на постсоветском пространстве, топор – томогавк. Всего, по официальным данным, поставлено 136 таких орудий из США, Канады и Австралии.Первыми были поставлены орудия из Канады – 19 апреля о намерении Канады поддержать Украину заявил премьер Джастин Тюрдо, а уже 22 апреля появилась информация о том, что все четыре обещанных орудия доставлены на Украину. 9 мая появилось видео применения М777 на Украине. 12 июля в ЛНР продемонстрировали первую повреждённую и захваченную гаубицу этого типа.В СМИ М777, разработанную британской компанией BAE Systems, обычно называют "лёгкой", но это не совсем так. По техническим характеристикам она действительно лёгкая – весит 4,2 тонны, в то время как аналогичная по назначению 152 мм. пушка 2А36 "Гиацинт-Б" – 9,8 т., а гаубица 2А65 "Мста-Б" – 7 тонн (буква "б" в индексе означает "буксируемая", "с" – "самоходная"). Ключевое тут именно назначение, а оно определяется калибром: 155 мм. – это тяжёлая артсистема.Ничего особенно прорывного по сравнению с тем же "Гиацинтом" (в просторечии – "геноцид") или "Мстой" в М777 нет:- Дальность стрельбы у неё 25 км. обычным и 30 км. корректируемым снарядом, в то время как у "Мсты" – 25 и 28,5 км., а у "Гиацинта" – 30 и 45 км. соответственно (но пушка более дальнобойная по определению).- Скорострельность – 5 выстрелов в минуту, в то время как у "Гиацинта" – 6, а у "Мсты" – даже 7.- Скорость полёта снаряда – 820 м/с, а у "Гиацинта" – 945 м/с. Тут надо отметить, что скорость полёта снаряда влияет на дальность и точность. Определяется он мощностью метательного заряда и длиной ствола. Ствол М777 – 5 метров, 2А36 – 8,2 метра. Впрочем, ствол гаубицы, ведущей навесной огонь, и должен быть короче.Тем не менее, преимущества у этого орудия есть, и состоят они именно в более коротком стволе и меньшем весе.Во-первых, орудие стало авиатранспортабельным. Её применение радикально усиливает воздушный десант.Во-вторых, при том, что орудие буксируемое, меньший вес и длина определяют её большую мобильность. А она нужна – контрбатарейная борьба сейчас быстрая…В России это понимают, и аналогичная крупнокалиберная система 2А61 "Пат-Б"была разработана ещё в 1991 году, но на вооружение не поступила – выпущено всего шесть экземпляров.За всё надо платить и меньший вес сопровождается меньшей надёжностью. Именно это с особой силой проявилось в ходе украинской кампании. Список претензий к американским гаубицам сразу же оказался неожиданно длинным, что, правда, было связано не только с недостатками самого орудия, но также с недостатками подготовки украинских военных и особенностями снабжения.Во-первых, большие проблемы возникли с системами наведения.- Практически все поставленные орудия (кроме канадских) оказались лишены цифровых блоков системы управления огнём.- Украинские военные оказались не готовы использовать лазерные прицелы.- Как оказалось, оптические прицелы повреждаются при стрельбе и их надо снимать перед выстрелом, что крайне негативно отражается на скорострельности.Во-вторых, надёжность орудий оказалась ниже всякой критики, но в основном потому, что американские партнёры забыли снабдить их наборами инструментов под дюймовую резьбу и запчастями. В результате, исправление любой, даже пустяковой, поломки, превращается в нетривиальную задачу. А поломки нередки, в основном – из-за сложной противооткатной гидравлической системы. По имеющимся оценкам сейчас пригодны к применению не более трети орудий.В-третьих, как оказалось, на украинских дорогах страдают стволы орудий. М777 буксируются за ствол. Большой беды в этом нет, так же возят 122 мм. гаубицу Д-30, но прочность у советского орудия побольше, чем у британского. А британский ствол гнётся, что негативно отражается на точности стрельбы.Ну и общие недостатки буксируемых систем – уязвимость орудий и их расчётов от ответного огня, относительно низкая мобильность и т.п.Ну и самое главное – количество.Перед началом СВО в ВСУ было около 1800 самоходных и буксируемых артиллерийских систем (350 из них – калибром 152 мм.). По украинским оценкам к июлю было потеряно порядка 700 из них, а ещё около 500 – не слишком эффективные 100 мм. противотанковые пушки МТ-12 "Рапира". Не удивительно, что украинское руководство требует от партнёров тысячу 155 мм. орудий – примерно столько нужно, чтобы довести украинскую артиллерию до приемлемой численности.
/20220708/1034321869.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пушка, сша

Чем воюют в Украине. Гаубицы М777 из Канады и США

04:03 14.07.2022
 
© Twitter / Минобороны США / DeptofDefenseМ777
М777 - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Twitter / Минобороны США / DeptofDefense
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
Все материалы
Американские 155 мм. гаубицы М777 стали одной из первых современных иностранных систем вооружения, которые были получены Украиной. Бытовое её название – "три топора", а самый известный, даже на постсоветском пространстве, топор – томогавк. Всего, по официальным данным, поставлено 136 таких орудий из США, Канады и Австралии.
Первыми были поставлены орудия из Канады – 19 апреля о намерении Канады поддержать Украину заявил премьер Джастин Тюрдо, а уже 22 апреля появилась информация о том, что все четыре обещанных орудия доставлены на Украину. 9 мая появилось видео применения М777 на Украине. 12 июля в ЛНР продемонстрировали первую повреждённую и захваченную гаубицу этого типа.
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 19:02
«M-777 стали меньше слышны»: военный эксперт Артамонов рассказал, какой город Украина опасается потерять больше всегоДля Украины важнее Донбасса и Харькова именно сохранение Одессы, поэтому возникла теория, что ВСУ перевозят всю неизношенную артиллерию туда, сказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью Украина.ру
В СМИ М777, разработанную британской компанией BAE Systems, обычно называют "лёгкой", но это не совсем так. По техническим характеристикам она действительно лёгкая – весит 4,2 тонны, в то время как аналогичная по назначению 152 мм. пушка 2А36 "Гиацинт-Б" – 9,8 т., а гаубица 2А65 "Мста-Б" – 7 тонн (буква "б" в индексе означает "буксируемая", "с" – "самоходная"). Ключевое тут именно назначение, а оно определяется калибром: 155 мм. – это тяжёлая артсистема.
Ничего особенно прорывного по сравнению с тем же "Гиацинтом" (в просторечии – "геноцид") или "Мстой" в М777 нет:
- Дальность стрельбы у неё 25 км. обычным и 30 км. корректируемым снарядом, в то время как у "Мсты" – 25 и 28,5 км., а у "Гиацинта" – 30 и 45 км. соответственно (но пушка более дальнобойная по определению).
- Скорострельность – 5 выстрелов в минуту, в то время как у "Гиацинта" – 6, а у "Мсты" – даже 7.
- Скорость полёта снаряда – 820 м/с, а у "Гиацинта" – 945 м/с. Тут надо отметить, что скорость полёта снаряда влияет на дальность и точность. Определяется он мощностью метательного заряда и длиной ствола. Ствол М777 – 5 метров, 2А36 – 8,2 метра. Впрочем, ствол гаубицы, ведущей навесной огонь, и должен быть короче.
Тем не менее, преимущества у этого орудия есть, и состоят они именно в более коротком стволе и меньшем весе.
Во-первых, орудие стало авиатранспортабельным. Её применение радикально усиливает воздушный десант.
Во-вторых, при том, что орудие буксируемое, меньший вес и длина определяют её большую мобильность. А она нужна – контрбатарейная борьба сейчас быстрая…
В России это понимают, и аналогичная крупнокалиберная система 2А61 "Пат-Б"была разработана ещё в 1991 году, но на вооружение не поступила – выпущено всего шесть экземпляров.
За всё надо платить и меньший вес сопровождается меньшей надёжностью. Именно это с особой силой проявилось в ходе украинской кампании. Список претензий к американским гаубицам сразу же оказался неожиданно длинным, что, правда, было связано не только с недостатками самого орудия, но также с недостатками подготовки украинских военных и особенностями снабжения.
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии, гаубица M777 - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 04:30
Военный эксперт рассказал о поставляемых на Украину ультрасовременных гаубицахПосле встречи «Рамштайн-1» поставки ультрасовременного оружия на Украину увеличились. Об этом заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Во-первых, большие проблемы возникли с системами наведения.
- Практически все поставленные орудия (кроме канадских) оказались лишены цифровых блоков системы управления огнём.
- Украинские военные оказались не готовы использовать лазерные прицелы.
- Как оказалось, оптические прицелы повреждаются при стрельбе и их надо снимать перед выстрелом, что крайне негативно отражается на скорострельности.
Во-вторых, надёжность орудий оказалась ниже всякой критики, но в основном потому, что американские партнёры забыли снабдить их наборами инструментов под дюймовую резьбу и запчастями. В результате, исправление любой, даже пустяковой, поломки, превращается в нетривиальную задачу. А поломки нередки, в основном – из-за сложной противооткатной гидравлической системы. По имеющимся оценкам сейчас пригодны к применению не более трети орудий.
В-третьих, как оказалось, на украинских дорогах страдают стволы орудий. М777 буксируются за ствол. Большой беды в этом нет, так же возят 122 мм. гаубицу Д-30, но прочность у советского орудия побольше, чем у британского. А британский ствол гнётся, что негативно отражается на точности стрельбы.
ВСУ CAESAR — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter САУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 12:58
Наступать до последнего украинца. Пушки требуют мясаНадо признать, что мы ошибались, когда говорили, что Украина будет воевать до последнего украинца. Не полностью ошибались, но были не совсем точны. Судя по всему, Украина будет не просто воевать, но наступать до последнего украинца
Ну и общие недостатки буксируемых систем – уязвимость орудий и их расчётов от ответного огня, относительно низкая мобильность и т.п.
Ну и самое главное – количество.
Перед началом СВО в ВСУ было около 1800 самоходных и буксируемых артиллерийских систем (350 из них – калибром 152 мм.). По украинским оценкам к июлю было потеряно порядка 700 из них, а ещё около 500 – не слишком эффективные 100 мм. противотанковые пушки МТ-12 "Рапира". Не удивительно, что украинское руководство требует от партнёров тысячу 155 мм. орудий – примерно столько нужно, чтобы довести украинскую артиллерию до приемлемой численности.
 
пушкаСША
 
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