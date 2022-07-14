https://ukraina.ru/20220714/1036299492.html

Чем воюют в Украине. Гаубицы М777 из Канады и США

Чем воюют в Украине. Гаубицы М777 из Канады и США - 14.07.2022 Украина.ру

Чем воюют в Украине. Гаубицы М777 из Канады и США

Американские 155 мм. гаубицы М777 стали одной из первых современных иностранных систем вооружения, которые были получены Украиной. Бытовое её название – "три... Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T04:03

2022-07-14T04:03

2022-07-14T04:03

пушка

сша

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Американские 155 мм. гаубицы М777 стали одной из первых современных иностранных систем вооружения, которые были получены Украиной. Бытовое её название – "три топора", а самый известный, даже на постсоветском пространстве, топор – томогавк. Всего, по официальным данным, поставлено 136 таких орудий из США, Канады и Австралии.Первыми были поставлены орудия из Канады – 19 апреля о намерении Канады поддержать Украину заявил премьер Джастин Тюрдо, а уже 22 апреля появилась информация о том, что все четыре обещанных орудия доставлены на Украину. 9 мая появилось видео применения М777 на Украине. 12 июля в ЛНР продемонстрировали первую повреждённую и захваченную гаубицу этого типа.В СМИ М777, разработанную британской компанией BAE Systems, обычно называют "лёгкой", но это не совсем так. По техническим характеристикам она действительно лёгкая – весит 4,2 тонны, в то время как аналогичная по назначению 152 мм. пушка 2А36 "Гиацинт-Б" – 9,8 т., а гаубица 2А65 "Мста-Б" – 7 тонн (буква "б" в индексе означает "буксируемая", "с" – "самоходная"). Ключевое тут именно назначение, а оно определяется калибром: 155 мм. – это тяжёлая артсистема.Ничего особенно прорывного по сравнению с тем же "Гиацинтом" (в просторечии – "геноцид") или "Мстой" в М777 нет:- Дальность стрельбы у неё 25 км. обычным и 30 км. корректируемым снарядом, в то время как у "Мсты" – 25 и 28,5 км., а у "Гиацинта" – 30 и 45 км. соответственно (но пушка более дальнобойная по определению).- Скорострельность – 5 выстрелов в минуту, в то время как у "Гиацинта" – 6, а у "Мсты" – даже 7.- Скорость полёта снаряда – 820 м/с, а у "Гиацинта" – 945 м/с. Тут надо отметить, что скорость полёта снаряда влияет на дальность и точность. Определяется он мощностью метательного заряда и длиной ствола. Ствол М777 – 5 метров, 2А36 – 8,2 метра. Впрочем, ствол гаубицы, ведущей навесной огонь, и должен быть короче.Тем не менее, преимущества у этого орудия есть, и состоят они именно в более коротком стволе и меньшем весе.Во-первых, орудие стало авиатранспортабельным. Её применение радикально усиливает воздушный десант.Во-вторых, при том, что орудие буксируемое, меньший вес и длина определяют её большую мобильность. А она нужна – контрбатарейная борьба сейчас быстрая…В России это понимают, и аналогичная крупнокалиберная система 2А61 "Пат-Б"была разработана ещё в 1991 году, но на вооружение не поступила – выпущено всего шесть экземпляров.За всё надо платить и меньший вес сопровождается меньшей надёжностью. Именно это с особой силой проявилось в ходе украинской кампании. Список претензий к американским гаубицам сразу же оказался неожиданно длинным, что, правда, было связано не только с недостатками самого орудия, но также с недостатками подготовки украинских военных и особенностями снабжения.Во-первых, большие проблемы возникли с системами наведения.- Практически все поставленные орудия (кроме канадских) оказались лишены цифровых блоков системы управления огнём.- Украинские военные оказались не готовы использовать лазерные прицелы.- Как оказалось, оптические прицелы повреждаются при стрельбе и их надо снимать перед выстрелом, что крайне негативно отражается на скорострельности.Во-вторых, надёжность орудий оказалась ниже всякой критики, но в основном потому, что американские партнёры забыли снабдить их наборами инструментов под дюймовую резьбу и запчастями. В результате, исправление любой, даже пустяковой, поломки, превращается в нетривиальную задачу. А поломки нередки, в основном – из-за сложной противооткатной гидравлической системы. По имеющимся оценкам сейчас пригодны к применению не более трети орудий.В-третьих, как оказалось, на украинских дорогах страдают стволы орудий. М777 буксируются за ствол. Большой беды в этом нет, так же возят 122 мм. гаубицу Д-30, но прочность у советского орудия побольше, чем у британского. А британский ствол гнётся, что негативно отражается на точности стрельбы.Ну и общие недостатки буксируемых систем – уязвимость орудий и их расчётов от ответного огня, относительно низкая мобильность и т.п.Ну и самое главное – количество.Перед началом СВО в ВСУ было около 1800 самоходных и буксируемых артиллерийских систем (350 из них – калибром 152 мм.). По украинским оценкам к июлю было потеряно порядка 700 из них, а ещё около 500 – не слишком эффективные 100 мм. противотанковые пушки МТ-12 "Рапира". Не удивительно, что украинское руководство требует от партнёров тысячу 155 мм. орудий – примерно столько нужно, чтобы довести украинскую артиллерию до приемлемой численности.

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/102118/36/1021183699_137:0:1065:928_100x100_80_0_0_8c6b095943d4e2cb14939ea6fd0daee3.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/102118/36/1021183699_137:0:1065:928_100x100_80_0_0_8c6b095943d4e2cb14939ea6fd0daee3.jpg

пушка, сша