https://ukraina.ru/20220714/1036259261.html
"Лучше не будет": эксперт рассказал о ситуации в Польше
"Лучше не будет": эксперт рассказал о ситуации в Польше - 14.07.2022 Украина.ру
"Лучше не будет": эксперт рассказал о ситуации в Польше
В Польше подорожал уголь и продовольствие, выросли цены на бензин и дизель, растет инфляция, к зиме в стране все станет намного хуже, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
2022-07-14T04:15
2022-07-14T04:15
2022-07-14T04:15
польша
уголь
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По его словам, в Польше есть сайты, где любой поляк может разместить объявление с просьбой о помощи, чаще всего там появляются объявления со соборами на уголь, потому что людям нечем топить дом.Он рассказал, что все польские медиа придерживаются консенсуса, что экономические проблемы будут главными и доминирующими в ходе избирательной кампании, которая уже началась.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, уголь
"Лучше не будет": эксперт рассказал о ситуации в Польше
В Польше подорожал уголь и продовольствие, выросли цены на бензин и дизель, растет инфляция, к зиме в стране все станет намного хуже, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
По его словам, в Польше есть сайты, где любой поляк может разместить объявление с просьбой о помощи, чаще всего там появляются объявления со соборами на уголь, потому что людям нечем топить дом.
Уголь резко подорожал. Резко выросли цены на бензин и дизель. Продовольствие дорожает. Инфляция растет. Глава Нацбанка Адам Глапиньский заявляет, что сейчас у них пик, а потом будет получше, но вопрос в том, что все может быть гораздо хуже ближе к зиме, когда уже конкретно начнется отопительный сезон. А в Польше много домов с печным отоплением, в том числе в крупных городах. Все это нужно где-то покупать.
Станислав Стремидловский
Специалист по вопросам Польши ИА REGNUM
Он рассказал, что все польские медиа придерживаются консенсуса, что экономические проблемы будут главными и доминирующими в ходе избирательной кампании, которая уже началась.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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