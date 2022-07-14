https://ukraina.ru/20220714/1036259261.html

"Лучше не будет": эксперт рассказал о ситуации в Польше

"Лучше не будет": эксперт рассказал о ситуации в Польше - 14.07.2022 Украина.ру

"Лучше не будет": эксперт рассказал о ситуации в Польше

В Польше подорожал уголь и продовольствие, выросли цены на бензин и дизель, растет инфляция, к зиме в стране все станет намного хуже, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру

2022-07-14T04:15

2022-07-14T04:15

2022-07-14T04:15

польша

уголь

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По его словам, в Польше есть сайты, где любой поляк может разместить объявление с просьбой о помощи, чаще всего там появляются объявления со соборами на уголь, потому что людям нечем топить дом.Он рассказал, что все польские медиа придерживаются консенсуса, что экономические проблемы будут главными и доминирующими в ходе избирательной кампании, которая уже началась.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, уголь