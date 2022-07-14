"Лучше не будет": эксперт рассказал о ситуации в Польше - 14.07.2022 Украина.ру
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"Лучше не будет": эксперт рассказал о ситуации в Польше
"Лучше не будет": эксперт рассказал о ситуации в Польше - 14.07.2022 Украина.ру
"Лучше не будет": эксперт рассказал о ситуации в Польше
В Польше подорожал уголь и продовольствие, выросли цены на бензин и дизель, растет инфляция, к зиме в стране все станет намного хуже, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
2022-07-14T04:15
2022-07-14T04:15
польша
уголь
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По его словам, в Польше есть сайты, где любой поляк может разместить объявление с просьбой о помощи, чаще всего там появляются объявления со соборами на уголь, потому что людям нечем топить дом.Он рассказал, что все польские медиа придерживаются консенсуса, что экономические проблемы будут главными и доминирующими в ходе избирательной кампании, которая уже началась.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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польша, уголь

"Лучше не будет": эксперт рассказал о ситуации в Польше

04:15 14.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Варшава
Города мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
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В Польше подорожал уголь и продовольствие, выросли цены на бензин и дизель, растет инфляция, к зиме в стране все станет намного хуже, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
По его словам, в Польше есть сайты, где любой поляк может разместить объявление с просьбой о помощи, чаще всего там появляются объявления со соборами на уголь, потому что людям нечем топить дом.

Уголь резко подорожал. Резко выросли цены на бензин и дизель. Продовольствие дорожает. Инфляция растет. Глава Нацбанка Адам Глапиньский заявляет, что сейчас у них пик, а потом будет получше, но вопрос в том, что все может быть гораздо хуже ближе к зиме, когда уже конкретно начнется отопительный сезон. А в Польше много домов с печным отоплением, в том числе в крупных городах. Все это нужно где-то покупать.

Станислав Стремидловский
Специалист по вопросам Польши ИА REGNUM
Он рассказал, что все польские медиа придерживаются консенсуса, что экономические проблемы будут главными и доминирующими в ходе избирательной кампании, которая уже началась.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
Польшауголь
 
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