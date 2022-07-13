https://ukraina.ru/20220713/1036297417.html

Ужасающие разрушения: ВСУ превратили Новую Каховку в руины. Видео

Ужасающие разрушения: ВСУ превратили Новую Каховку в руины. Видео - 13.07.2022 Украина.ру

Ужасающие разрушения: ВСУ превратили Новую Каховку в руины. Видео

Нашему корреспонденту Василию Ткачу удалось запечатлеть последствия ужасающих обстрелов со стороны ВСУ Новой Каховки Херсонской области. Разрушения... Украина.ру, 13.07.2022

2022-07-13T16:02

2022-07-13T16:02

2022-07-13T16:54

украина

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Нашему корреспонденту Василию Ткачу удалось запечатлеть последствия ужасающих обстрелов со стороны ВСУ Новой Каховки Херсонской области. Разрушения катастрофические. В Новую Каховку в ночь на 12 июля прилетели две ракеты HIMARS американского производства. Одна ударила по складам с селитрой, находившимся за городской чертой близ Новокаховской ГЭС, а другая прилетела в центральный городской рынок. Официально подтверждено, что в результате удара погибло два человека. Семеро числятся пропавшими без вести, о них заявили родственники. 90 человек обратились за медицинской помощью, 10 из них проходят лечение в стационаре с переломами и множественными повреждениями мягких тканей. Один из них - ребенок. Находившийся рядом с рынком завод "Гидросталь", который производил оборудование для электростанций, разрушен практически до основания - центральный фасад с выбитыми стеклами, цеха превратились в груду мусора. В Херсонской военно-гражданской администрации принято решение выплатить по 400 тысяч рублей пострадавшим и по 2 миллиона рублей семьям погибших. Как рассказали в Новокаховской ВГА, в результате обстрела повреждены 62 многоквартирных дома, две школы, три детских сада, три ПТУ и приборостроительный техникум. Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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