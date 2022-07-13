https://ukraina.ru/20220713/1036258375.html
Подпольная типография в Киеве помогала украинцам "косить" от армии
Подпольная типография в Киеве помогала украинцам "косить" от армии - 13.07.2022 Украина.ру
Подпольная типография в Киеве помогала украинцам "косить" от армии
В Киеве СБУ обнаружила и ликвидировала подпольную типографию, которая печатала поддельные справки о непригодности к службе, сообщает 13 июля пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале
2022-07-13T13:26
2022-07-13T13:26
2022-07-13T13:26
сбу
киев
армия
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По данным правоохранителей, пакет фальшивых документов для призывников преступники оценивали в сумму от 800 до 2 тыс. долларов.Также, преступная группа занималась незаконным переправлением граждан пожилого возраста за границу.Сообщается, что двоим организаторам группы объявлено подозрение.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сбу, киев, армия
Подпольная типография в Киеве помогала украинцам "косить" от армии
В Киеве СБУ обнаружила и ликвидировала подпольную типографию, которая печатала поддельные справки о непригодности к службе, сообщает 13 июля пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале
"Злоумышленники предлагали своим клиентам поддельные удостоверения военнообязанных и справки о непригодности к военной службе", - сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, пакет фальшивых документов для призывников преступники оценивали в сумму от 800 до 2 тыс. долларов.
Также, преступная группа занималась незаконным переправлением граждан пожилого возраста за границу.
Сообщается, что двоим организаторам группы объявлено подозрение.