https://ukraina.ru/20220713/1036258375.html

Подпольная типография в Киеве помогала украинцам "косить" от армии

Подпольная типография в Киеве помогала украинцам "косить" от армии - 13.07.2022 Украина.ру

Подпольная типография в Киеве помогала украинцам "косить" от армии

В Киеве СБУ обнаружила и ликвидировала подпольную типографию, которая печатала поддельные справки о непригодности к службе, сообщает 13 июля пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале

2022-07-13T13:26

2022-07-13T13:26

2022-07-13T13:26

сбу

киев

армия

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По данным правоохранителей, пакет фальшивых документов для призывников преступники оценивали в сумму от 800 до 2 тыс. долларов.Также, преступная группа занималась незаконным переправлением граждан пожилого возраста за границу.Сообщается, что двоим организаторам группы объявлено подозрение.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сбу, киев, армия