Подпольная типография в Киеве помогала украинцам "косить" от армии - 13.07.2022 Украина.ру
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Подпольная типография в Киеве помогала украинцам "косить" от армии
Подпольная типография в Киеве помогала украинцам "косить" от армии - 13.07.2022 Украина.ру
Подпольная типография в Киеве помогала украинцам "косить" от армии
В Киеве СБУ обнаружила и ликвидировала подпольную типографию, которая печатала поддельные справки о непригодности к службе, сообщает 13 июля пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале
2022-07-13T13:26
2022-07-13T13:26
сбу
киев
армия
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По данным правоохранителей, пакет фальшивых документов для призывников преступники оценивали в сумму от 800 до 2 тыс. долларов.Также, преступная группа занималась незаконным переправлением граждан пожилого возраста за границу.Сообщается, что двоим организаторам группы объявлено подозрение.
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сбу, киев, армия

Подпольная типография в Киеве помогала украинцам "косить" от армии

13:26 13.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины задержание арест
СБУ Служба безопасности Украины задержание арест - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Читать в
В Киеве СБУ обнаружила и ликвидировала подпольную типографию, которая печатала поддельные справки о непригодности к службе, сообщает 13 июля пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале

"Злоумышленники предлагали своим клиентам поддельные удостоверения военнообязанных и справки о непригодности к военной службе", - сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, пакет фальшивых документов для призывников преступники оценивали в сумму от 800 до 2 тыс. долларов.
Также, преступная группа занималась незаконным переправлением граждан пожилого возраста за границу.
Сообщается, что двоим организаторам группы объявлено подозрение.
 
СБУКиевАрмия
 
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