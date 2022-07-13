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В МИД РФ рассказали, что будет с транзитом газа через Украину после 2024 года
В МИД РФ рассказали, что будет с транзитом газа через Украину после 2024 года - 13.07.2022 Украина.ру
В МИД РФ рассказали, что будет с транзитом газа через Украину после 2024 года
Москва допускает возможность продления украинского транзита после 2024 года, если в Европе сохранится спрос и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии. Об этом 13 июля рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости
2022-07-13T09:37
2022-07-13T09:37
2022-07-13T11:52
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Он подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства по нынешнему контракту и напомнил, что сейчас транзит «ограничивают украинские власти, отказавшиеся от транспортировки газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка"».Действующий контракт по транзиту газа через территорию Украины истекает в 2024 году.В настоящий момент российское руководство не считает нужным перекрывать транзит газа через Украину, прекращать поставки энергоресурсов из РФ в континентальную Европу, сказал ранее в интервью Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, считается, что приток валюты, который дают данные поставки, смягчает санкционное давление, позволяет его легче пережить.
/news/20220704/1034288100.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, газ
В МИД РФ рассказали, что будет с транзитом газа через Украину после 2024 года
09:37 13.07.2022 (обновлено: 11:52 13.07.2022)
Москва допускает возможность продления украинского транзита после 2024 года, если в Европе сохранится спрос и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии. Об этом 13 июля рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости
Он подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства по нынешнему контракту и напомнил, что сейчас транзит «ограничивают украинские власти, отказавшиеся от транспортировки газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка"».
Действующий контракт по транзиту газа через территорию Украины истекает в 2024 году.
В настоящий момент российское руководство не считает нужным перекрывать транзит газа через Украину, прекращать поставки энергоресурсов из РФ в континентальную Европу, сказал ранее в интервью Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, считается, что приток валюты, который дают данные поставки, смягчает санкционное давление, позволяет его легче пережить.