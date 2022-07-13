https://ukraina.ru

В МИД РФ рассказали, что будет с транзитом газа через Украину после 2024 года

В МИД РФ рассказали, что будет с транзитом газа через Украину после 2024 года - 13.07.2022 Украина.ру

В МИД РФ рассказали, что будет с транзитом газа через Украину после 2024 года

Москва допускает возможность продления украинского транзита после 2024 года, если в Европе сохранится спрос и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии. Об этом 13 июля рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости

2022-07-13T09:37

2022-07-13T09:37

2022-07-13T11:52

новости

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102758/17/1027581722_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_8df5de097e14a5e5b7caf73aa12119f2.jpg

Он подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства по нынешнему контракту и напомнил, что сейчас транзит «ограничивают украинские власти, отказавшиеся от транспортировки газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка"».Действующий контракт по транзиту газа через территорию Украины истекает в 2024 году.В настоящий момент российское руководство не считает нужным перекрывать транзит газа через Украину, прекращать поставки энергоресурсов из РФ в континентальную Европу, сказал ранее в интервью Украина.ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, считается, что приток валюты, который дают данные поставки, смягчает санкционное давление, позволяет его легче пережить.

/news/20220704/1034288100.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://ukraina.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, газ