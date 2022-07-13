https://ukraina.ru/20220713/1034346241.html

"Эффективный ход": Леонков о том, что РФ противопоставит разведданным спутников США

"Эффективный ход": Леонков о том, что РФ противопоставит разведданным спутников США - 13.07.2022 Украина.ру

"Эффективный ход": Леонков о том, что РФ противопоставит разведданным спутников США

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру, что Россия может противопоставить американским спутникам, которые «сливают» Киеву разведданные

2022-07-13T10:30

2022-07-13T10:30

2022-07-13T13:47

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россия

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Если же противник будет использовать данные разведки для проведения террористических атак, Россия вправе предъявить претензии странам поддерживающим Киев вооружением. Потому что в этом случае они становятся спонсорами терроризма. Вот это было бы эффективно, резюмирует эксперт.Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.

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