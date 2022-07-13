"Эффективный ход": Леонков о том, что РФ противопоставит разведданным спутников США
10:30 13.07.2022 (обновлено: 13:47 13.07.2022)
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру, что Россия может противопоставить американским спутникам, которые «сливают» Киеву разведданные
11 июля, 07:31Экономическая война США на два фронта вынуждает стать партнерами Китай и РоссиюЗаявления руководства США о вероятном пересмотре санкционной политики в отношении китайского импорта не способны решить имеющиеся внутренние и внешние проблемы, с которыми сталкивается администрация Байдена. Проигрывая в торговой войне, под давлением растущей инфляции, Байден лишь пытается избежать обвинений в «мягкости по отношению к Китаю»
«То же самое, если они будут действовать по нашим спутникам. Но, надо понимать, что те данные, которые они дают, — это статика. Техника передвигается», — считает Леонков.
Если же противник будет использовать данные разведки для проведения террористических атак, Россия вправе предъявить претензии странам поддерживающим Киев вооружением. Потому что в этом случае они становятся спонсорами терроризма. Вот это было бы эффективно, резюмирует эксперт.
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